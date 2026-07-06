Punctul verde pe Whatspp. Ce noutate aduce funcția cerută de milioane de utilizatori

Noua funcție este disponibilă deocamdată pentru o parte dintre utilizatorii versiunii beta de WhatsApp pentru iOS, însă urmează să fie extinsă treptat în următoarele săptămâni.

Cum funcționează noul punct verde din WhatsApp

În cea mai recentă versiune beta pentru iPhone (26.26.10.72), WhatsApp afișează un mic cerc verde în fotografia unui contact atunci când acesta este online.

Indicatorul apare în timp real și dispare imediat ce persoana respectivă nu mai este activă în aplicație.

Scopul este simplu: utilizatorii pot vedea rapid dacă un contact este disponibil înainte de a trimite un mesaj, fără să mai caute informația afișată sub numele acestuia.

Unde apare noul indicator

Spre deosebire de alte aplicații de mesagerie, WhatsApp nu afișează încă punctul verde în lista conversațiilor.

Acesta este vizibil doar în pagina cu informațiile despre contact, care se deschide atunci când utilizatorul apasă pe numele persoanei din partea de sus a unei conversații.

Compania testează astfel noua funcție într-o zonă limitată a aplicației, urmând ca ulterior să decidă dacă va extinde afișarea și în alte secțiuni.

Funcția respectă setările de confidențialitate

WhatsApp precizează că noul indicator nu va apărea pentru toate contactele.

Punctul verde este afișat doar dacă persoana respectivă permite, prin setările de confidențialitate, ca ceilalți să îi vadă statusul „Online”.

Dacă un utilizator și-a ascuns informațiile despre ultima accesare și prezența online, punctul verde nu va fi afișat.

Astfel, fiecare utilizator își păstrează controlul asupra informațiilor pe care dorește să le facă publice.

De ce introduce WhatsApp această funcție

Specialiștii spun că noul indicator pregătește terenul pentru o funcție mai amplă la care WhatsApp lucrează deja.

Compania dezvoltă un nou hub pentru contacte, atât pe Android, cât și pe iPhone, unde utilizatorii vor putea vedea rapid ce persoane sunt online sau au fost active recent.

Punctul verde va deveni unul dintre principalele elemente vizuale ale acestei secțiuni.

Disponibilitate

În prezent, funcția este disponibilă doar pentru o parte dintre utilizatorii înscriși în programul WhatsApp Beta prin TestFlight pentru iPhone.

Un număr limitat de utilizatori ai versiunii stabile din App Store ar putea primi, de asemenea, acces anticipat, însă lansarea are loc etapizat.

WhatsApp nu a anunțat încă data la care noul indicator verde va deveni disponibil pentru toți utilizatorii iPhone sau Android, însă este de așteptat ca implementarea să continue în următoarele săptămâni.