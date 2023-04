Dan Stoian, director executiv ADI: Hunedoara are un sistem funcțional de reciclare a deșeurilor din 2019

"Hunedoara are un sistem funcțional din 2019. Avem un SMIT complet. A fost construit și finalizat în perioada 2015-2016 printr-o investiție de 55 de milioane de euro. Am avut un proiect major de 77 de milioane dar cu 55 de milioane am reușit să construim infrastructura. Am închis absolut toate gropile neconforme, mai rămăseseră două în afara proiectului care n-au fost eligibile și, între timp, consiliul județean, cu fonduri de la AFM și cu fonduri proprii, au închis și celelalte două depozite.

Avem construită o stație de sortare și transfer în Valea Jiului care a costat circa 17 milioane de euro și care este o instalație modernă. Avem un centru de management integrat al deșeurilor la Bârcea Mare, o investiție de peste 27 de milioane de euro, care este completă. Are stație de sortare și tratare mecanico-biologică, celulă ecologică în exploatare, pregătită pentru deschidere în etapa a doua, stație de epurare modernă.

Este un proiect la care consiliul județean lucrează pe POIM, în care s-a solicitat o investiție la 100 de milioane de euro pentru continuarea investițiilor în CMIT, pentru că dorim să modernizăm TMB. Este în stadiu de scriere a studiului de fezabilitate, aplicația este pe POIM, avem un consultant de la Cluj care, împreună cu consiliul județean au demarat lucrările. Investiția va fi completată de partea de biodigestie. Sperăm să găsim teren ca să includem această instalație tot în cadrul CMIT. Avem două stații de sortare și transfer vechi, făcute pe PHARE, la Hațeg și Brad, și tot pe POIM dorim ori să le retehnologizăm, ori să le închidem și să deschidem alte două stații de transfer deoarece capacitatea din CMIT este mare.

Suntem un sistem funcțional. Avem un operator care acoperă întreg județul - Supercom București. Avem un indice de deviere de la groapă, care este semnificativ, am depășit 60% din deșeuri deviate prin reciclare. Indicele la nivelul județului este la 11-12% și se remarcă în urma implementării OIG 74. Mai ales în zona Văii Jiului avem implementat sistemul Plătește pentru cât arunci - cipurile pe pubela de 120 de litri de menajer, a dus la o creștere semificativă a reciclabilului la Hațeg și la Brad.

Suntem și într-o licitație, pentru că o parte din zone sunt acoperite de contracte intermediare, prin care vom avea un alt operator pentru următorii 10 ani. Am unit trei zone care erau puțin diferite ca și atractivitate din punct de vedere al business-ului, două zone mai mici și preponderent rurale. Le-am integrat în zona de centru, am obținut acordul Minsiterului Fondurilor Europene și am trecut la partea de licitație.

Ne bucură că Ministerul Mediului a făcut prin PNRR niște investiții. Din punct de vedere al insulelor digitalizate este o investiție foarte bună și județul Hunedoara este numărul 1 în țară în atragerea acestor insule. Avem peste 544 de insule aprobate. Avem orașe mici, Deva, Hunedoara, de 55.000 de locuitori dar au câte 100 de insule digitalizate", explică Dan Stoian.

Acesta atrage atenția asupra centrelor de aport voluntar.

"Centrele de aport voluntar (CAV) sunt de două tipuri. Pentru orașele mici și mari, care sunt 17 aprobate în România și vor rezolva probleme cu care sistemul de management integrat nu a rezolvat-o. Respectiv demolări-construcții, care sunt cel mai greu de valorificat și crează o problemă tuturor UAT-urile. CAV-urile mari vor avea instalații de tocare, laboratoare pentru partea de deșeu animal. Dar CAV-urile mici vor fi o piatră pentru UAT. În momentul în care CAV-urile mici se umplu, ce facem cu ele?", spune directorul ADI.