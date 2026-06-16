Pericolul bolilor OMG care trec la om: mănânci o roșie și te otrăvește un pește

Această a doua parte (nu ultima) a interviului cu Costel Vînătoru, părintele semințelor românești de la Buzău, prinde pe alocuri tonuri înspăimântătoare. Și nu, nu exagerez. Iată o mostră: „Există păreri avizate care susțin că anumite boli ale OMG-urilor (n.r. - organisme modificate genetic) ar putea trece la om.

Cu tomata, să zicem, omul s-a obișnuit în timp, în mii de ani și-a creat imunitate, organismul nostru a învățat să se apere de anumite toxine - știți că tomatele în mediul lor natural pot fi foarte toxice. Dar mâncând tomată „îmbunătățită” cu genă de la nu știu ce pește s-ar putea ca organismul să nu mai recunoască, nici să poată respinge o maladie a peștelui respectiv și s-o preia folosind tomata ca vector de transfer. Omul ar mânca o roșie și i s-ar face rău din cauza unei boli a unui pește, pentru că anticorpii lui ar recunoaște poate toxinele din tomata obișnuită, dar nu și pe cele dintr-una modificată genetic”. Sau: „Aceste organisme modificate genetic vor deteriora biodiversitatea. Odată adus aici un astfel de produs, cu structură genetică nouă, prin polenizare se va pierde autenticitatea creațiilor românești. Pe aripile vântului, ori ale insectelor, ușor-ușor nenorocirea se va răspândi. Și va fi un dezastru!”.

- Jurnalul: Reluăm, iată, stimate domnule Costel Vînătoru, firul discuțiilor noastre legate de acest tezaur de semințe pe care l-ați crescut și-l creșteți zi de zi aici, la Buzău. Au fost momente grele înainte de concretizarea acestui proiect de interes național, vital, strategic - nici nu mai știu cum să-l numesc pentru a-i deștepta în ceasul al doisprezecelea pe politicienii noștri -, am scris de nenumărate ori despre zbaterile cercetătorilor și indolența factorilor de decizie și până la urmă, târâș-grăpiș, s-a conturat acest loc ce adăpostește Banca de Resurse Genetice Vegetale Buzău. E adevărat, depozitul de semințe propriu-zis se odihnește într-un fost grajd de porci, ar fi nevoie de o clădire nouă adecvată…

- Costel Vînătoru: Nu s-a înțeles nici măcar că această instituție trebuia făcută de foarte mult timp. Vecinii bulgari, de pildă, au bancă pentru protejarea resurselor lor genetice din 1883. Ucrainenii au înființat Banca de gene de la Harkov în 1913. Țările acestea, conducătorii lor mai precis, au înțeles importanța acestor inițiative. Vă mai dau un exemplu: înainte să fie declanșat războiul din Siria, cel de acum, din vremurile noastre, nu s-a tras un glonț până când un comando american n-a ridicat Banca de gene de la Alep. Pe toată, cu toate cele 8.000.000 de soiuri! Gândiți-vă, vorbim de o zonă cu o agricultură nu tocmai dezvoltată.

Institut de cercetare, nu magazin de semințe

- Nu tocmai dezvoltată astăzi, dar Siria e o regiune străveche, cu tradiții milenare în agricultură și comerț.

- Bine, bine, dar în prezent nu-i tocmai o agricultură recunoscută la nivel internațional. Și totuși aveau în conservare 8.000.000 de soiuri. Aveau Banca. E ceva la care noi nici nu ne putem gândi.

- Aici, la Buzău, câte soiuri ați strâns până acum?

- Noi am ajuns la 20.000 de soiuri în câțiva ani. Puțin, foarte puțin, pentru că nu avem resursă umană cu care să putem multiplica, să dezvoltăm zona de conservare. La noi s-a înțeles că această instituție ar fi un fel de magazin de semințe. Nu, nu vorbim de un magazin de semințe, vorbim de un institut de cercetare care trebuie să îndeplinească standardele FAO, trebuie să aibă un flux tehnologic bine pus la punct. Noi nu putem să mergem să colectăm acum prin piețe, prin sate, să luăm nu știu ce resurse și să ne încredem că, iată, avem aici niște semințe Inimă de bou, care sunt păstrate de bunicu’, de străbunicu’ și au sute de ani. Da, apreciem lucrul acesta, dar trebuie să ne convingem că este așa. Trebuie să ne convingem în primul rând că semințele respective nu sunt purtătoare de patogeni, boli, dăunători, pentru că puțini știu că semințele acestea se pot transforma într-o veritabilă armă biologică.

Capcane

- Adică?

- Adică poți avea inclusiv intenții bune, vii și donezi un soi valoros, vechi, dar vulnerabilizat de boli și dăunători, poate unii care nu mai pot fi combătuți cu nimic. Și așa introduci în cultura la scară mare nenorocirea. Și-așa avem în România foarte mulți patogeni care au pătruns prin intermediul semințelor importate/donate sau prin importurile de material săditor, fie că vorbim de pomi fructiferi, de viță de vie, ori de legume.

- Am importat răsaduri din țara X, să zicem, și așa am luat și bolile tomatelor respective, unele poate induse, pentru a se putea vinde ulterior și tratamentele chimice, altele poate doar colportate fără știință.

- Pe tot ce este vegetal și chiar și pe zona animală au apărut, așa cum ați văzut, boli grele, incurabile. Pesta porcină africană, cu care țărișoarele noastre nu se întâlniseră în toată istoria lor, nu poate fi tratată, nu poate fi combătută. Așa și aici, la banca de semințe: ne asigurăm în primul rând că resursele care ajung aici sunt sănătoase, pure. Aceasta este prima condiție. Eh, dar pentru asta ai nevoie de un laborator bine dotat, cu specialiști care să facă asta cu multă seriozitate. Pe urmă trebuie să recunoaștem autenticitatea. Ni s-a spus că este o Inimă de bou, o tomată Inimă de bou, dar trebuie să verificăm acest lucru, iar operațiunile de verificare pot dura câțiva ani.

În genunchi, ori pe scăunel

- Ani?

- Se verifică în câmp/seră, prin plantare, recoltare, apoi în laborator, sezoane la rând. Stabilitatea genetică n-o obții cât ai bate din palme. Dacă am concluzionat că este o Inimă de bou, e bine, dar doar după ce o stabilizăm genetic, adică să vedem că-și păstrează în timp caracteristicile în descendență. Pentru asta facem o descriere fenotipică în teren, toate caracteristicile plantei sunt notate, monitorizate, fotografiate, filmate, cântărite, măsurate. Notăm mai bine de 200 de caracteristici la fiecare plantă. Stai în genunchi, ori pe scăunel, în seră, ore în șir în perioada de vegetație, să observi tipul de frunză, tipul de pețiol, tipul de fruct imatur, de fruct matur… După ce am strâns aceste informații, facem și amprentarea genetică, adică mergem în laboratorul de genetică și acolo, cu aparatura pe care o avem acum la dispoziție, deslușim problema. Eh, abia atunci putem spune că sămânța aceea este stabilă și merită să fie păstrată.

- Am rămas impresionat de aparatura aceasta ultimul răcnet. Cum ați reușit s-o obțineți, cât a costat? Dă bine în acest cadru auster, mai ales că este indispensabilă unei cercetări serioase.

- Am reușit. Nu vreau să sune a laudă, dar avem poate cel mai bine dotat laborator de genetică din România, cu aparate de ultimă generație. Să le trecem rapid în revistă: două tipuri de secvențiere, unul care face secvențierea pe larg, practic citește toată informația genetică deodată, altul care poate face și secvențierea scurtă, rapidă, dar totodată poate oferi și informația în detaliu. Avem aici și aparate din zona biochimiei, pentru că trebuie să cunoaștem și compoziția biochimică a plantei. De fapt, așa faci diferențierea într-un soi sau altul. S-ar putea ca un soi să aibă fructul asemănător, dar substanța uscată, conținutul în vitamine, aciditatea și așa mai departe să difere. Toate aceste date noi le colectăm și formăm o bază de date. De la un singur soi se strâng atât de multe date în timp de nu vă puteți imagina. Toate aceste date merg către softul de bază, sunt culese și depuse acolo.

Servere de relevanță națională

- Acesta la ce folosește? (degetul reporterului se îndreaptă spre o carcasă mată, doldora de comenzi digitale)

- Este un amplificator de ADN. Avem o sămânță, să zicem dintr-un sit arheologic, sau dintr-un sarcofag. Scula aceasta ne ajută ca din proba aceea perimată să citim și să scoatem maximul de informații. Revenind, toate aceste informații trebuie stocate. Avem nevoie de servere cu capacități foarte mari. Ca să vă faceți o idee: dacă am lucra zi de zi la capacitate maximă, ne-ar trebui, anual, servere de stocare în valoare de 200.000 de euro. Iar serverele de stocare trebuie să fie sigure. Și nu numai că trebuie să fie sigure, dar trebuie să păstreze nealterată informația, pentru că vorbim de o informație pe care o păstrăm ca monedă virtuală. Datele acelea sunt, de fapt, buletinul soiului respectiv.

- Dar accesul la aceste informații ar trebui să fie strict secret, nu? Cine vă garantează invulnerabilitatea acestor servere?

- Evident. Sunt date de valoare inestimabilă, de interes național. Dar aici avem noi, domnule Saiu, o vulnerabilitate.

Posibilitatea dezastrului

- Păi?

- Noi ținem oamenii aceștia cu salarii foarte mici, iar ei au pe mână un patrimoniu foarte valoros, pe care, sigur, mulți nu îl apreciază. Sau în România este mai puțin apreciat, dar s-ar putea să fie un străin interesat, un străin care să găsească un canal sigur, un canal de a intra în instituție, să ofere anumite sume de bani unui salariat și să scoată astfel din țară fie resurse, fie informații. Ar trebui să ne apărăm/securizăm mai bine și statul ar trebui să înțeleagă necesitatea acestei instituții, să-i acorde atenția cuvenită. Avem probleme, deci, așa cum am spus, salarii foarte mici, personal foarte puțin. O clădire care trebuie să fie construită după norme, standarde FAO și mă gândesc la o clădire sigură, pentru că, așa cum am văzut în străinătate, băncile de gene sunt placate cu plumb ca să reziste inclusiv la atacurile nucleare. Dacă se întâmplă cumva un accident sau, Doamne, ferește! de un război, băncile de semințe trebuie să fie protejate. Altfel cum să salvezi resursele genetice, care, la rândul lor, ne-ar putea salva pe noi de la foame, de la pieire?

- Iar noi avem la Buzău o bancă genetică într-un fost grajd. Sună, așa, descurajant.

- Avem o mică arcă a lui Noe - îmi place mie să spun. Dar, da, noi acum suntem în al doisprezecelea ceas. Legislația europeană se mișcă cu rapiditate și sunt presiuni foarte mari ca în Europa, chiar și în România să fie introduse în regim de urgență organismele modificate genetic (OMG). Deja acum pe masa de lucru la Uniunea Europeană se află acest dosar. E vorba de mutații genetice țintite. Se va da probabil libertatea de a se cultiva organisme modificate genetic. Oricum, chiar de nu se va întâmpla asta, avem deja un acord UE-Mercosur.

Biotehnologii

- Să explicăm românilor ce-i și cu acest acord. Este practic un tratat comercial între Uniunea Europeană și blocul sud-american Mercosur, din care fac parte Argentina, Brazilia, Paraguay și Uruguay - uriașă zonă de liber schimb, cu sute de milioane de consumatori. Acum, corect ar fi ca aceeași vită care pleacă din pampasul argentinian și ajunge în Franța, ori Germania să ajungă și în România, ori în Bulgaria. Să nu se practice iar duble standarde, triple standarde. Am mari îndoieli însă.

- Țările Mercosur folosesc deja OMG (n.r. - organisme modificate genetic), așadar e limpede că vor ajunge și în Europa, inclusiv în România. Vorbim despre un subiect care a stârnit multe controverse. Lumea științifică este împărțită.

- Lămuriți-ne, vă rog.

- O parte susține ideea organismelor modificate genetic și chiar investește pentru a dezvolta tehnologiile necesare - biotehnologiile -, pentru că așa sunt văzute aceste organisme, drept produse obținute prin biotehnologii. În tabăra cealaltă, se știe, opoziția, îndoiala, teama ca oamenii să nu fie afectați.

- Sunt interese financiare incalculabile, evident.

- Au dreptate și unii, și alții. Ce știm însă sigur, dincolo de noutate, de schimbare, care de cele mai multe ori sunt binevenite? Că aceste organisme modificate genetic n-au trecut proba timpului. Sunt obținute prea repede, prea în viteză. Nu avem încă date suficiente. Ce se întâmplă în timp, dacă au repercusiuni negative asupra consumatorilor?

Deosebiri între organismul modificat genetic și hibrid

- Pot genera anumite maladii, ori pot fi programate să genereze dependențe… dezbaterea e complexă.

- Da. Și nu trebuie confundate cu hibrizii sau cu creațiile ameliorate, care arată altfel decât prototipul.

- Ar trebui clarificate și aceste deosebiri, fine pentru oamenii obișnuiți, între organism modificat genetic și hibrid, soi.

- Să luăm Roșia neagră de Crimeea, ori Neagra de Tula. Sunt oameni care se sperie: roșie neagră? Dar acestea sunt tot tomate, doar că formează o varietate specifică zonei respective, n-au fost modificate genetic. Un soi - Neagră de Tula - este o creație din care putem lua semințe, le putem păstra, selecta, da mai departe. Dacă știm să facem asta cu strictețe. Un hibrid este mai scump, pentru că este obținut prin hibridare. Adică: firma/producătorul ține la secret părinții pentru a putea vinde mai scump și, important, în fiecare an. Creează astfel și dependență, un flux continuu de bani.

- Dar nu se pot obține semințe de calitate din hibrizii cumpărați deja? Atent selectate, bineînțeles.

- Nu. Cele rezultate din cultură sunt semințe mult inferioare, nu au productivitate.

Orezul-narcisă bogat în caroten

- Să ne întoarcem la organismele modificate genetic, cele obținute prin biotehnologii. Care-i mecanismul conceperii lor?

- Sunt obținute prin mutații transgenice, practic se sparg barierele între specii și chiar între regnuri. S-a luat o genă de la pește și s-a dus la tomată. Și acea genă a fost botezată gena cu durată lungă de păstrare la raft.

- Cum sunt anumite roșii de import, cauciucate, n-au niciun gust, nici arome, dar sunt foarte rezistente. Le dai de podea și sar înapoi.

- Sigur, s-au făcut multe din astea. Celebră e căpșuna albastră. S-a luat o genă de la un pește arctic, rezistent la temperaturi foarte scăzute, s-a pus la căpșună cu scopul să se obțină o căpșună care să reziste mai bine la frig și să rodească o perioadă mai lungă. Numai că a apărut un alt fenomen acolo și au obținut o căpșună albastră. Dă bine, nu? Dar nu se știe ce efect are în timp are asupra sănătății, odată consumată. Se fac multe cercetări în această direcție. În Asia, unde se folosește ca interfață pentru astfel de demersuri necesitatea tot mai mare de hrană, corelarea cu creșterea numărului populației, s-a descoperit că astfel de organisme modificate genetic pot avea chiar rol curativ, medical. De pildă, asiaticii au probleme serioase cu vederea din cauza lipsei din alimentație a carotenului, a vitaminei A. Și-atunci, ce-au făcut oamenii lor de știință? Au luat o genă de la o narcisă și au dus-o la orez și au creat un orez galben care să aibă conținut ridicat de caroten. Acum, sigur, nu se cunosc pericolele acestor modificări. Oricum, pericolul pândește și la noi.

Vectori de transfer

- Unde?

- În primul rând, aceste organisme modificate genetic vor influența, vor deteriora biodiversitatea. Odată adus aici un astfel de produs, cu structură genetică nouă, prin polenizare se va pierde autenticitatea creațiilor românești. Pe aripile vântului, ori ale insectelor, ușor-ușor se răspândește, se amestecă, denaturează, strică. E ca și cum am turna constant doze de otravă într-un izvor. Creațiile acestea românești ar fi învinse, bătute, depreciate genetic, prin încrucișarea cu aceste OMG-uri și-ar pierde autenticitatea. Ar fi un dezastru! Trebuie să salvăm aceste semințe, acest patrimoniu, pentru că nu vom putea trece peste legislația europeană.

- Acordul Mercosur a intrat deja în vigoare provizorie la 1 mai 2026.

- De aceea am zis că ne aflăm în ceasul al doisprezecelea. Mai ales dacă facem referire și la partea medicală. Există păreri avizate care susțin că anumite boli ale OMG-urilor ar putea trece la om. Cu tomata, să zicem, omul s-a obișnuit în timp, în mii de ani și-a creat imunitate, organismul nostru a învățat să se apere de anumite toxine - știți că tomatele în mediul lor natural pot fi foarte toxice. Dar mâncând tomată „îmbunătățită” cu genă de la nu știu ce pește s-ar putea ca organismul să nu mai recunoască, nici să poată respinge o maladie a peștelui respectiv și s-o preia folosind tomata ca vector de transfer. Omul ar mânca o roșie și i s-ar face rău din cauza unei boli a unui pește, pentru că anticorpii lui ar recunoaște poate toxinele din tomata obișnuită, dar nu și pe cele dintr-una modificată genetic.

- Uluitor! Și plauzibil, din păcate.

- Cum credeți că s-au lansat în lume COVID, Hunter, tulpini, și tulpini, și tulpini… Sunt multe voci de cercetători și oameni de știință care avertizează de ceva vreme că aceste OMG-uri pot fi vectori de transfer ai anumitor boli de la specii și regnuri diferite, la oameni. Iar oamenii nu se vor putea apăra cu una, cu două.

Despre Costel Vînătoru

Specialist cu mai bine de 38 de ani de experiență în ameliorarea și genetica plantelor de cultură dr. ing. Costel Vînătoru a parcurs toate gradele profesionale, de la CS III (2003) și CS II (2009) până la CS I (2015). În paralel cu activitatea de cercetare, în anul 1999 a fost admis la cursurile de doctorat din cadrul USAMV București, Facultatea de Horticultură, sub îndrumarea profesorului universitar dr. ing. Corneliu Petrescu, iar în 2006 și-a susținut teza cu titlul „Crearea de hibrizi F1 de tomate timpurii cu plasticitate ecologică și calitate superioară”, obținând titlul de Doctor în Horticultură. În 1996 a pus bazele primului Laborator de Ameliorare și Conservare a Biodiversității în legumicultură din România. Simultan, a coordonat lucrările de aclimatizare și ameliorare pentru 200 de specii noi (Momordica charantia/castravetele amar, Cucumis metuliferus, Momordica cochinchinensis, Lophantus anisatus, Sideritis scardica etc.). A omologat şi brevetat 47 de creații, alte 24 aflându-se în curs de omologare. A elaborat şi publicat 12 cărţi, dintre care 7 de specialitate. În 2010, Costel Vînătoru a fost ales membru asociat al Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice Bucureşti, iar doi ani mai târziu a devenit membru corespondent al aceleiaşi instituţii. Întreaga sa cariera profesională a fost dedicată salvării patrimoniului genetic românesc și a semințelor autohtone, misiune materializată prin înființarea în 2019 a Băncii de Resurse Genetice Vegetale pentru Legumicultură, Floricultură, Plante Aromatice și Medicinale, unitate al cărei manager este în prezent.

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20.000 de soiuri de plante sunt inventariate la Banca de Semințe din Buzău.

400 de substanțe formează aroma unei roșii.

Avem nevoie de mai multe laboratoare, mai mulți cercetători, de o clădire potrivită pentru adăpostirea băncii de semințe. - Dr. ing. Costel Vînătoru, directorul Băncii de Resurse Genetice Vegetale Buzău

Salariile cercetătorilor noștri, doctori în horticultură, șefi de promoție, sunt la jumătatea celor ale unor casierițe de supermarket. - Dr. ing. Costel Vînătoru, directorul Băncii de Resurse Genetice Vegetale Buzău

Am plecat la drum cu 5 tipuri de tomate, iar în 40 de ani am ajuns la 4.000. - Costel Vînătoru, cercetător

Am strâns semințe și de pe morminte, ori din gunoi. Țin minte că am luat floarea aceasta - Rudbechia, sau Floarea de foc - din cimitir, de la Cernica. - Costel Vînătoru, cercetător

Ce știm sigur despre aceste organisme modificate genetic? Că n-au trecut proba timpului. Sunt obținute prea repede, prea în viteză. Nu avem încă date suficiente. - Costel Vînătoru, cercetător