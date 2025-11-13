Sinecurile din Ministerul Transporturilor rămân neatinse: 4.000 pe lună, pentru a „păzi” un pod

Mariana Ioniță a fost numită în anul 2007 în consiliul de supraveghere pentru Podul de la Calafat. Ministerul Transporturilor numește două persoane, pentru conducerea activității podului, pentru 4.000 de euro pe lună. Salariul acestor directori de pod a pornit de la 2.500 de euro, în 2007, dar a crescut, fiind indexat permanent cu rata inflației - ceea ce nu se întâmplă cu pensiile militarilor, de mai mulți ani, dar în sinecurile importante se poate. Fișa postului acestor membri ai consiliului de conducere este secretă, deci nimeni nu știe cu ce se ocupă coordonatorii activității podului de la Calafat și pentru ce primesc salariile uriașe de la stat. Nici CV-urile coordonatorilor de activitate nu sunt puse în transparență. Am solicitat explicații, în baza Legii nr. 544/2001, de la Ministerul Transporturilor, dar termenul prevăzut de lege pentru răspuns a fost depășit.

Sinecurile create, în ultimii 20 de ani, pentru Mariana Ioniță sunt relevante pentru a descrie modelul angajatului de lux al statului român, cu un traseu profesional în funcții de conducere plătite regește din bugetul național - același buget la care trebuie să se facă acum economii, prin reducerea numărului de bugetari cu 40.000 de posturi sau prin înghețarea pensiilor și a salariilor.

După ce a încasat peste 2.000 de euro pe lună ca membră a consiliului de supraveghere al Podului de la Calafat, Mariana Ioniță a plecat la Bruxelles, unde s-a creat pentru domnia sa un post special, în timpul deținerii președinției Comisiei Europene de către România. La finalul anului 2019, Mariana Ioniță s-a întors la postul de conducere la podul de la Calafat, apoi, în 2020 a devenit director general al CNAIR, numită politic de premierul Ludovic Orban.

A stat mai mult de un an pe acest post, iar în timpul guvernului Cîțu a fost demisă de ministrul interimar al Transporturilor, când acesta a aflat că doamna transmitea informațiii fostului ministru USR Cătălin Drulă, despre Autostrada Moldovei (A7), în loc să le transmită ministrului în funcție. După ce a fost demisă, Mariana Ioniță s-a întors în Ministerul Transporturilor, ca directoare la transport feroviar, unde i s-a eliberat repede un post, pentru a nu rămâne fără job. În 2021 a fost numită Secretar General al Ministerului Transporturilor - post reînnoit o dată la 6 luni, prin ordin de ministru, deși nu este înalt funcționar public. Abia anul acesta a făcut niște cursuri pentru înalții funcționari, ca să rezolve problema de legalitate, din mers. În acest moment, Ioniță este președintele Consiliului de supraveghere al Podului de la Calafat.

Surse: bulgarii au făcut presiuni pentru angajata statului român

Traseul profesional al sinecurilor ocupate de Mariana Ioniță nu se oprește aici. Anul trecut a devenit membru în Consiliul de Administrație al CNIR, l-a pus pe funcție pe actualul director general - Gabriel Budescu - pentru un mandat de 4 ani, dar a fost găsită în incompatibilitate de ANI și a fost forțată de fostul ministru al Transporturilor Sorin Grindeanu să-și dea demisia, anul acesta.

Între timp, Mariana Ioniță a ocupat în continuare postul SG la MT și de șefă a podului de la Calafat. Postul de SG i se prelungește din 6 în 6 luni, iar contestațiile care au fost depuse la premier au fost respinse, cu motivația că ordinul de numire a doamnei Ioniță în funcția de SG este perfect legal.

În august 2025 a fost demisă din consiliul de conducere al podului de la Calafat, prin ordin de ministru, dar i s-a dat înapoi funcția, după o săptămână - ambele ordine fiind semnate de actualul ministru al Transporturilor, Ciprian-Constantin Șerban, fără nicio explicație privind repunerea pe funcție, deși demiterea fusese inițial motivată, cu doar 6 zile înainte de renumire.

Surse din MT au declarat, pentru Jurnalul, că presiunile pe ministrul Transporturilor, pentru repunerea pe funcție a Marianei Ioniță ar fi fost făcute de partea bulgară.

Ce studii trebuie să ai pentru a fi director la Transporturi

Din toate aceste sinecuri, Mariana Ioniță încasează de la bugetul statului 20.000 de lei net pe lună pentru a păzi podul de la Calafat și 13.000 de lei net salariul de Secretar General al Ministerului Transporturilor. Toate aceste posturi de conducere foarte bine remunerate le-a ocupat având studiile la Universitatea Tehnică de Construcții București - Facultatea de Construcții Civile, Industriale și Agricole, după care a făcut carieră lucrând toată viața la stat. Conform CV-ului care nu mai poate fi găsit astăzi pe internet, a mai fost „Referent debutant, referent specialitate, inspector specialitate - Direcția Generală Construcții de Locuințe - Ministerul Lucrărilor Publice și Dezvoltării Teritoriale” între 1992 și 2001, apoi a ajuns la Ministerul Transporturilor, devenind imediat director general - Direcția Generală Construcții de Locuințe - Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, în anul 2002.

De atunci a ocupat numai funcții de director la Ministerul Transporturilor - director strategie la Compania Națională CF CFR SA, director general la Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere etc.

Mariana Ioniță a primit și o vilă de la ANL, într-un cartier select din spatele complexului Romexpo, dar imobilul nu apare în declarația de avere a acesteia. De altfel, unele declarații de avere ale Marianei Ioniță au și dispărut din spațiul public. După informațiile care au apărut în presă despre această situație, Mariana Ioniță a negat atât faptul că a fost șefă la ANL - deși documentele publice arată clar că a coordonat direct activitatea instituțională a Agenției din partea Ministerului Transporturilor -, cât și faptul că ar fi cumpărat vila direct de la ANL, aceasta susținând că ar fi achiziționat-o de la un vânzător privat.

Păstrează și un post de rezervă, cu incompatibilitate decisă de ANI

În subordinea Marianei Ioniță mai este și Gabriela Murgeanu, numită directoare la Direcția Autorizații de Construire, în decembrie 2024, dar ANI a dat raport de incompatibilitate pentru această angajată a MT în 16 aprilie 2025. În urma deciziei ANI, Mariana Ioniță trebuia să o demită, dar Gabriela Murgeanu iese la pensie pe 26 aprilie 2026 și surse din MT au declarat pentru Jurnalul că va fi menținută în continuare în funcție, pentru a fi ajutată să iasă la pensie fără o perioadă de șomaj, deși sancțiunea pe care o prevede legea pentru incompatibilitate este desfacerea contractului de muncă.

Soțul Gabrielei Murgeanu este tot un bugetar de lux cunoscut în spațiul public - Răzvan Murgeanu, cel care a fost condamnat, pentru o șpagă de 15.000 de euro de la Primăria Municipiului București, la 2 ani și jumătate de închisoare cu suspendare și muncă în folosul comunității, când era consilier prezidențial al lui Traian Băsescu.

Pentru Mariana Ioniță, această păstrare pe funcție a subalternei cu incompatibilitate e și o formă de conservare a postului, pentru că dacă Ioniță nu mai e numită în continuare SG, prin prelungirea funcției la 6 luni, poate lua locul subalternei ei, după ce Gabriela Murgeanu va ieși la pensie.