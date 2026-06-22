Marile companii din domeniul tehnologiei lansează inițiative împotriva traficului ilegal de animale

Anunțul a fost făcut în cadrul unui forum de afaceri organizat de prințul William și inițiativa „United for Wildlife” a Fundației Regale, în timpul Săptămânii de Acțiune Climatică de la Londra, potrivit Reuters.

Companii precum Google, Meta, TikTok și Alibaba se angajează să pună capăt traficului ilegal pe platformele lor. Acestea vor căuta modalități de a eradica anunțurile online, inclusiv prin detectarea și prevenirea bazate pe inteligență artificială.

Acestea reprezintă o cincime din piața globală de comerț electronic și 90% din utilizatorii de rețele sociale din lume.

Vodacom și Safaricom vor utiliza inteligența artificială în sistemele de combatere a spălării banilor și de monitorizare a tranzacțiilor pe platforma de plăți mobile M-Pesa.

Firmele de analiză a criptomonedelor și a tehnologiei blockchain, precum și companiile de plăți, inclusiv PayPal, TRM Labs, Chainalysis și Luno, se angajează să întrerupă fluxurile financiare legate de comerțul ilegal cu specii sălbatice.

British Airways și Heathrow vor lansa o campanie de sensibilizare a publicului cu privire la acest comerț.

Un raport al Programului Națiunilor Unite pentru Mediu arată că comerțul cu produse provenite din fauna sălbatică generează până la 23 de miliarde de dolari anual. Se estimează că 1 milion de specii de plante și animale sunt amenințate cu dispariția.

David Fein, copreședinte al United for Wildlife: „Ceea ce observăm astăzi din partea sectorului privat este recunoașterea faptului că comerțul ilegal cu specii sălbatice reprezintă atât o problemă de mediu, cât și una de afaceri”.

(sursa: Mediafax)