O zodie renaște, după o lungă perioadă de suferință: Ești pregătit pentru transformarea vieții tale?

Potrivit astrologului Evan Nathaniel Grim, Scorpionul, care a traversat o perioadă de confuzie și stagnare, va primi un val de energie nouă și inspirație, odată cu intrarea lui Marte în semnul său pe 22 septembrie 2025, scrie yourtango.com.

O perioadă grea pentru scorpion

În ultimele luni, Scorpionul a fost mai retras decât de obicei. Problemele financiare, lipsa de motivație și oboseala mentală și-au spus cuvântul, iar acest semn zodiacal a simțit că și-a pierdut scânteia. „A fost o perioadă grea, cu Marte în casa a 12-a, ceea ce a adus frământări interioare și nopți nedormite”, explică astrologul.

Marte îi redă puterea

Acum însă, totul se schimbă. Cu Marte – planeta pasiunii și a acțiunii – în Scorpion pentru prima dată din 2023, nativii acestui semn vor simți un impuls puternic de a trece la acțiune. „Este momentul să faci schimbări radicale și să te eliberezi de tot ce nu îți mai folosește”, spune Grim.

Nu va fi o perioadă lipsită de provocări – careul cu Pluto poate aduce conflicte sau situații tensionate – dar acestea au rolul de a arăta Scorpionului ce trebuie să lase în urmă și pe cine trebuie să elimine din viața sa.

Începutul unei transformări profunde

„Pe măsură ce te cureți de influențele toxice, vei putea să începi proiecte noi, cu un potențial transformator uriaș”, explică astrologul. Iar finalul lunii octombrie și începutul lui noiembrie aduc un mare trigon de apă care favorizează progresul rapid și succesul.

Pentru Scorpion, este momentul să își recapete puterea personală, să își rescrie povestea și să își construiască viitorul pe o fundație mai solidă. Chiar dacă drumul nu va fi mereu lin, rezultatul final va merita efortul.