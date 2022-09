Fenomenul „Finding Dixi”

Toți și-au unit forțele ca să îl găsească pe Dixi, un golden retriever dispărut de acasă, din Timișoara. Nu este doar un câine, este cel care stătea lângă stăpâna lui în crizele de epilepsie. Indiferent că se întâmpla pe stradă sau acasă, Dixi se așeza lângă bolnavă și aștepta, cu botul pe ea, să înceteze convulsiile.

Imaginea unui câine cu ochii blânzi și un anunț „Dixi vrea acasă”. Așa atrage atenția pagina făcută de oamenii lui Dixi, doi timișoreni alături de care trăia de 10 ani. Imaginea și denumirea sunt urmate de o frază care îți lasă un gol în stomac: „Probabil că nu o să îl mai văd niciodată”. Este un lucru pe care nu vrea să-l spună vreodată niciun om care are un câine. Dixi nu a fost dresat niciodată. A ajuns la familia din Timișoara când avea două luni și jumătate și singur s-a adaptat la stilul lor de viață. Calm și blând, nu a mers niciodată în lesă, aștepta cuminte stăpânii în fața magazinului și mergea chiar și la restaurant. Oamenii îl luau cu ei la petrecere și Dixi stătea liniștit lângă masa lor. Tot singur a învățat că femeia care îl îngrijește este bolnavă. Suferă de epilepsie, iar golden retrieverul stătea lângă ea la fiecare criză. Femeia spune că avea sentimentul de siguranță când simțea că i se face rău și avea curaj atunci când își revenea și Dixi era acolo. „M-a protejat mereu cu boticul lui atunci când făceam o criză de epilepsie, când oamenii treceau pe lângă mine nepăsători, el se așeza lângă mine și stătea acolo până venea soțul meu. Dacă printre cei care citesc mesajul se află și persoana care îl reține, vă doresc să simțiți la fel! Să simțiți deznădejde atunci când sunteți într-o situație similară. Dacă l-ați luat pe Dixi, să simțiți ceea ce simt eu când am nevoie de el. Sper din tot sufletul la o minune”, a scris pe internet Mihaela Novac, femeia care are nevoie disperată de Dixi.

Cățelul, anunțat dispărut la nivel național

Dixi a dispărut în urmă cu 3 luni. A ieșit din curte și nu a mai revenit, iar proprietarii lui sunt convinși că este furat. Are microcip și la gât, o zgardă cu numărul de telefon al familiei. Dar nu a sunat nimeni de atât timp. Timișorenii au mers imediat la veterinar și au anunțat că s-a pierdut câinele, iar medicul i-a introdus datele într-o bază de date națională. Dacă Dixi ar fi fost dus la un veterinar, microcipul ar fi fost scanat și atunci apărea și informația că este pierdut. Sau dacă ajungea la un centru pentru câini comunitari. „E furat! Sunt sigur că, la câte distribuiri are mesajul nostru, vede chiar și cel care îl ține. Dacă l-ar elibera undeva, sigur ar vedea alți oameni și ne-ar anunța. În Timișoara, în centru, este cunoscut. Ne opreau oamenii pe stradă și ne rugau să facă poze cu el, atât este de frumos. Dar el era cel care avea grijă de soția mea în crizele de epilepsie. Nu a fost pregătit special pentru asta niciodată, era ceva ce făcea natural. Am primit mesaje de la Iași, de la București, din Cluj și multe din Timișoara, dar nu a fost el. Aș vrea ca persoana care îl are măcar să mă sune și să îmi spună că este bine, că are grijă de el, că nu e legat prin vreo curte, pe la vreun grajd. El a trăit cu noi în casă, a dormit cu noi în pat. Am încercat tot ce am știut ca să îl găsim”, a povestit pentru Jurnalul, Liviu Mocanu, proprietarul lui Dixi.

O povestea cunoscută și de polițiști

Postarea legată de câinele care își îngrijea stăpâna în crizele de epilepsie a fost văzută și de un polițist din Timișoara. Chiar de la Poliția Animalelor. Așa că au început să se intereseze și spun că primul pas pe care trebuie să îl facă un om căruia îi dispare câinele este să anunțe veterinarul. Asta dacă vorbim despre un câine microcipat. Furtul unui animal este pedepsit prin lege ca orice alt furt. Așadar, dacă bănuielile celor care îl caută pe Dixi se confirmă, cine l-a luat va avea dosar penal. Chiar și polițiștii au fost impresionați de povestea lui Dixi și sunt cu ochii-n patru să ajute la găsirea câinelui.

Stăpânii speră să îl găsească și, alături de ei, mii de oameni. Zilnic, timișorenii primesc mesaje în care sunt întrebați dacă au vești despre cățel.

