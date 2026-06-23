Prima agenție de turism listată la bursă investește banii în atragerea turiștilor străini în România

Este prima strategie de dezvoltare de acest fel din România, în turism, iar acțiunile au început să se vândă cu succes. În urma derulării ofertei, Christian Tour a atras fonduri în valoare de 121,8 milioane de lei pe care le va folosi pentru fuziuni şi achiziţii, investiţii în tehnologie şi digitalizare, investiţii în capacități operaţionale şi optimizarea capitalului de lucru, precum și pentru consolidarea brandului, prin dezvoltarea unor programe de fidelizare şi întărirea distribuţiei prin mai multe canale. Principala direcție de dezvoltare în care se va investi este proiectul de țară pentru atragerea turiștilor străini (incoming). Compania are o vechime de aproape 30 de ani pe piața din România, fiind fondată în anul 1997, fiind poziționată în topul vânzărilor.

Prima agenție de turism din România listată la bursă a evoluat, de-a lungul anilor, de la varianta antreprenorială la una dintre cele mai importante platforme integrate de turism, în prezent deținând cea mai extinsă rețea, cu 63 de unități proprii care deservesc peste 365.000 de turiști anual.

Pentru agenție, listarea la Bursa de Valori București reprezintă punctul de plecare pentru următoarea etapă de creștere, în contextul în care piața turismului din România intră într-o perioadă de creștere semnificativă, profesionalizare și consolidare, iar prin capitalul atras în cadrul IPO-ului, agenția de turism este foarte bine poziționată pentru a conduce această transformare, conform declarațiilor CEO-ului companiei.

Acțiunile companiei Christian Tour au debutat luni pe Piața Reglementată a Bursei de Valori București (BVB) sub simbolul bursier TRIP. Acțiunile companiei se tranzacționează la BVB sub simbolul bursier TRIP, iar capitalizarea bursieră a companiei la prețul de execuție al IPO de 1,895 lei /acțiune este de 410 milioane de lei. Free-float-ul companiei este de aproximativ 37,4%.

Acționarul semnificativ al Christian Tour, cu un procent de 61,95%, este CPM Cambridge Holding S.R.L., societate deținută integral de Cristian Pandel, fondatorul Christian Tour, iar 0,69% din acțiuni sunt deținute de Oxford Investment Alliance S.R.L., societate deținută tot de Cristian Pandel.

Investitorii au cumpărat, în total, 80.692.629 acțiuni Christian Tour prin 4.609 ordine de subscriere. La finalul ofertei, pe tranșa investitorilor instituționali au fost alocate 37.542.629 acțiuni la un preț de 1,895 RON/acțiune, iar pe tranșa investitorilor de retail au fost alocate 43.150.000 de acțiuni, din care 41.717.041 de acțiuni la prețul de 1,800 lei/acțiune și 1.432.959 acțiuni la prețul de 1,895 lei/acțiune.

Se așteaptă rezultatul la finalul anului

Din pachetul de acțiuni existente, 1.400.000 au fost utilizate pentru supraalocare în scopul stabilizării. „Am validat faptul că brandul nostru este foarte cunoscut și ne dorim să continuăm să aducem bucurie, pentru că turismul este industria fericirii. Eu cred că listarea la bursă este un început al maturizării noastre, iar cu acest capital, mai ales capitalul de încredere, vom putea face achiziții și investiții. În jur de 35-37% se va lista la bursă. Eu mi-am propus să nu mă uit cum crește sau cum scade acțiunea, iar la 31 august vom arăta primii pași din ce ne-am propus. Spre sfârșitul anului vom avea o imagine mult mai clară. Aproape 24 de milioane de euro vom aloca doar pentru dezvoltare, pentru proiectul nostru de țară pe incoming, pentru digitalizare și achiziții”, a explicat Cristian Pandel, CEO Christian Tour, pentru Jurnalul.

Vânzarea acțiunilor agenției de turism este un eveniment și pentru Bursa de Valori București. „Salutăm debutul Christian Tour la Bursa de Valori București. Odată cu această listare, turismul - un domeniu apropiat de viața și de bucuriile cotidiene ale românilor - își face loc la cota Bursei, iar harta sectoarelor reprezentate aici devine mai bogată. Fiecare companie antreprenorială care alege piața de capital confirmă rolul Bursei de punte între ambiția de a crește și încrederea investitorilor. Diversificarea sectoarelor listate este unul dintre semnele discrete, dar reale, ale maturizării pieței noastre de capital. Felicitări întregii echipe Christian Tour pentru curajul de a deveni companie publică și vă doresc mult succes în noua voastră călătorie, de această dată ca societate listată la Bursă”, a declarat Remus Vulpescu, Director General Bursa de Valori București.

Tranzacție de referință pentru piața de capital

BT Capital Partners a acționat în calitate de intermediar în cadrul procesului de listare a acțiunilor Christian Tour la Bursa de Valori București. „Listarea Christian Tour reprezintă concluzia unei tranzacții de referință pentru piața de capital din România, atât prin profilul emitentului, prin structura inovatoare a ofertei și prin provocările contextuale pe care compania le-a depășit cu succes pentru a prezenta această oportunitate viitorilor acționari. Din perspectiva BT Capital Partners, succesul exercițiului confirmă faptul că investitorii sunt pregătiți să susțină companii antreprenoriale puternice, lideri în sectorul lor, cu branduri recunoscute și perspective solide de dezvoltare într-un mediu competitiv. Un element definitoriu al tranzacției a fost participarea complementară a investitorilor instituționali și de retail. Investitorii instituționali au contribuit la validarea fundamentelor companiei și a potențialului său de creștere pe termen mediu și lung, în timp ce interesul investitorilor de retail a demonstrat atractivitatea brandului Christian Tour și dorința publicului larg de a deveni parte din povestea de succes a uneia dintre cele mai importante companii din turismul românesc.”, a explicat Daniela Secară, CEO al BT Capital Partners, intermediar unic al ofertei Christian Tour.

Societatea de avocatură Filip & Company a oferit consultanță juridică pe parcursul întregului demers, iar Cornerstone Communications a gestionat relația cu investitorii.

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