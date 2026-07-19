BRD HUB START lansează concursul „10 lucrări de 10” și premiază cele mai bune lucrări de licență și disertație cu câte 2.000 de euro

Unele dintre ele analizează riguros fenomene sociale, propun soluții pentru probleme actuale sau aduc perspective noi asupra unor teme importante. După susținere însă, cele mai multe rămân necunoscute în afara mediului academic.

Pornind de la această realitate, Fundația Friends For Friends (FFFF), în cadrul programului BRD HUB START, organizat împreună cu Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile (FDSC) și susținut de ​​BRD – Groupe Société Générale, lansează prima ediție a concursului național „10 lucrări de 10 BRD HUB START”, dedicat absolvenților care au susținut în anul universitar 2026 o lucrare de licență sau disertație de excepție.

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Concursul își propune să aducă în prim-plan lucrări relevante pentru provocările economice, sociale și tehnologice ale prezentului și să ofere vizibilitate unor proiecte academice care pot deveni puncte de plecare pentru cariere profesionale, cercetări viitoare sau inițiative cu impact în societate.

Vor fi premiate 10 lucrări, iar fiecare autor va primi câte 2.000 de euro. În plus, rezumatele extinse ale lucrărilor câștigătoare vor fi publicate pe platforma programului, iar autorii vor avea ocazia să le prezinte în cadrul unei gale organizate la București.

Concursul este deschis lucrărilor din patru arii tematice care reflectă unele dintre cele mai importante provocări ale prezentului: sănătate mintală și polarizare socială; inteligență artificială și Big Data; drepturi civile, echitate și integrare; antreprenoriat și sustenabilitate. Sunt încurajate lucrările interdisciplinare, studiile de caz și demersurile bine fundamentate, care aduc perspective noi asupra acestor teme.

„În universitățile din România se generează în fiecare an idei și cercetări cu potențial real de a explica fenomene, de a inspira soluții și de a contribui la progresul societății. Prin concursul «10 lucrări de 10 BRD HUB START» ne dorim să aducem aceste contribuții în atenția publicului și să oferim tinerilor recunoașterea pe care o merită. Credem că o lucrare academică valoroasă nu ar trebui să rămână doar în arhiva unei facultăți, ci să devină parte din dialogul despre viitor. Pentru BRD, susținerea educației înseamnă să investim în idei și proiecte, în gândirea critică și în generațiile care vor contribui la transformarea societății”, a spus Flavia Popa, Secretar General, BRD Groupe Société Générale.

Sunt încurajate lucrările interdisciplinare, bazate pe cercetare și studii de caz, care contribuie la înțelegerea provocărilor economice, sociale, tehnologice sau psihologice și oferă explicații, contexte sau direcții de dezvoltare.

Pot participa studenți cu vârste între 18 și 35 de ani, care au susținut în perioada 1 ianuarie - 31 iulie 2026 o lucrare de licență sau disertație la o universitate acreditată din România de cel puțin nota 9.

Înscrierile au loc între 13 și 31 iulie 2026, prin completarea formularului de înscriere. Dosarul trebuie să conțină lucrarea în format PDF, raportul de similitudini, documentul care atestă nota obținută și un abstract de maximum 7.500 de caractere, care prezintă tema, metodologia și rezultatele cercetării.

Mai mult decât un concurs, „10 lucrări de 10 BRD HUB START” este o invitație adresată tinerilor care cred că munca lor merită să fie citită, discutată și să producă impact, dincolo de sala în care și-au susținut examenul.

Despre BRD HUB START

BRD HUB START este un program dezvoltat de Fundația Friends For Friends (FFFF) și Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile (FDSC), susținut de BRD – Groupe Société Générale, dedicat studenților care vor să transforme ce învață în acțiuni concrete. Pentru comunitățile lor, pentru colegii lor și pentru un ecosistem studențesc mai puternic în România.

Despre BRD Groupe Société Générale

BRD Groupe Société Générale este una dintre cele mai importante instituții financiare din România. De peste 20 de ani, BRD susține educația sub toate formele ei – de la educație financiară la inițiative culturale și programe de dezvoltare personală.

Implicarea BRD în educație se concretizează printr-un ecosistem amplu de inițiative care adresează nevoile reale ale tinerilor: de la mentorat și orientare în carieră la sprijin pentru antreprenoriat și inovație în domeniile STEAM. Printre aceste inițiative se numără: rețeaua educațională BRD HUBs activă în universități din întreaga țară, programul educațional Mindcraft Academy, programul de robotică adresat liceenilor BRD FIRST Tech Challenge Romania, laboratoarele de robotică din cadrul Universității Politehnice București, programul de accelerare dedicat startup-urilor tech Innovation Labs, parteneriatul cu The Institute for Logic and Data Science.