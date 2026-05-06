ESG în România: provocări și oportunități, analizate la conferința Income Magazine Corporate

Conferința „VIITORUL ESG ÎN ROMÂNIA: SUSTENABILITATE. RESPONSABILITATE. EFICIENȚĂ” aduce împreună lideri din business, autorități și experți pentru a discuta aplicarea practică a noilor cerințe europene privind sustenabilitatea.

Într-un context marcat de implementarea standardelor CSRD și de presiunea tot mai mare asupra companiilor pentru transparență și responsabilitate, evenimentul oferă soluții concrete pentru o raportare eficientă, digitalizată și orientată spre valoare.

Participanții vor descoperi cum pot transforma ESG dintr-o obligație birocratică într-un avantaj competitiv real.

Subiecte de dezbatere:

ESG: obligație legală sau oportunitate reală de creștere?

Cât de pregătite sunt companiile din România pentru cerințele de sustenabilitate din 2026?

ESG influențează cu adevărat accesul la finanțare și relația cu băncile?

Implementarea ESG: proces strategic sau simplă formalitate?

Digitalizarea simplifică ESG sau adaugă complexitate în organizații?

ESG - o provocare mai complexă pentru IMM-uri decât pentru companiile mari?

Care sunt riscurile reale pentru companiile care ignoră obligațiile de guvernanță sustenabilă?

Obiectivele “verzi” ale României în 2026, de la instituții la companii private.

Conferința este organizată de Antena 3 SA, în cadrul platformei de comunicare Conferințele Income Magazine Corporate iar postul de televiziune Antena 3 CNN, parte a Intact Media Group, va prelua live tronsoane ale dezbaterii.

Conferința va fi transmisă integral live, marți, 12 mai, începând cu ora 09:30, pe site-urile antena3.ro, jurnalul.ro, incomemagazine.ro și pe paginile Facebook ale:

– Antenei 3 CNN https://www.facebook.com/Antena3Oficial,

– Income Magazine https://www.facebook.com/IncomeMagazineRomania

– Jurnalul https://www.facebook.com/jurnalul.ro.

Participarea la eveniment se face pe bază de invitație și confirmare prealabilă.