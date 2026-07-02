Primăria lui Boc se pregătește de „zero emisii până în 2030”. Deocamdată, caută soluții de semaforizare cu inteligență artificială

Administrația din Cluj-Napoca susține, într-un document oficial utilizat pentru o achiziție publică de servicii, că, până în 2030, orașul trebuie să atingă „neutralitatea climatică”. Motiv pentru care a aplicat la un proiect denumit „ZERO – MOVE – Zero Emission Mobility Initiatives”, în cadrul căruia a contractat, la finalul lunii trecute, servicii integrate de analiză. Deocamdată, primăria lui Emil Boc vrea să doteze actuala infrastructură de semafoare cu inteligență artificială, pentru a reduce timpii de așteptare în intersecții, reducerea consumului de combustibil și a emisiilor de gaze cu efect de seră. Iar, pentru această analiză, cheltuie nu mai puțin de 600.000 de lei.

Primăria Municipiului Cluj-Napoca a antamat această afacere în primăvara acestui an, când, la data de 18 martie 2026, a publicat în SEAP (Sistemul Electronic al Achizițiilor Publice) un anunț de participare prin intermediul căruia a făcut cunoscut faptul că intenționează să încheie un contract privind achiziția de servicii integrate de analiză, în cadrul Proiectului „ZERO – MOVE – Zero Emission Mobility Initiatives”.

Pentru această afacere, autoritatea contractantă a pus la bătaie un buget estimat inițial de 521.694,21 de lei fără TVA, respectiv de 631.250 de lei cu TVA inclusă. Iar, pentru atribuirea contractului, instituția condusă de către edilul Emil Boc nu a organizat o licitație deschisă, ci o procedură simplificată de selecție de oferte.

La această procedură de achiziții, Primăria Municipiului Cluj-Napoca a primit o singură ofertă, pe care a și declarat-o admisibilă. Iar, la data de 230 iunie 2026, municipalitatea a atribuit contractul nr. 633230/2026, încheiat la un preț final negociat de 495.609,3 lei fără TVA, respectiv de 599.687,3 lei cu TVA inclusă. Afacerea a fost adjudecată de către compania clujeană SC Traffic Plan SRL.

Supărare mare pe „dependența de autoturisme private”

Din caietul de sarcini care a stat la baza parafării acestui contract aflăm că este vorba despre achiziția de servicii integrate de analiză, care vor fi aplicate pe sistemele deja existente și deținute, pentru dezvoltarea unei analize privind managementul adaptiv al semaforizării urbane în timp real.

„Confruntându-se cu provocări semnificative, determinate de urbanizarea rapidă și de creșterea populației, municipiul Cluj-Napoca a inițiat demersuri pentru a adresa problemele de mobilitate urbană și impactul acestora asupra mediului. Contextul actual al orașului este marcat de emisii urbane ridicate din sectorul transporturilor și de o dependență considerabilă de utilizare a autoturismelor private. Această dependență este adesea accentuată de opțiunile limitate de transport public, în special în zonele suburban și rurale din jurul orașului”, se arată în acest caiet de sarcini.

Documentația de atribuire mai precizează că „deși Cluj-Napoca dispune deja de o rețea de semafoare conectată la un sistem de control centralizat și de o infrastructură de senzori, aceasta nu este dotată cu funcționalitățile necesare unui sistem adaptiv de management al semaforizării în timp real. Mai mult, sistemele existente nu sunt capabile să coreleze în mod algorithmic temporizarea semafoarelor în intersecții, ceea ce face ca timpul de așteptare, pierderile de viteză și consumul de combustibil să fie ridicate”.

Vrea accelerarea tranziției „Net Zero”, în următorii patru ani

Primăria lui Emil Boc susține că, în acest context, Proiectul „ZERO – MOVE – Zero Emission Mobility Initiatives” reprezintă „un răspuns strategic, parte dintr-un acord de grant mai amplu - «Net Zero Cities», finanțat prin programul Horozen Europe Research And Innovation”. „Prin această achiziție de servicii integrate de analiză, care vor fi aplicate pe sistemele deja existente și deținute, pentru dezvoltarea unei analize privind managementul adaptiv al semaforizării urbane în timp real, Cluj-Napoca își propune să depășească aceste obstacole”, se mai arată în documentația de atribuire.

Mai exact, „obiectivul este de a implementa soluțiile digitale și bazate pe senzori, precum și structuri inovatoare de guvernanță, pentru a accelera tranziția orașului către emisii net zero până în 2030. Inițiativele propuse se aliniază direct cu Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană 2021 – 2030 și cu Planul de Acțiune pentru Neutralitate Climatică 2030 ale orașului, care prioritizează infrastructura de transport verde și reducerea congestiei”.

Nu lipsește nici componenta „smart city”

Autoritatea Contractantă mai arată că soluția propusă nu modifică rutele sau fluxurile de circulație, ci „optimizează exclusiv temporizarea semafoarelor prin inovație algoritmică asupra duratei fazelor de culoare, într-o manieră adaptivă și în timp real, folosind metodele bazate pe inteligența artificială".

Primăria lui Boc susține că, pe termen lung, acest lucru va duce la o reducere susținută a emisiilor de gaze cu efect de seră și la îmbunătățirea calității aerului. „Prin fluidizarea trecerii prin intersecții și reducerea timpilor de așteptare, se va reduce poluarea și se vor diminua problemele asociate cu traficul urban intens”, mai arată autoritatea contractantă.

Se precizează că aceste soluții tehnologice permit atingerea a cinci obiective. Primul se referă la reducerea timpilor de staționare la intersecții, „prin ajustarea dinamică a fazelor semafoarelor în funcție de densitatea și de tipologia traficului”. Al doilea se referă la creșterea eficienței energetice și la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, „prin diminuarea perioadelor de ralanti și optimizarea fluxului vehiculelor”.

Al treilea obiectiv vizează prioritizarea mobilității active și a transportului public, „prin implementarea de unde verzi sincronizate și adaptarea semaforizării la nevoile utilizatorilor vulnerabili. De asemenea, al patrulea obiectiv se referă la generarea unei infrastructuri digitale de suport decizional, „care să permită simularea, vizualizarea și analiza scenariilor de trafic în medii virtuale”. Iar ultimul obiectiv vizează „crearea unui cadru replicabil, care să permită extinderea ulterioară a proiectului în alte intersecții și integrarea cu platformele municipal de tip smart-city”.

Prestatorul serviciilor de analiză, abonat la contracte cu statul

SC Traffic Plan SRL Cluj-Napoca, societatea care și-a adjudecat acest contract pus la bătaie de primăria lui Emil Boc, este deținută, conform datelor furnizate de Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC), de către omul de afaceri clujean Călin Ioan Șerbu, în calitate de unic asociat.

Compania în cauză nu se află la primul contract cu instituțiile publice din România. Conform SEAP, începând cu anul 2021, SC Traffic Plan SRL a primit contracte de la Primăria Municipiului Carei, de la Primăria Municipiului Marghita, de la Consiliul Județean Mureș, de la Primăria Municipiului Pașcani, de la Primăria Municipiului Satu Mare și de la Primăria Orașului Ghimbav.

Aceste contracte au vizat prestarea serviciilor privind elaborarea și transpunerea Planurilor de Mobilitate Urbană Durabilă, studii de prefezabilitate pentru terminale intermodale, dar și alte strategii tematice.

Valoarea totală a acestor contracte s-a ridicat la 1,7 milioane de lei fără TVA, respectiv la 1.928.000 de lei cu TVA inclusă.