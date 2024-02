SRI face bani grei: firma „băieților cu ochi albaștri”, în afaceri de 300 milioane pe an

Ultima achiziție este lacunar specificată în documentația de atribuire, deoarece la mapa publicată pe SEAP nu se regăsește caietul de sarcini. Singura informație furnizată este aceea că achiziția va ajuta IGPR să protejeze interesele financiare ale UE în România. De altfel, Poliția este doar unul dintre clienții bugetari ai Rasirom. Firma oficială a SRI a avut, în anul fiscal 2022, venituri de 62,58 de milioane de euro și a realizat un profit net de 2,05 milioane de euro.

Interesanta achiziție a fost pusă la cale de Inspectoratul General al Poliției Române (IGPR) încă din data de 12 mai 2023, când instituția aflată în subordinea Ministerului Afacerilor Interne a publicat pe SEAP (Sistemul Electronic al Achizițiilor Publice) un anunț de participare din care rezultă că dorea să intre în posesia unor sisteme și a unor dispozitive de supraveghere și de securitate.

Mai exact, Poliția Română preciza, lacunar, că intenționa să achiziționeze un sistem de supraveghere, cumpărătura fiind parte a implementării unui proiect denumit „Surveillance system for protecting the financial interest of the European Union in Romania”. Respectivul sistem de supraveghere urma să fie livrat la sediul operativ al IGPR, amplasat în șoseaua Ștefan cel Mare, la numerele 13-15, din Sectorul 2 al Capitalei.

În respectivul anunț de participare publicat, autoritatea contractantă mai preciza faptul că proiectul citat mai sus este finanțat din fonduri europene și că trebuia implementat în 30 de zile de la data încheierii contractului. Mai mult, pentru atribuirea acestui contract, Inspectoratul General al Poliției Române a organizat o licitație restrânsă, unde criteriul de atribuire stabilit s-a axat în proporție de 70% pe prețul ofertei, în proporție de 20% pe garanția, suportul și mentenanța oferite, iar 10 procente pe numărul de BTS.

O jumătate de an de negocieri

Pentru această cumpărătură, structura de forță a MAI a pus la bătaie un buget total maxim estimat inițial la 4.427.280 de lei fără TVA, respectiv la 5.268.463,2 lei cu TVA inclusă, adică aproximativ 1.075.196,6 euro. Interesant este că, inițial, în cursa pentru adjudecarea acestei afaceri s-au înscris mai multe firme doritoare, printre care s-au numărat Bluespace Technology, Secunet Project, Vodafone România, Felix Telecom, New Akord Security, o asociere formată din Centrul pentru Servicii de Radiocomunicații și Dataware Consulting, la care se adaugă firma oficială a Serviciului Român de Informații (SRI), Regia Autonomă Rasirom RA.

În cele din urmă, Inspectoratul General al Poliției Române a stabilit că, din toate acestea, doar două entități au înaintat oferte admisibile.

O jumătate de an mai târziu, mai exact la data de 5 decembrie 2023, IGPR a atribuit contractul, în schimbul prețului final negociat la 3.095.000 de lei fără TVA, respectiv la 3.683.050 de lei cu TVA inclusă (751.642,9 euro) companiei oficiale a SRI, adică Regia Autonomă Rasirom RA.

Trebuie specificat, în cazul acestui contract, faptul că documentația publicată de IGPR pe portalul SEAP nu cuprinde caietul de sarcini, astfel încât nu este deloc clar ce anume a cumpărat Poliția Română de la Rasirom. Documentația de atribuire prezentată public conține doar informații referitoare la „echipamente și accesorii pentru computer, echipamente de transmisie de date, echipamente de rețea, autovehicule cu destinație specială, pachete software și sisteme informatice”. Mapa procedurii de atribuire cuprinde doar fișa de date, adică anunțul de participare propriu-zis, și un set de formulare pe care firmele interesate trebuiau să le completeze.

Contracte pe bandă rulantă între cele două părți

Rasirom RA, compania oficială a SRI, nu se află la primul contract încheiat cu Poliția Română. Între cele două entități au fost parafate, în ultimii trei ani, nu mai puțin de cinci contracte de achiziție publică, în valoare totală de 11.695,614,3 lei cu TVA inclusă (2.386.860,1 euro).

Astfel, în afara contractului din 5 decembrie 2023, IGPR a atribuit Rasirom RA, la data de 29 mai 2023, un contract în valoare de 4.105.500 de lei cu TVA (837,857,14 euro), având ca obiect achiziția unui sistem operativ constând în autovehicule cu destinație specială, sisteme și dispozitive de supraveghere și securitate pentru punerea în aplicare a mandatelor de supraveghere tehnică dispuse de magistrați, ca urmare a Deciziei CCR 51/2016 referitoare la neconstituționalitatea articolului 142 alineat 1 din Codul de procedură penală și a OUG 6/2016, decizie prin care Curtea Constituțională a scos SRI din dosarele penale.

În 21 noiembrie 2022, Rasirom a mai primit de la IGPR un contract de 101.444,5 lei cu TVA (20.703 euro), pentru achiziția unei infrastructuri de suport rețea securizată SIENA - Unitatea Centrală în cadrul proiectului SISPOL 2, adjudecându-și loturile 1 și 4 ale acestui contract, constând într-o soluție de securitate fizică și o soluție de climatizare.

La 27 iunie 2021, regia SRI a mai primit de la Poliție un contract de 855.610 lei cu TVA (174.614,3 euro), tot pentru rețeaua SIENA. Este vorba despre livrarea a 42 de pachete pentru unitățile teritoriale

De asemenea, în 27 noiembrie 2020, IGPR a încheiat cu Rasirom un acord-cadru de 2.950.009,8 lei cu TVA (602.042,8 euro), pentru servicii de mentenanță pentru ansamblul format din trei subsisteme de tehnică operativă.

Cifră de afaceri de 60 de milioane de euro pe an

Potrivit ultimului bilanț depus de Regia Autonomă Rasirom RA la Ministerul Finanțelor Publice, în data de 31 decembrie 2022, în anul fiscal respectiv compania oficială a Serviciului Român de Informații a avut o cifră de afaceri de 288.221.650 de lei (58.820.744,9 euro). De asemenea, în 2022, Rasirom a încasat venituri totale în sumă de 306.742.150 de lei (62.580.030,6 euro) și a cheltuit 293.330.478 de lei (59.863.362,9 euro).

Profitul net realizat de firma SRI în anul 2022 s-a ridicat la suma de 10.032.665 de lei, adică la 2.047.482,7 euro. Conform actului depus la Ministerul Finanțelor, Regia Autonomă Rasirom se ocupă cu activități de consultanță în tehnologia informației și a activat, în anul 2022, cu un număr mediu de 229 de salariați. Rasirom este compania oficială a SRI, înființată în anul 1995, care se ocupă cu integrarea de soluții de securitate fizică și informatică, iar în ultimii patru ani această regie a fost contractată de câteva instituții importante ale statului.

