În doar 6 luni, Poliția Română a cheltuit pentru zborurile de însoțire a extrădaților 1,3 milioane de euro

În doar șase luni și jumătate, Inspectoratul General al Poliției Române a cheltuit pe bilete de avion aferente zborurilor externe destinate însoțirii cetățenilor extrădați nu mai puțin de 1,3 milioane de euro, bani de la bugetul de stat. Este vorba despre contracte subsecvente aferente unor acorduri-cadru parafate în primăvara acestui an, care au fost atribuite din 7 aprilie până în data de 31 octombrie 2025. Cele mai multe zboruri către și de la care polițiștii din România au însoțit persoane extrădate au fost efectuate la Londra. Alte destinații frecventate intens și care au legătură cu această operațiune sunt Milano, Paris, Madrid, Roma și chiar Bruxelles.

„Jurnalul” a dezvăluit, în această primăvară, că Inspectoratul General al Poliției Române a contractat, prin licitație deschisă și prin încheierea mai multor acorduri-cadru, servicii de transport aerian necesare însoțirii cetățenilor extrădați, acorduri-cadru a căror valoare este de 11,7 milioane de euro.

Contractele-cadru, parafate pentru o perioadă de doi ani, au fost semnate la începutul lunii aprilie. De atunci, până la finalul lunii trecute, Poliția Română a comandat de la companiile contractate, prin încheierea unor contracte, 149 de zboruri care vizează însoțirea cetățenilor extrădați. Conform informațiilor oficiale, publicate în SEAP (Sistemul Electronic al Achizițiilor Publice), respectivele bilete de avion au fost eliberate în perioada 7 aprilie – 31 octombrie 2025, iar instituția a suportat o cheltuială totală de 1.069.000 de euro fără TVA, din care 643.726,08 euro au fost costuri angrenate înainte de majorarea cotei de TVA, iar 325.273,92 de euro reprezintă costurile angrenate după majorarea TVA-ului la 21%. Astfel, în doar șase luni și jumătate, Inspectoratul General al Poliției Române a cheltuit pentru aceste operațiuni de însoțire a extrădaților, doar pe bilete de avion, suma de 1.280.615,5 euro cu tot cu TVA.

Cele mai frecvente deplasări: Marea Britanie, Germania, Italia și Spania

Cea mai frecventată destinație operativă, în acest sens, s-a dovedit a fi capitala Marii Britanii, Londra, rută folosită de nu mai puțin de 33 de ori. Alte rute cu trafic ridicat din punct de vedere operativ au fost Milano, Frankfurt, Madrid, Amsterdam, Munchen, Paris, Roma, Dusseldorf, Dublin, Varșovia, Zurich și Bruxelles.

Reamintim că 69 de destinații, din 45 de state din Europa, Asia, nordul Africii, Orientul Mijlociu, America de Nord și America de Sud urmează să fie vizitate de către polițiștii români, desemnați să însoțească persoanele extrădate care trebuie să fie aduse la București. Iar pentru asta, Inspectoratul General al Poliției Române a încheiat patru acorduri-cadru, în vederea achiziției de bilete de avion. Peste 11.700 de astfel de bilete de avion, în valoare de 11,7 milioane de euro, au fost, astfel, cumpărate de Poliția Română. Instituția a mai încheiat, de asemenea, alte trei acorduri-cadru pentru deplasarea personalului propriu, în următorii doi ani, în alte 164 de destinații externe, pe listă regăsindu-se Africa de Sud și Afganistan. Aceste ultime loturi mai costă Poliția Română încă 3,7 milioane de euro.

Achiziție impresionantă

Această achiziție „mamut” conține un prim contract-cadru a încheiat cu Bbook Bed and Breakfast SRL, care și-a adjudecat 19 loturi, cu o valoare finală negociată de 2.087.198,9 euro fără TVA, respectiv de 2.483.766,7 euro cu TVA inclusă. Al doilea contract-cadru, care vizează șapte loturi, a ajuns la compania SC Danco Pro Communications SRL, pentru 2.802.729,99 euro fără TVA, adică pentru 3.335.248,7 euro cu tot cu TVA. Cel de-al treilea contract-cadru a fost atribuit companiei SC Olimpic International Turism SRL, pentru 4.221.957 de euro fără TVA, adică pentru 5.024.128.83 de euro, iar al cincilea lot, în valoare de 679.155 de euro fără TVA, respectiv de 829.614,45 de euro cu TVA inclusă, a ajuns la SC Round The World Travel SRL. În total, aceste loturi atribuite au valoarea de 11.672.758,68 de euro cu tot cu TVA.

Afacerea parafată de Poliția Română a făcut obiectul unor licitații deschise privind prestarea de servicii de transport aerian necesare însoțirii cetățenilor extrădați. Conform documentației de atribuire, este vorba despre zboruri către și din 69 de destinații, fiind cerută o cantitate totală de nu mai puțin de 11.702 bilete de avion, din care cea mai mare parte revine polițiștilor care urmează să fie trimiși în misiuni de aducere a acestor persoane extrădate în România. Mai exact, 7.754 de bilete de avion sunt destinate polițiștilor însoțitori, în timp ce 3.948 de bilete de avion sunt destinate persoanelor extrădate care urmează să fie însoțite, spre România, de către acești polițiști.

Pe lista destinațiilor se află și locații exotice

Cele 69 de destinații de unde vor fi aduse aceste persoane sunt amplasate pe raza teritorială a 45 de state, din Europa, Asia, nordul Africii, Orientul Mijlociu, America de Nord și America de Sud.

Concret, pentru Italia, Poliția Română are nevoie de 1.530 de bilete de avion, din care 120 pentru polițiști și 510 pentru extrădați, locațiile vizate de preluarea acestora fiind Roma, Milano și Catania. Cu și mai multe destinații, Spania necesită eliberarea a 1.860 de bilete de avion, din care 1.240 pentru polițiști și 52 pentru extrădați, care urmează să fie aduși din Madrid, Barcelona, Palma de Mallorca, Valencia, Tenerife, Las Palmas, Ibiza, Malaga și Menorca.

IGPR mai solicită 300 de bilete de avion pentru aducerea persoanelor extrădate din Zurich și Geneva (Elveția) și câte 150 de bilete de avion pentru Copenhaga (Danemarca), Helsinki (Finlanda) și Stockholm (Suedia). De asemenea, mai solicită câte 120 de bilete de avion pentru însoțirea extrădaților aduși în România din Dublin (Irlanda) și Istanbul (Turcia).

Pentru fiecare dintre destinațiile La Valleta (Malta), Luxemburg și Monaco, se solicită câte 560 de bilete de avion, iar pentru Panama City (Panama), Mexico City (Mexic), Tokyo (Japonia), San Jose (Costa Rica), Toronto (Canada), Bogota (Columbia) și Seul (Coreea de Sud), autoritatea contractantă solicită emiterea a câte 40 de bilete de avion, în vederea însoțirii persoanelor extrădate.

Pentru returnarea persoanelor extrădate din Dubai și Abu Dhabi (Emiratele Arabe Unite), se solicită 80 de bilete de avion, din care 60 sunt destinate polițiștilor, iar 20 extrădaților. Mai departe, este nevoie de câte 24 de bilete de avion pentru aducerea persoanelor extrădate din fiecare dintre destinațiile Ljubljana (Slovenia), Zagreb (Croația), Beirut (Liban), Rabat (Maroc) și Tel Aviv (Israel). La acestea, se adaugă 32 de bilete pentru Rio de Janeiro (Brazilia).

De asemenea, alte câte 30 de bilete de avion sunt necesare pentru Erevan (Armenia), Sarajevo (Bosnia și Herțegovina), Minsk (Belarus), Lima (Peru), Aman (Iordania), Skopje (Macedonia) și Podgorica (Muntenegru).