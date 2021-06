SPP s-a dotat cu echipamente criminalistice capabile să preleveze amprente de pe documente

Echipamente de prelevare a urmelor de presiune și a amprentelor de pe documente, dispozitive capabile să identifice agenții biologici umani și microscoape de mare precizie sunt ultimele achiziții făcute de către Serviciul de Protecție și pază. Contractele au fost încheiate chiar în primele zile ale acestei luni, printre companiile care le vor livra aflându-se una din acționariatul căreia face parte un om de afaceri implicat în mai multe businessuri controlate, pe vremuri, de Liviu Luca, Sorin Ovidiu Vîntu și Sebastian Vlădescu. SPP are, astfel, capacitatea de a efectua minianchete criminalistice, după ce, în luna februarie a acestui an, aceeași instituție s-a dotat cu avioane fără pilot, necesare, conform autorității contractante, să efectueze misiuni de căutare și salvare.

Instituția condusă de generalul Lucian Pahonțu s-a dotat, luna aceasta, cu echipamente de investigație, asemănătoare celor utilizate de specialiștii criminaliști. Mai exact, în perioada 3 – 7 iunie 2021, Serviciul de Protecție și pază a contractat, prin procedură simplificată, echipamente de investigație și de analiză, plus suportul tehnic aferent acestora.

Este vorba despre patru loturi, constând într-un sistem de analiză microscopică, compus din microfoane acustice și microscoape cu protecție, de un dispozitiv de evidențiere a urmelor de presiune, de un microscop portabil cu lumină albă și cu lumină UV (Ultra-Violet), precum și de un dispozitiv de identificare rapidă a agenților biologici. În total, afacerea a costat bugetul Serviciului de Protecție și Pază suma de 233.656,6 lei cu TVA inclusă (în jur de 48.000 de euro).

În documentația de achiziție, SPP arată că este o instituție responsabilă cu asigurarea protecției demnitarilor români, a demnitarilor străini pe timpul șederii acestora în România, a familiilor acestora, precum și pentru asigurarea pazei sediilor de lucru și a reședințelor acestor demnitari. Motiv pentru care, pentru a-și putea exercita cu success misiunile, acțiunile serviciului trebuie să combată toate tipurile de riscuri.

Investigare fizică a actelor primite de demnitari

Să le luăm pe rând. Primul lot, constând în sistemul de analiză macroscopică, respectiv microfoanele acustice și cele cu protecție, a fost atribuit companiei SC Carl Zeiss Instruments SRL, pentru suma de 82.000 de lei fără TVA. Compania este deținută, în calitate de unic acționar, de către Carl Zeiss Gmbh Austria și este administrată de un anume Petrică Iustin. Sistemul achiziționat are drept principiu de funcționare zoom-ul continuu, cu două surse de iluminare. Prima este prevăzută cu filtre albastre, roșii, verzi și galbene, cu lumină de tip LED, iar a doua sursă este cu lumină circulară cu LED.

Loturile 2 și 4 ale acestui contract, constând în dispozitivul de evidențiere a urmelor de presiune și în microscopul portabil cu lumină albă și UV au fost atribuite companiei SC VI Technologies SRL, deținută de un anume Ionuț Cristian Badea. Ambele loturi au costat SPP suma de 87.850 de lei fără TVA.

Ei bine, dispozitivul de evidențiere a urmelor de presiune are rolul de a detecta urmele de presiune și amprentele de pe documente. El funcționează cu încărcarea electrostatică a suprafeței documentului și obține imaginea suprafeței analizate, prin depunerea unei pulberi speciale pe foaia de lucru. Încărcarea electrostatică se face printr-un sistem Corona Wire, iar sistemul de vacuum permite fixarea documentului în condiții optime pe suprafața de lucru. Relevarea se face prin sistem Cascade Developer – particule sferice impregnate cu un toner special ce sunt recuperate după aplicarea pe suprafața de lucru -, dar și prin Toner Pads – tampoane textile impregnate cu toner special. Dispozitivul are ca accesorii un film transparent, pe care se fixează imaginea documentului.

În ceea ce privește microscopul cu lumină albă și UV, acesta are rezoluția de 1,3 megapixeli, mărește de 500 de ori imaginea și este prevăzut cu opt leduri cu lumină rece, execută până la 30 de frame-uri pe secundă, făcând măsurători liniare, de rază și de diametru.

Acționarul unuia dintre furnizori, legături interesante de afaceri

Cel de-al treilea lot, constând în dispozitivul de identificare rapidă a agenților biologici, a costat 26.500 de lei fără TVA și este livrat de compania Rotman Industries, deținută de Vlad Constantin Istrate. Acesta figurează ca fiind administrator al unei alte firme celebre, Stimpex SA, care produce veste antiglonţ şi diferite echipamente militare de protecţie, având contracte încheiate cu multe dintre administraţiile locale sau judeţene din România, cu instituţii din cadrul IGPR, Ministerul Apărării Naţionale, firma având contracte de furnizare şi cu NAMSA (The NATO Maintenance and Supply Agency). Compania îi are printre acționari pe Cristian Toroipan, nume care se regăseşte în structurile acţionariatului de la Global Video Media SA, alături de apropiații lui Sorin Ovidiu Vîntu - Liviu Luca, Eugen Luha şi firma PSV Company SA, o altă societate aflată în sfera de influenţă a lui Vântu. Toroipan a figurat şi în structura acţionariatului de la Realitatea Media SA. Presa a dezvăluit chiar că Cristian Toroipan este verişorul soţiei lui Liviu Luca.

De cealaltă parte, un alt administrator al Stimpex, Marin Ștefan, figura ca acţionar şi administrator al SC Rom Offset Management & Production SRL, firmă la care Bogdan Ceauşelu este acţionar majoritar. Acesta din urmă este fiu de general şi împreună cu fostul ministru Sebastian Vlădescu au făcut afaceri cu furnituri militare.

Ei bine, revenind la contractul cu SPP, Rotman Industries a livrat un dispozitiv de identificare rapidă a agenților biologici, capabil să caute și să fixeze urmele biologice umane. El efectează analiză non-invazivă a probelor cu surse de iluminare alternativă, combinată cu un sistem de fixare care folosește lumini VIS, UV și UVA. Dispozitivul este dotat cu o cameră multispectrală cu polarizare de înaltă rezoluție, cu aplicabilitate în spectrul vizibil și ultraviolet. Sistemul de iluminare este de tip inel, care include surse de lumină specifice investigării urmelor biologice (White, White+, UV1, Blue1, Cyan și Green).

În primăvară, serviciul a contractat avioane fără pilot

Nu este prima dată când serviciul specializat în paza demnitarilor face achiziții de dotări interesante. „Jurnalul” a dezvăluit că Serviciul de Protecție și Pază a contractat, în luna februarie, aeronave fără pilot, un punct mobil autonom de comandă și un complet de balize luminoase portabile, pentru care va plăti suma de 3,2 milioane de euro. Instituția, care se ocupă cu paza și protecția demnitarilor de rang înalt, susținea că, prin această achiziție, urmărește dezvoltarea capabilităților de asigurare a unei reacții rapide și eficiente de intervenție la urgențe, dezastre și alte evenimente cu probabilitate crescută. Cei mai mulți bani au fost încasați de o companie poloneză, însă există și doi români care se bucură de o parte a acestei afaceri. Unul dintre ei este cunoscut ca fiind cel care a livrat ambulanțe pentru sistemul medical din România, iar celălalt pentru că, înainte de a livra armament pentru structurile de forță ale statului, a condus Romatsa din calitate de director general.

Afacerea, antamată de SPP de anul trecut, s-a finalizat în prima jumătate a lunii februarie, însă nu în totalitate. Instituția condusă de generalul Lucian Pahonțu avea în plan să achiziționeze și o stație meteorologică mobilă, însă acest lot al contractului nu a fost atribuit, întrucât nu a fost depusă nicio ofertă care să poată fi luată în considerare. În schimb, au fost achiziționate toate celelalte componente ale contractului, componente care, potrivit caietelor de sarcini întocmite pentru procedura de licitație, fac parte dintr-un proiect denumit „Sistem Integrat pentru intervenția la dezastre, urgențe și crize”. Astfel, arată autoritatea contractantă, la nivel strategic, prin acest proiect este vizată, pe lângă dezvoltarea unui complex modern de pregătire multidisciplinară și multisectorială, prevăzut cu toate dotările și utilările conexe necesare funcționării acestuia, și dotarea Serviciului de Protecție și Pază, cu tehnică, mijloace și echipamente de intervenție, de suport logistic și protecție a personalului de intervenție, pentru patru tipuri majore de capabilități (terestre, aeriene, maritime, comandă și control).

Conform documentației de atribuire, sistemele UAS au capabilitatea de realizare a misiunilor specifice care necesită o amprentă sonoră redusă și un grad de siguranță ridicat pentru realizarea zborurilor în mediul urban. Sistemele UAS cu aripă fixă vor avea capabilitatea de realizare a misiunilor de căutare-salvare care necesită o anduranță ridicată și rază de acțiune mare, cu posibilitatea de retranslație; pe timp de noapte, folosind camere cu tehnologie IR și MWIR, fiecare putând fi exploatat de către maximum doi operatori.