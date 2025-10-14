Aragonitul, piatra semiprețioasă rară, cu efect de „ser al adevărului” în cuplu

Muzeul Aragonitului de la Corund, ascunde povești și legende unice în lume, în cei numai 60 de metri pătrați ai camerei care astăzi adăpostește o colecție de artefacte și roci. În trecut, aici era singurul atelier de confecționare a bijuteriilor și a obiectelor decorative din aragonit. Se spune că Regina Maria a României ar fi adus aici un desen, pentru confecționarea unei cutii de bijuterii, și ar fi stat timp de două săptămâni la Sovata, pentru a-și primi artefactul. O copie a acelei cutii regale se află și astăzi în fostul atelier devenit muzeu. Dar cea mai captivantă legendă a aragonitului este legată de efectul pe care îl are în relațiile de cuplu, pentru că se spune despre această piatră că ar avea efect de „ser al adevărului”.

Sunt doar 11 locuri în lume în care s-au putut exploata blocuri de aragonit. Unul este în România, în localitatea Corund, în județul Harghita. De fapt, a fost, pentru că o eroare a unor ingineri din 1962 a distrus zăcământul, prin dinamitare. Au rămas doar mici fragmente care încă pot fi găsite și prelucrate, însă blocurile mari de aragonit nu vor putea fi recuperate.

La Corund a fost exploatată această piatră semiprețioasă rară timp de aproape 200 de ani. Din bucățile mari de rocă se sculptau inclusiv decorațiuni interioare sau pentru grădinile palatelor, iar din cele mai mici s-au făcut vaze, scrumiere, ceasuri, farfurii sau bijuterii. Aragonitul este o formă de calcar cristalizat, într-o gamă largă de culori, de la alb, vernil, roșu sau albastru, până la indigo și negru. Inclusiv bacteriile prinse în procesul de cristalizare dau culoarea finală a rocii.

Cristalul este atât de moale, încât se poate modela cu mâna, folosind mai multe tipuri de șmirghel - ceea ce pot face astăzi și turiștii care ajung la Corund, la atelierul din centrul localității (Magenta 7).

Efecte terapeutice garantate

Zoltan Pal este maestrul atelierelor meșteșugărești. Iar Zoltan știe foarte bine atât istoria acestui cristal de la Corund, cât și latura lui magică: dacă este adus într-o relație de cuplu, partenerii nu vor mai putea avea niciun secret, unul față de celălalt - un fel de „ser al adevărului” pe care Zoltan însuși spune că l-a încercat personal și poate garanta că niciodată nu va da greș.

De altfel, operațiunea de șlefuire a bijuteriilor de aragonit, la atelierul condus de Zoltan, poate fi o primă parte a purificării. Se spune despre acest cristal că absoarbe toate energiile negative ale celui care îl atinge, îl poartă, dar mai ales ale celui care are răbdare să-l șlefuiască, cel puțin două ore, pentru a-l transforma din piatră mată în bijuterie semiprețioasă. Atelierul de șlefuire a aragonitului nu are doar un rol de delectare și nu e doar educativ, ci are și un rol terapeutic - se spune că piatra purifică, dar șlefuirea ei cu siguranță liniștește și își trimite meșterul către meditație.

Pe lângă aceste efecte miraculoase, poveștile obiectelor create din Aragonit, care se pot admira la muzeul de la Corund, sunt legate de personalități ale istoriei românilor. Una dintre cele mai spectaculoase piese din acest muzeu este cutia de bijuterii a Reginei Maria. Această piesă a fost lucrată în dublu exemplar de meșterii atelierului, din două motive: pentru a se asigura livrarea la timp a obiectului comandat de Regină - în caz de deteriorare a unui exemplar, o altă echipă de meșteri realiza unul identic, astfel încât să nu se întârzie data livrării, deoarece lucrul efectiv a durat două săptămâni; iar al doilea era nevoia proprietarului acelui atelier de a avea în colecția personală duplicate ale obiectelor lucrate, de-a lungul timpului, pentru cele mai importante personalități.

Cutia de bijuterii a Reginei Maria a fost creată în formă cilindrică înaltă, cu 12 laturi, pentru că fiecare latură urma să păstreze bijuteria preferată a Reginei pentru fiecare lună din an. Cutia are și un capac de aragonit, iar muzeul de la Corund păstrează astăzi duplicatul artefactului, în timp ce nu se mai știe nimic despre original.

Se poate deteriora ușor

Aragonitul nu trebuie să fie bruscat sau expus la apă, fiind un calcar care se deteriorează în timp. Dacă se păstrează în condiții optime, își poate menține strălucirea timp de secole.

Una dintre proprietățile acestui cristal special este că e translucid - ceea ce a făcut ca multe dintre decorațiunile create prin modelarea blocurilor de dimensiuni medii de aragonit să fie lămpile, pentru că lumina din interior este vizibilă, prin cristalul care altfel pare la fel de mat ca o bucată de marmură.

Pietrele semiprețioase care sunt șlefuite pentru bijuterii trebuie să fie atent mânuite de cei care le șlefuiesc, pentru că piatra se poate sparge foarte ușor.

