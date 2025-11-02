Gândacii din case contribuie la îmbolnăvirea oamenilor. Eliminarea lor curăță aerul din locuințe

Oamenii de știință au descoperit o relație clară între amploarea infestării cu gândaci în case și concentrația de alergeni și endotoxine prezente în aceste medii. Când măsurile de combatere a dăunătorilor au redus cu succes numărul de gândaci, nivelurile de alergeni și endotoxine au scăzut substanțial.

Endotoxinele sunt componente ale pereților celulari bacterieni care sunt eliberate atunci când bacteriile mor. Deoarece gândacii mănâncă o mare varietate de materiale, aceștia au un microbiom intestinal complex și divers. Studii anterioare au arătat că gândacii eliberează cantități considerabile de endotoxine prin fecale.

„Endotoxinele sunt importante pentru sănătatea umană, deoarece s-a demonstrat că inhalarea acestor componente provoacă reacții alergice", a declarat Coby Schal, profesor de entomologie la Universitatea de Stat din Carolina de Nord.

„Sondajele anterioare efectuate în locuințele din SUA au găsit niveluri de endotoxine mult mai ridicate în locuințele în care s-a raportat prezența gândacilor”.

Studiul, făcut în locuințe din Raleigh, Carolina de Nord, a comparat dimensiunile infestării cu gândaci, precum și nivelurile de alergeni și endotoxine din locuințele infestate. Cercetătorii au descoperit cantități semnificative de endotoxine în locuințele infestate, femelele de gândaci excretând aproximativ de două ori mai mult decât masculii.

„Gândacii femele mănâncă mai mult decât masculii, astfel încât mai multe endotoxine sunt eliminate din materiile fecale ale acestora”, a spus Madhavi Kakumanu, cercetător la Universitatea de Stat din Carolina de Nord. S-au găsit mai multe endotoxine în bucătării decât în dormitoare, deoarece mai mulți gândaci trăiesc în bucătării, unde găsesc mai multă hrană.

Locuințele infestate au fost apoi împărțite în locuințe netratate și locuințe care au beneficiat de o intervenție de exterminare pentru a elimina gândacii. Rezultatele au arătat că locuințele infestate fără exterminare aveau cantități foarte mari de endotoxine și alergeni, în timp ce majoritatea locuințelor tratate au scăpat de gândaci, alergeni și au înregistrat scăderi semnificative ale endotoxinelor.

„Când elimini gândacii, elimini și alergenii acestora. Endotoxinele au scăzut semnificativ în locuințele în care au fost eliminați gândacii. Acest studiu arată că gândacul este cel mai important depozitar de endotoxine în locuințele infestate”, a spus Schal.

Cercetătorii au observat, de asemenea, că alergenii și endotoxinele pot fi transportate prin aer. Următorii pași includ examinarea interacțiunilor dintre alergenii din gândaci și endotoxine în modele animale de astm.

Studiul a fost publicat în Journal of Allergy and Clinical Immunology și este citat de Scitech Daily.

(sursa: Mediafax)