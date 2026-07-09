Peste 6.000 de clădiri din București vor fi evaluate vizual anticutremur de băieți cu ochii ageri

Echipe autorizate de Primăria Capitalei vor verifica, luna aceasta și până în noiembrie, starea structurală a clădirilor de locuit din șase zone ale orașului, în cadrul Programului Municipal de Evaluare Vizuală Rapidă (EVR). Nu mai puțin de 6.000 de clădiri vor fi inspectate în cadrul acestei acțiuni gestionate de Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic (AMCCRS), instituție subordonată Primăriei Municipiului București. Practic, în următoarele luni, locuitorii din mai multe zone ale Capitalei vor vedea pe străzile lor echipe de specialiști, cu tablete în mână, notând date despre fațade, scări și spații comune, acesta fiind primul pas concret către o hartă reală a riscului seismic din București. Acțiunea face parte din Pachetul 1 al unui contract subsecvent încheiat în baza Acordului-Cadru prin care AMCCRS a contractat serviciile pentru identificarea, inventarierea și evaluarea vizuală rapidă a peste 6.000 de clădiri. Verificările vizuale nu vor necesita acces în locuințe și nu vor implica pentru proprietari costuri. Patronii firmelor care vor evalua antiseismic la ochi aceste blocuri au fost de-a lungul anilor beneficiarii unor contracte bănoase încheiate cu Primăria Generală a Capitalei și cu alte primării.

Evaluarea Vizuală Rapidă (EVR) este un proces non-invaziv prin care se colectează date despre starea actuală a imobilelor de locuit din București. Practic, niște băieți vin, se uită pe pereți și completează niște hârtii. Ce ascunde însă structura de rezistență a blocului nu este scalabil la această aruncare cu privirea. Acțiunea nu presupune accesul echipelor în interiorul apartamentelor, ci doar în spațiile comune și exterioare ale blocurilor - scări, holuri, fațade, curți interioare. Scopul final este stabilirea, ulterior, a priorităților de intervenție pentru reducerea riscului seismic, în baza prevederilor Legii nr. 212/2022 privind unele măsuri pentru reducerea riscului seismic al clădirilor. Această etapă nu stabilește încadrarea unei clădiri într-o clasă de risc seismic. Ea este o radiografie preliminară, un prim filtru din care vor rezulta, ulterior, imobilele care necesită expertize tehnice detaliate. Mai degrabă este o sifonare de bani această aruncare cu privirea pe pereți, dar o sifonare legală, impusă de Legea nr. 212/2022, cu modificările ulterioare.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹

Zonele unde se vor face evaluările

Pachetul 1 al programului acoperă șase zone distincte din centrul și zona mediană a Capitalei, după cum urmează:

Zona 1 - Calea Moșilor (tronsonul dintre Carol I / C.A. Rosetti și Negustori), cu ramificații pe Hristo Botev, Sfânta Vineri și zona Lipscani - I.C. Brătianu.

Zona 2 - Strada Grivița și cartierul adiacent, incluzând Buzești, Berzei, Sfinții Voievozi și Mircea Vulcănescu.

Zona 3 - Strada Călărași, de la Mircea Vodă către Traian și Tepeș Vodă.

Zona 4 - Coridorul central Magheru - Bălcescu - I.C. Brătianu, în zona Romană - Universitate - Unirii.

Zona 5 - Zona Pache Protopopescu - Moșilor, cu extindere spre Iancului și Mihai Bravu.

Zona 40 - Cartierul din jurul Parcului Ioanid, cuprinzând străzi din zona Dacia, Mihai Eminescu și Dumbrava Roșie.

Echipele care realizează evaluările sunt autorizate de AMCCRS, în numele Asocierii GLOBEXTERRA SRL - TEHNO-CONSULTING SOLUTION SRL. Specialiștii nu solicită acces în locuințe și nu percep nicio taxă de la proprietari sau asociațiile de locatari, întreaga acțiune este finanțată de Primăria Capitalei, prin AMCCRS.

Peste 2.700 de clădiri cu risc seismic, în Capitală

Evaluarea riscului seismic se realizează prin încadrarea clădirilor în clase de risc seismic, în funcție de gradul lor de vulnerabilitate la cutremure. Aceste clase variază de la Rs I (R1), în care sunt încadrate clădirile cu risc ridicat de prăbușire la cutremurul de proiectare, până la Rs IV (R4), care include construcții cu un răspuns seismic similar celor proiectate conform normelor actuale. În București, conform datelor oficiale, există peste 2.700 de clădiri expertizate și încadrate în aceste clase de risc seismic. Astfel, există 849 de clădiri încadrate în clasele de risc seismic I și II, dintre care 374 de imobile sunt în clasa I de risc seismic, cu 189 considerate „pericol public”. Dintre acestea, un număr semnificativ se află în zone seismice cu risc ridicat, precum centrul istoric și cartierele cu clădiri vechi. La nivel național sunt și alte orașe care au blocuri cu risc seismic, precum Iași, Galați, Ploiești, Buzău și Focșani.

Mii de clădiri în risc seismic, doar 186 în consolidare

La nivelul anului trecut, Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic gestiona consolidarea seismică doar a 186 de clădiri. Dintre acestea, lucrările la 77 de clădiri erau finanțate prin Programul Național de Consolidare a Clădirilor cu Risc Seismic, 17 clădiri au fost incluse la finanțare prin Planul Național de Redresare și Reziliență, iar 92 de imobile erau finanțate din bugetul Municipiului București.

Evaluarea vizuală rapidă a clădirilor este, potrivit Metodologiei de evaluare vizuală rapidă a clădirilor, aprobată prin Ordinul 3.231/2022, „o procedură de evaluare seismică simplă, fără analiză inginerească de detaliu, şi are la bază informaţii privind: efectul cutremurelor din trecut asupra fondului construit, rezultatele cercetărilor din domeniul riscului seismic, evoluţia reglementărilor tehnice de proiectare seismică, evoluţia practicii de proiectare şi a materialelor de construcţie utilizate”.

Cine sunt cei care aruncă o privire prin blocuri

Una este societatea Tehno Consulting Solutions SRL din România și ea nu este la primul contract cu Primăria Generală a Capitalei. În 2024, pe vremea când instituția era condusă de actualul președinte al României, această firmă, împreună cu compania turcă Isbak Istanbul Bilisim Ve Akilli Kent Teknolojileri A.S., câștiga un contract în valoare de 3.391.309,2 lei, fără TVA, respectiv la 4.035.657,95 de lei, cu TVA inclusă (823.603,7 euro) pentru semaforizarea inteligentă. Potrivit unor date publicate de cotidianul Jurnalul în trecut, compania românească este patronată de un anume Benian Gheorghe Bala, care mai deține în portofoliu și societatea Revitalco Management & Consulting SRL, despre care presa a scris că este abonată la contracte cu statul. „De altfel, în baza de date a SEAP, și SC Tehno Consulting Solutions SRL este abonată la contracte cu statul, unul dintre clienții din ultimii ani fiind Primăria Municipiului Bacău, contractele vizând reabilitarea străzilor. Firma a mai primit însă contracte și de la Primăria Pitești, Primăria Târgoviște, Primăria Constanța, Primăria Topoloveni, Primăria Sectorului 6, Compania Națională de Investiții, Primăria Brașov, Consiliul Județean Ilfov, Consiliul Județean Tulcea sau Primăria Municipiului Sibiu”, scria cotidianul Jurnalul. În ceea ce privește firma GLOBEXTERRA SRL, aceasta este deținută de Baitelu Marius, care este direct implicat în piața imobiliară fiind și broker imobiliar.

18.000 de expertize, abandonate

Continuăm cu expertizele, iar cele făcute stau aruncate aiurea. După cutremurul din 1977, Institutul Național pentru Cercetări în Construcții (INCERC) a expertizat 18.000 de clădiri. Studiile erau în arhiva INCERC, care ulterior a fost preluată de Urban Proiect, iar astăzi această arhivă este abandonată. De asemenea, lipsesc și cărțile tehnice ale foarte multor blocuri, iar fără acestea nu se poate face consolidarea seismică.