Primăria lui Fritz a angajat un fotograf cu 160.000 de lei, din bani publici 

La sfârșitul săptămânii trecute, Primăria Municipiului Timișoara a contractat servicii audio-video profesionale, în baza unei documentații aprobate de însuși Dominic Fritz, pe care va cheltui, de la buget, 159.720 de lei. Inițial, dorea să spargă pe aceste servicii 240.000 de lei. Afacerea a fost adjudecată de un fotoreporter din Făgăraș, care, pe lângă filmări 4K și fotografii pentru „acțiunile” primăriei lui Fritz, va efectua și înregistrări video cu drona. Tot luna aceasta, aceeași primărie a mai contractat servicii de studii pentru realizarea unui plan de calitate a aerului, dar și o analiză sociologică privind percepția cetățenilor asupra calității vieții din municipiul Timișoara. Toate aceste afaceri au fost contractate direct, fără organizarea vreunei licitații sau a vreunei proceduri concurențiale de selecție de oferte.

Primăria Municipiului Timișoara, condusă de edilul progresist Dominic Fritz, președintele USR, toacă banii municipalității, într-o perioadă de criză bugetară și a majorării taxelor și impozitelor locale, pe acțiuni de imagine. La propriu. Asta, deoarece, la data de 13 februarie, a achiziționat direct, fără licitație sau vreo altă procedură concurențială de selecție de oferte, servicii fotografice de tip fotojurnalism.

Afacerea a fost adjudecată de Boer E. Ervin Întreprindere individuală, pentru suma de 132.000 de lei fără TVA, respectiv de 159.720 de lei cu TVA inclusă (32.596 de euro). Ervin Boer este un fotograf profesionist din Făgăraș, care, potrivit presei, a realizat fotoreportaje inclusiv în străinătate.

Cerințele directe ale instituției conduse de Dominic Fritz pentru atribuirea acestei afaceri sunt menționate chiar în anunțul de atribuire publicat pe SEAP (Sistemul Electronic al Achizițiilor Publice), unde se precizează faptul că „trebuie să se folosească doar echipament Sony A7R4, AZC2 și FX30 și iPhone 16 Pro Max, dronă DJI Mini 4 Utra și Mini 2, dar și editare în Lightroom/Photoshop, precum și editare video în DaVinci Resolve”.

Vor fi prestate 660 de servicii foto-video, în valoare de 200 de lei fără TVA prestația. Caietul de sarcini care stă la baza acestei achiziții este întocmit de Serviciul de Comunicare al Primăriei Municipiului Timișoara și aprobat, la data de 26 ianuarie 2026, de primarul USR Dominic Fritz.

Poze și filmări cu drona

Conform documentației de atribuire, scopul achiziției îl constituie „asigurarea suportului vizual necesar desfășurării activităților de comunicare publică ale Primăriei Municipiului Timișoara, în vederea informării corecte, obiective și prompte a cetățenilor cu privire la proiectele, activitățile, investițiile și evenimentele derulate de municipalitate”.

Autoritatea contractantă susține că serviciile cerute constau în „realizarea tehnică a materialelor foto-video necesare activităților de comunicare publică și informare a cetățenilor, în vederea asigurării transparenței actului administrativ și a accesului publicului la informații de interes public”. „Serviciile vor fi prestate de către prestator cu asigurarea, pe proprie răspundere, a echipamentelor, a aplicațiilor software licențiate și a altor resurse tehnice necesare realizării materialelor foto-video”, se mai arată în caietul de sarcini.

Potrivit aceleiași surse, serviciile includ, dar fără a se rezuma la acestea, fotografierea și filmarea profesionale la evenimente, acțiuni și activități ale municipalității, editare, montaj și publicare foto-video, livrarea materialelor în formate adecvate utilizării online și offline. De asemenea, serviciile vor fi prestate doar la solicitarea Primăriei Municipiului Timișoara, fără obligația utilizării integrale a plafonului de ore estimate, „cu respectarea principiilor eficienței, economicității și utilizării judicioase a fondurilor publice”.

Acest contract a fost semnat în regim de plata cu ora, în limita unui plafon orientativ de 55 de ore pe lună, timp de un an.

Materialele vor fi distribuite pe site-ul instituției, pe Facebook, Instagram sau TikTok

Primăria condusă de Dominic Fritz vrea doar filmări cu rezoluție 4K. În caietul de sarcini citat se face mențiunea că „prestatorul va presta serviciile cu microfoane lavalieră și shotgun, sisteme wireless și protecție împotriva vântului”.

„Calitatea sunetului este esențială pentru materialele video, care includ declarații, interviuri sau intervenții publice”, se menționează expres în acest document. De asemenea, mai trebuie folosit echipament de iluminat cu LED și cu un indice de redare a culorilor mai mare sau egal cu 95.

Prestatorul va presta și servicii de filmare aeriană cu o dronă capabilă de filmare 4K, „cu respectarea reglementărilor legale și cu deținerea autorizațiilor necesare”. Primăria susține că „utilizarea dronei este necesară pentru documentarea vizuală a investițiilor publice, a șantierelor, a proiectelor de infrastructură sau a obiectivelor de interes urban, oferind perspective care nu pot fi obținute prin mijloace clasice”.

Prestatorul acestor servicii „va asigura un flux de lucru care să asigure existența a minimum două copii de siguranță pe durata procesării materialelor”, materiale care „vor fi difuzate pe site-ul Primăriei Municipiului Timișoara și pe social media”.

În documentația de atribuire se mai precizează că drepturile de autor și de proprietate intelectuală ori industrială se vor afla în proprietatea exclusivă a Primăriei Municipiului Timișoara, care le va putea utiliza, publica sau cesiona așa cum va considera de cuviință, „fără limitare geografică ori de altă natură, cu excepția situațiilor în care există deja drepturi de proprietate intelectuală sau industrială”.

Inițial, municipalitatea intenționa să „spargă” pe aceste servicii suma de 197.663,4 lei fără TVA, respectiv 239.172,7 lei cu TVA inclusă (48.810,8 euro).

Municipalitatea a mai contractat sondaje și studii ecologice

Angajarea pe zeci de mii de euro a unui fotograf nu este singura afacere încheiată fără licitație de primăria lui Fritz, luna aceasta. La data de 3 februarie 2026, municipalitatea a încheiat un alt contract, în valoare de 185.000 de lei fără TVA, adjudecat de SC Multidimension SRL Ialomița. Contractul se referă la prestarea de servicii de elaborare de studii privind realizarea Planului de Calitate a Aerului pentru aglomerarea Timișoarei, pentru indicatorii de dioxid de carbon, oxizi de azot și particule suspensive PM10.

În contract mai intră și asistența tehnică pentru analiza Planului Integrat de Calitate a Aerului de către instituțiile abilitate.

De asemenea, la data de 12 februarie 2026, Primăria Municipiului Timișoara a mai atribuit către Universitatea de Vest Timișoara un contract în valoare de 177.355 de lei fără TVA, pentru prestarea unor servicii de integritate de analiză sociologică privind percepția cetățenilor asupra calității vieții.

Este vorba despre servicii integrate de analiză sociologică privind percepția cetățenilor asupra calității vieții în municipiul Timișoara pentru anul 2025, „un pachet complet de analize sociologice derulat anual, cu accent pe evoluțiile longitudinale, pe particularitățile locale ale serviciilor furnizate de municipalitate și pe distribuția spațială a principalilor indicatori sociologici”.