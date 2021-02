„Minerii” au pus ochii pe Parcul Național Munții Măcinului 

În secolul al XIX-lea, Munţii Măcinului din Dobrogea erau una dintre cele mai importante zone de exploatare a granitului, piatra de aici rivalizând cu marmura neagră şi roşie. Exploatarea industrială a granitului a început în 1880 şi ea a fost oprită în anul 1990. Ceva mai târziu, în anul 2000, a fost înfiinţat Parcul Național Munții Măcinului din Dobrogea, iar în 2007-2008 acesta a fost introdus în situl ecologic Natura 2000. Situaţia este însă în pericol să se schimbe după ce la Agenţia pentru Protecţia Mediului (APM) Tulcea se află în curs de derulare o procedură de autorizare a unei cariere de exploatare în apropierea localităţii Greci, poarta de intrare în parcul naţional.

Activitatea de minerit are un impact semnificativ asupra mediului şi este interzisă în siturile Natura 2000, conform legislaţiei privind ariile protejate, dar şi Legii minelor. Pentru acelaşi amplasament şi activitate de minerit, în trecut o altă conducere a APM Tulcea a retras acordul de mediu companiei Romgranit Exploatare SRL pentru deschiderea carierei de exploatare industrială a granitului Dealu Cavalu de pe raza comunei Greci. Măsura era luată după ce, fiind sesizată în legătură cu această problemă, Comisia Europeană declanşase împotriva ţării noastre procedura de infringement, considerând că se încălcau astfel Directiva păsări şi Directiva habitate.

Emiterea unei autorizaţii de mediu este ilegală

Intenţia actualei conduceri a APM Tulcea de a emite acum autorizaţia de mediu pentru compania Mavgo Holding SRL din Bacău pe acelaşi amplasament şi aceeaşi activitate pentru care firmei Romgranit Exploatare SRL Tulcea i se retrăsese autorizaţia de mediu a fost reclamată atât Ministerului Mediului, cât şi Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, dar nimeni nu a făcut nimic.

Emiterea unui astfel de acord, pe lângă faptul că ar permite desfășurarea unei activităţi miniere în arie protejată, nu ar ţine cont nici de Decizia nr. 732/14.02.2019 a Curţii de Apel Bucureşti din anul 2019 prin care s-a menţinut Sentinţa nr. 6359/27.10.2017 dată de Tribunalul Bucureşti conform căreia a fost respinsă emiterea autorizaţiei de mediu şi, implicit, activitatea de minerit, pe acest amplasament din Parcul Național Munții Măcinului.

Pe de altă parte, chiar dacă facem abstracţie că amplasamentul Dealu Cavalu se găseşte într-un sit Natura 2000 unde mineritul este interzis, conducerea APM Tulcea, conform legislației în vigoare, trebuia, în mod obligatoriu, să emită mai întâi acordul de mediu pentru investiţiile ce urmau să fie realizate de societatea Mavgo Holding SRL, în baza unei documentaţii fundamentate, care să fie susţinută de un certificat de urbanism şi piese desenate întocmite de proiectant, de studiu de impact de mediu şi studiu de evaluare adecvat. Doar ulterior, după eliberarea acordului de mediu şi realizarea lucrărilor de investiții prevăzute în aprobarea de dezvoltare şi autorizaţia de construire, după recepţia şi punerea în funcţiune a investiţiei, putea să elibereze autorizaţia de mediu pentru funcţionare, în baza altei legislaţii specifice ce se referă la activitatea derulată efectiv de companie.

10 ha de habitate naturale sunt deja afectate

La această dată, sunt circa 10 ha de habitate naturale protejate distruse în situl Munţii Macinului ca urmare al activităţii firmei Romgranit Exploatare SRL. Deşi odată cu decizia Curţii de Apel Bucureşti, conducerea APM Tulcea avea obligaţia de a solicita întocmirea proiectului tehnic de refacere a mediului şi să urmărească realizarea reconstrucţiei ecologice a suprafeţei de teren distruse şi refacerea habitatelor naturale de importanţă europeană, acest lucru nu s-a întâmplat. Mai mult, acum pentru acelaşi amplasament şi pentru aceeaşi activitate minieră, conducerea APM Tulcea continua procedura de emitere a unei autorizaţii de mediu pentru exploatarea industrială a granitului în etape, de la 24 ha la 72 ha, în perimetrul Cavalu-Ţuţuiatu, situri Natura 2000, protejate de lege, fiind arii naturale de importanţă europeană.

Lui Alexe îi intră pe o ureche şi îi iese pe amândouă

„Având în vedere că obiectul contractului şi documentaţiei aflate în faza de autorizare la APM Tulcea are drept scop activitatea de exploatare industrială a granitului din Dealu Cavalu, amplasament situat în reţeaua ecologică Natura 2000, în interiorul ROSCI0123 Munţii Măcinului şi ROSPA 0073 Măcin-Niculiţel, supuse Directivei habitate şi Directivei păsări, conducerea Ministerului Mediului are obligaţia de a lua măsuri urgente de a proteja aceste situri de importanţă comunitară şi respinge autorizarea SC Mavgo Holding SRL Bacău, aflată în procedură de reglementare nelegală”, se arată într-o sesizarea înregistrată sub numărul nr. 9308/30.07.2020, care a fost transmisă fostului ministru al Mediului Costel Alexe. În aceeaşi sesizare se atrăgea atenţia atunci şi că producerea unui dezastru ecologic în localitatea Smârdan este iminentă, lucru care, de altfel, s-a şi întâmplat, cu complicitatea unor instituţii ale statului. Aici procurorii Curţii de Apel Constanţa au descoperit că oile înecate scoase de pe nava Queen Hind, care a eşuat în Portul Midia în 2019, au fost îngropate în cea mai mare parte, în loc să fie incinerate.

„Astfel, doamna director Mirela Raicu în colaborare cu directorul PNMM Roşca Viorel pregătesc un nou tun cu încălcarea legislaţiei naţionale şi comunitare, prin autorizarea unei cariere industriale în Munţii Măcin cu extracţie industrială cu explozibil în prima etapă pe suprafaţa de 24 ha la nord de loc. Greci, zona vf. Cavalu-vf. Ţuţuiatu, sit Natura 2000, arie naturală specială de protecţie avifaunistică şi arie specială de conservare de importanță comunitară, în favoarea SC Mavgo Holding SRL, Bacău.

din sesizarea transmisă ex-ministrului mediului Costel Alexe

APM Tulcea, indiferentă la sesizări

Problemele privind legalitatea deschiderii unei cariere industriale într-o arie protejată fusese ridicată şi în faţa conducerii APM Tulcea printr-o sesizare înregistrată sub numărul nr. 7957/15.06.2020. Răspunsul dat la această sesizare, prin adresa nr. 7957/6.07.2020 a fost unul surprinzător, comunicându-i-se petiţionarului că procedura de autorizare va continua, deşi legislaţia interzice acest lucru.

Desfăşurarea activităţii miniere de extracţie industrială a granitului din carieră, cu derocări cu explozibil, staţii de concasare, staţii de sortare, depozitări de materiale diverse, transport greu cu autobasculante şi drumuri de exploatare, este interzisă în arii protejate de importanţă naţională şi comunitară, din cauza impactului semnificativ generat, a poluării şi distrugerii habitatelor naturale, florei şi faunei sălbatice.

Cum s-a înfiinţat Parcul Naţional Munţii Măcinului

Parcul Naţional Munţii Măcinului a fost înfiinţat la iniţiativa fostului director al APM Tulcea Bectaş Cadâr şi a dr. ing. Mihai Petrescu, iar în anul 2000 înfiinţarea lui era legiferată. În perioada 1992-1993, cei doi au elaborat documentaţia pentru înfiinţarea parcului şi au realizat acţiunile pentru prezentarea importanţei geologice, floristice, faunistice etc. a acestei zone în vederea avizării favorabile a iniţiativei. În anii 1997-1999 ei au reluat demersurile, definitivându-se proiectul care a fost susţinut şi de Ministerul Mediului. În perioada 2007-2008, directorul Agenţiei pentru Protectia Mediului Tulcea, Bectaş Cadâr, în colaborare cu doi biologi din aceeaşi instituţie au făcut documentele din care să rezulte importanţa valorilor naturale care se regăsesc în această zonă şi necesitatea protejării lor. Astfel, aceste areale, situl de importanţă comunitară Munţii Macinului şi situl de protecţie specială avifaunistică Macin-Niculiţel au fost introduse în reţeaua ecologică Natura 2000.

Prin eliberare de autorizaţii de mediu în situri Natura 2000 se încalcă legislaţia naţională de mediu, dar şi Directivele Păsări şi habitate ale Comisiei Europene