Dictatura lui Nicușor Dan: își supune primăriile de sector

Un scandal uriaș s-a declanșat luni, când primarul general, Nicușor Dan, a decis în numele primăriilor de sectoare anularea Planurilor Urbanistice Zonale (PUZ). Anularea acestor PUZ-uri înseamnă milioane de euro care se pierd din proiectele și studiile de fezabilitate deja realizate, dar înseamnă și blocarea unor proiecte în derulare, în timp ce primăriile sectoarelor își pierd autonomia și se subordonează Primăriei Capitalei. Primul care a reacționat a fost primarul Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone. Nemulțumiri sunt în toate cele cinci primării de sector care își pierd proiectele și finanțarea.

Primarul General al Capitalei, Nicușor Dan, vrea să suspende cinci hotărâri emise de Consiliul General al Municipiului București între anii 2018 – 2020 care vizează PUZ-urile de sector. Decizia de anulare a fost strecurată pe ordinea de zi a CGMB, Primarul General fiind inițiatorul. Singurul care nu este afectat de această decizie rămâne Sectorul 1, explicația „de culise” fiind că Nicușor Dan și Clotilde Armand sunt certați, deci echipele lor nu colaborează. „Deja se vede în altă lumină cearta aceasta inexplicabilă dintre cei doi, pentru că PUZ-urile par acum a fi fost miza, aici fiind și banii pentru investiții. Toți ne-am mirat de războiul pornit de cei doi, dar acum, această luptă devine motivația pentru care singurul sector care rămâne cu PUZ-urile, din lipsa colaborării între echipele celor doi, este Sectorul 1. Cum în politică nu există coincidențe, putem să presupunem și asta”, a declarat, pentru Jurnalul, un reprezentant al uneia dintre primăriile de sector.

Referatul de specialitate, un mare fals

Primarul Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone, a demontat referatul de specialitate al hotărârii inițiate de Primarul General al Municipiului București, Nicușor Dan, în legătură cu anularea Planului Urbanistic Zonal al Sectorului 5. Primarul Sectorului 5 a făcut o analiză, împreună cu aparatul propriu din cadrul instituției, ajungând la concluzia că referatul de specialitate întocmit de arhitectul șef al Primăriei Capitalei este același pentru toate sectoarele, fără nicio diferență, deși nu este posibil ca toate PUZ-urile să aibă exact aceleași probleme. „Primele fraze ale referatului de specialitate sunt niște afirmații general valabile, referitoare la domeniul urbanismului, dar concluzia din final, pentru care îți trebuie maximum de tupeu, este una halucinantă: neagă exact ce a afirmat anterior. Primăria Generală nu este împiedicată de nimic, dar absolut nimic, (cu excepția interesului de a nu avea nicio reglementare și să fie toți cu mâna întinsă la “mila” semnatarilor) să facă o documentație PUG prin care să corecteze așa-zisele nereguli ale PUZ-ului Sectorului 5. Spun „așa-zisele”, deoarece toate argumentele invocate sunt neadevăruri”, a transmis Primarul Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone, printr-un comunicat de presă.

Pădurea imaginară, salvată de la defrișarea de ambrozie

Una dintre problemele care au dus la anularea PUZ-ului de la Sectorul 5 este nevoia de a salva pădurea. Așa cum Nicușor Dan a salvat, în cariera sa ONG-istică, natura, sub toate formele sale, acum dorește să salveze o presupusă pădure care a fost poligon de trageri al MApN. „Am făcut armata în București și acolo aveam poligon de trageri. Este imposibil să-și imagineze cineva că se poate trage printre copaci. Acolo nu sunt copaci. Este un teren viran pe care cresc buruieni”, a declarat, pentru Jurnalul, un militar în rezervă. Și analiza echipei primarului Cristian Popescu Piedone scoate la lumină situația respectivului teren pe care Primarul General vrea să-l salveze de la o defrișare imaginară. „Așa-zisul “fond forestier” invocat, este un teren al MApN, înscris în cartea funciară cu mențiunea „curți-construcții”, fiind în realitate cea mai mare sursă de poluare cu ambrozie de la nivelul Bucureștiului (cele 103 de hectare, plus altele aproximativ 100 hectare adiacente). Aceasta uriașă sursă de alergie la nivelul populației Capitalei este considerată „fond forestier”, deși nu se găsește nici măcar un copac în toată această zonă. În concluzie, orice s-ar face pe acest teren (iar PUZ-ul Sectorului 5 propune transformarea din 103 hectare de curți-construcții în 50 de hectare de spațiu verde, păstrând doar jumătate pentru curți-construcții) ar însemna fix a avea grijă de sănătatea bucureștenilor, fiind astfel de interes public major”, se arată în comunicatul Primăriei Sectorului 5.

Suprafața spațiului verde crește, nu se diminuează

Din analiza specialiștilor Primăriei Sectorului 5 mai reiese că argumentele invocate în Referatul de aprobare întocmit de Primarul General conțin și un fals legat de suprafețe. „Calculul suprafeței de spațiu verde pe cap de locuitor pornește de la un adevăr: așa este prevăzut în Legea 24/2007 actualizată. Continuă cu o încadrare falsă: legea se referă la nivel de Municipiu, nu la nivel de PUZ. Nimic nu îl împiedică pe Primarul General să propună spre aprobare o documentație de urbanism de rang superior, adică PUG, care să corecteze eventualele „erori” de la nivelul unui PUZ aprobat (de sector sau alt fel). Revenind strict pe calcule de spații verzi, conform datelor furnizate de Intergraph, înainte de aprobarea PUZ-ului Sectorului 5 erau 1.825.172,3 metri pătrați de spații verzi, iar prin implementarea PUZ-ului aprobat s-ar ajunge la 2.850.571,6 metri pătrați de spații verzi: deci un plus de 1.025.399,3 metri pătrați de spațiu verde, în niciun caz o diminuare.

E mult mai „interesant” pentru un primar să nu aibă reglementare și să fie toți cu mâna întinsă, la mila lui...

Cristian Popescu Piedone

Acuzații de sabotaj și de blocare a investițiilor

Nicușor Dan este acum acuzat de reprezentanții celor cinci primării de sector că încearcă să „dinamiteze” dezvoltarea Capitalei. În plus, decizia unilaterală de a desființa PUZ-urile de sector a fost luată trecându-se peste comisiile de urbanism, deci prin încălcarea procedurilor legale. Nicușor Dan și-a asumat decizia, fără să se sfătuiască înainte nici măcar cu reprezentanții PNL sau PMP din CGMB, care au fost luați prin surprindere de punctele introduse pe ordinea de zi. Fără PUZ-uri nu se poate face dezvoltarea prin proiecte de investiții, în Capitală. Decizia lui Nicușor Dan afectează, în egală măsură, construcțiile, infrastructura, atât edilitară, cât și stradală. Toate reglementările votate de consiliile locale și de CGMB ar fi efectiv radiate, fără a fi măcar înlocuite cu altceva. În plus, Nicușor Dan le-a transmis arhitecților de la Universitatea de Arhitectură că documentația P.U.G a Capitalei „nu va primi finanțare anul acesta”. Sunt anulate, astfel, autorizațiile deja existente pentru amenajarea unor parcuri, spații verzi, stații de metrou și clădiri de utilitate publică sau privată, doar pentru că Primarul General are altă concepție de urbanism. De asemenea, străzile neasfaltate vor rămâne în continuare drumuri acoperite cu pământ, în capitala europeană a României anului 2021. Nici stațiile de metrou, pe noile magistrale, nu se vor mai putea amenaja.

A existat precedent, dar a picat la vot, în consiliile locale

Și la Sectorul 4 al Capitalei sunt probleme similare. „Suspendarea tuturor PUZ-urilor înseamnă, în primul rând, că toți vom merge cu mâna întinsă la Nicușor Dan. Dacă au început niște dezvoltări, niște investiții, inclusiv pe fonduri europene, se va ajunge la tribunal. Sunt și lucrări în fază de proiect, dar și pentru acelea s-au cheltuit foarte mulți bani deja. Hotărârea trebuie să treacă de Consiliul General, apoi consiliile locale ar trebui să dea PMB în judecată. Dacă se obține un certificat de grefă, nu se suspendă nimic până la decizia finală a instanței, iar procesele ar putea dura trei ani. Noi, la Sectorul 4, trebuie să amenajăm Parcul Tudor Arghezi, mai multe pasarele rutiere, pentru că Sectorul 4 se dezvoltă în continuare. Avem mai multe proiecte care ar fi afectate de anularea PUZ-urilor. Noi avem deja sume aprobate pentru mai multe investiții în derulare, de anul trecut. S-au făcut studii de fezabilitate și au început sau urmează să înceapă lucrările”, a explicat, pentru Jurnalul, Sorin Ceacâr, consilier local la Sectorul 4 al Capitalei. Din activitatea membrilor USR-PLUS și PNL de la Sectorul 4 reiese că acțiunea de marți a Primarului General a fost o asumare a ceea ce alianța care l-a adus la putere a-ncercat, mai întâi, să facă în consiliile locale. Nu s-a reușit blocarea proiectelor de investiții, pentru că alianța nu are majoritate în cele cinci primării blocate acum de Primarul General.

Membrii USR-PLUS și PNL din Consiliul Local al Sectorului 4 au încercat să facă acest joc înainte de a-și asuma Nicușor Dan această decizie. Au băgat proiecte de abrogare a unor investiții deja în derulare, dar au căzut la vot. A fost, probabil, un preambul pentru ce se întâmplă acum.

Sorin Ceacâr, consilier local Sector 4

Suspiciuni de intervenționism în favoarea marilor dezvoltatori imobiliari

Un alt mare fals din motivarea deciziei Primarului General, pentru desființarea PUZ-urilor, este că va crește densitatea populației în București. Calculele arată, însă, că în Capitala României sunt de două ori mai puțini locuitori pe kilometru pătrat (8.000) decât în alte capitale din vestul Europei, precum Parisul, care are 21.000 de locuitori pe kilometru pătrat. Doar în mediul rural există o densitate mai redusă, așa cum dorește să obțină actualul Primar General. „Printr-o astfel de argumentare, Primarul General ar putea fi bănuit de intervenționism pe piața dezvoltării imobiliare, pentru că un dezvoltator mic nu va mai avea loc de rechinii din imobiliare. Practic, nouă ne arată că vom fi eliminați de pe piața și așa cu probleme, din Capitală, unde vor mai putea construi doar cei foarte mari. O astfel de decizie politică are consecințe economice foarte grave, mai ales pentru noi. După ce că traversăm o perioadă de criză, cu scăderi dramatice ale puterii de cumpărare, vedem acum un fenomen care ne va distruge și pe noi, la fel cum s-au distrus HoReCa și alte sectoare economice, în ultimul an. E o strategie care nu intră în atribuțiile Consiliului Concurenței, deci nu ne putem apăra, dar probabil va trebui să acționăm în instanță o astfel de decizie, dacă se va merge până la capăt”, a declarat, pentru Jurnalul, un dezvoltator imobiliar.

Dezvoltatorii imobiliari primesc o mare lovitură: ar putea fi eliminați din Capitală, în favoarea celor foarte mari, care astfel vor acapara piața. Consiliul Concurenței nu poate interveni, fiind o decizie politică, motivată prin nevoia de spațiu vital pentru locuitori, deși motivația este un mare fals.