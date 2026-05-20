Decizie în Parlament: E-factura nu mai este obligatorie pentru drepturi de autor și agricultori

Cu 302 voturi pentru, 2 voturi contra, 0 abțineri și doi deputați care nu au votat – proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.128/2024 pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal şi măsuri specifice pentru digitalizare, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative – a fost adoptat de Parlament.

Camera Deputaților, ca și for decizional, a menținut astfel amendamentul susținut de Ministerul Finanțelor care simplifică regulile de utilizare a sistemului RO e-Factura și reduce birocrația pentru persoanele fizice și anumite categorii de contribuabili.

Ca atare, de sistemul RO e-Factura scapă:

institutele culturale, având în vedere dificultățile de accesare a sistemului de către aceste persoane, care nu dețin un cod de identificare fiscală.

agricultorii persoane fizice, întrucât aceștia utilizează carnete de comercializare, ale căror file conțin informațiile obligatorii din factură și prin urmare, sunt considerate facturi, asigurându-se trasabilitatea operațiunilor desfășurate.

Potrivit ministrului de Finanțe, Alexandru Nazare, printre excepții sunt vizate și drepturile de autor.

Persoanele fizice care se identifică fiscal prin CNP nu vor mai fi obligate să folosească RO e-Factura, iar sistemul va rămâne opțional, a spus Nazare.

PSD, PNL, USR, AUR și UDMR au susținut și votat noile modificări în plenul Camerei Deputaților.

