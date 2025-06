Noua supermajoritate guvernamentală scârțâie în Parlament încă din primele zile

Guvernul Bolojan a fost învestit, luni seară, cu 301 voturi. Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a primit, ieri, 201 voturi pentru a fi numit președinte al Camerei Deputaților, în ciuda faptului că, în acest for, deputații Coaliției sunt în număr de 222. Candidatul UDMR la CCR, Csaba Asztalos, a primit, tot în Camera Deputaților, 195 de voturi. Iar candidatul PSD pentru Curtea Constituțională, Mihai Busuioc, a fost votat de către 79 de senatori, în condițiile în care Coaliția beneficiază de 89 de voturi.

Majoritatea parlamentară care alcătuiește Coaliția de guvernare formată din PSD, PNL, USR, UDMR și Grupul Minorităților Naționale din Camera Deputaților a dat primul test la votul pentru acordarea încrederii instalării Cabinetului condus de Ilie Bolojan, chiar luni seara, pe 23 iunie 2025. Iar acest test arată că, încă de la debutul acestei cooperări, lucrurile nu merg așa cum și-ar dori noul premier.

Concret, din cei 464 de senatori și deputați aleși la scrutinul legislativ din data de 1 decembrie 2024, la votul pentru învestirea Guvernului au fost prezenți în sală doar 314 parlamentari. Dintre aceptia, au votat doar 310.

Guvernul lui Ilie Bolojan a primit 301 voturi pentru, în timp ce alte 9 voturi au fost împotrivă. Asta, în condițiile în care, atât în Senat, cât și în Camera Deputaților, super-Coaliția PSD-PNL-USR-UDMR-Grupul Minorităților Naționale din Camera Deputaților numără 311 parlamentari. Cu alte cuvinte, Bolojan a ieșit pe „minus”, încă din prima zi de activitate, cu 10 voturi în Parlament. De altfel, chiar și totalitatea voturilor valabil exprimate a fost cu un parlamentar în minus față de totalul aleșilor Coaliției.

S-au „pierdut” 21 de deputați

Al doilea test al majorității s-a dat, ieri, separat, în fiecare dintre cele două Camere ale Legislativului. Mai întâi, s-a produs primul act prevăzut în Acordul Politic încheiat luni, potrivit căruia toate partidele semnatare ale acestui document vor susține candidatul PSD pentru șefia Camerei Deputaților, respectiv candidatul PNL pentru șefia Senatului. Iar, ca atare, s-a testat „rotativa”, nu la Palatul Victoria, ci la Casa Poporului.

Concret, președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, care a rămas fără funcțiile de vicepremier și de ministru al Transporturilor, a făcut rocada cu actualul ministru al Transporturilor, Coprian Șerban, la conducerea Camerei Deputaților. Iar votul s-a dat, ieri, în Plenul acestui for. Grindeanu a candidat din partea PSD, susținut de parlamentarii celorlalte partide componente ale Coaliției, și a obținut 201 voturi „pentru”, respectiv 20 de voturi „împotrivă”.

A mai existat și un al doilea candidat la șefia Camerei Deputaților, în persoana deputatului SOS România Ionel Goideanu, care a obținut 20 de voturi „pentru” și 201 voturi „împotrivă”.

Deși Grindeanu s-a ales, această alegere ridică mari semne de întrebare, deoarece PSD, PNL USR, UDMR și Grupul Minorităților Naționale au, în total, la Camera Deputaților, 222 de aleși, iar pentru Grindeanu au existat doar 201 voturi, 20 lipsind din urnă. În schimb, Goideanu a obținut 20 de voturi, în condițiile în care SOS România are, la Camera Deputaților, doar 17 parlamentari.

Șefia Senatului, la „scor” pentru PNL

Testul numărul 3, un cu totul alt rezultat, a avut loc, tot ieri, dar de această dată la Senatul României. Unde, de asemenea, a avut loc un soi de „rocadă”. Ilie Bolojan a anunțat, încă dinainte de a deveni premier al Guvernului României, că îl lasă drept „succesor” la președinția Senatului pe senatorul PNL Mircea Abrudean. Acesta a mai ocupat, interimar, a doua funcție în stat, în perioada interimatului lui Ilie Bolojan la Palatul Cotroceni.

Ieri, s-a supus la vot instalarea noului președinte al Senatului, unde fost ales Mircea Abrudean, susținut de Coaliție, cu 89 de voturi „pentru” și 20 de voturi „împotrivă”.

Ei bine, în acest caz, majoritatea parlamentară s-a verificat, senatorii PSD, PNL, USR, UDMR fiind chiar în număr de 89.

Testul votului, trecut la fel, pentru CCR

Alte două teste au avut loc atât în Camera Deputaților, cât și în Senat, deoarece, tot ieri, au fost aleși doi dintre cei trei judecători ai Curții Constituționale ce urmează să înlocuiască alți trei magistrați CCR care își încheie mandatele în prima jumătate a lunii iulie.

În acest sens, la Camera Deputaților, din partea UDMR, dar susținut de întreaga Coaliție de guvernare, a candidat Csaba Asztalos, actualul președinte al Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării (CNCD), El a fost contracandidat de către deputata SOS România Virginia Verginaș și de fosta judecătoare Lăcrămioara Axinte, cunoscută pentru mișcările în justiție pentru „Turul 2 înapoi”, susținută de AUR. A fost ales candidatul Coaliției, însă Csaba Asztalos a obținut 195 de voturi „pentru” și 73 „împotrivă”. Așa cum am arătat mai sus, când am vorbit despre votul pentru instalarea lui Sorin Grindeanu la șefia Camerei, Coaliția are 222 de deputați, cu 27 mai mulți decât și-au acordat votul pentru numirea candidatului UDMR la Curtea Constituțională.

Un lucru similar s-a produs și la Senat, unde, ieri, a fost numit și cel de-al doilea judecători CCR, în persoana actualului președinte al Curții de Conturi, Mihai Busuioc. El a primit 79 de voturi „pentru”, în condițiile unei majorități parlamentare în acest for de 89 de senatori. Pratic, Busuioc, candidatul PSD la această funcție, a „pierdut” zece parlamentari.

Ce funcții importante mai urmează să fie împărțite politic

Așa arătând lucrurile, formarea coaliției de guvernare pare să aibă, printre obiective, în afară de formarea unui guvern și împărțirea funcțiilor ministeriale, și ocuparea unor funcții poate și mai importante, Parlamentul numește prin vot doi judecători la CCR, șefii civili ai SIE și SRI, Avocatul Poporului, președintele Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării, președintele Curții de Conturi și membrii în Consiliul de Administrație de la BNR.

UDMR și PSD și-au „uns”, deja, câte un judecător la CCR, urmând ca Nicușor Dan să-l nominalizeze pe al treilea. Liderul PNL, Ilie Bolojan, a devenit premier, iar partidul și-a adjudecat și cea de-a doua funcție în stat. Tot PNL va primi și posibilitatea de a face o nouă nominalizare pentru un post în CA al BNR, odată cu numirea lui Alexandru Nazare în funcția de ministru al Finanțelor.

PSD și-a impus președintele interimar în cea de-a treia funcție în stat și urmează să facă o propunere pentru președinția Curții de Conturi, în condițiile plecării lui Mihai Busuioc la Curtea Constituțională. Se vehiculează chiar numele actualului secretar general al PSD, senatorul Paul Stănescu.

UDMR va primi, probabil, posibilitatea nominalizării unui noi șef la CNCD, după plecarea lui Csaba Asztalos la CCR. Iar USR, care și-a adjudecat patru ministere, dintre care trei cu reprezentare în CSAT, va face nominalizarea pentru noul Avocat al Poporului.

Mai rămân de împărțit două funcții importante, șefia SIE, care este ocupată, în prezent, de Gabriel Vlase, propus de PSD, și șefia SRI, care a fost ocupată de Eduard Hellvig, de la PNL.

