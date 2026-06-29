România comemorează 85 de ani de la Pogromul din Iași. Mesajul președintelui Israelului pentru români: „trebuie să ne ridicăm împreună împotriva urii!”

În prima zi a vizitei sale în România, președintele Israelului a acordat un interviu pentru Antena 3 CNN, realizatorului TV Mihai Gâdea. Isaac Herzog speră că toți românii și mai ales copiii vor putea înțelege ce s-a întâmplat atunci, pentru a nu se mai repeta istoria, iar principalul mesaj transmis românilor este acela de a lupta împotriva urii și a antisemitismului.

Mihai Gâdea: Bună ziua, domnule președinte!

Președintele Israelului: Ce mai faceți? Am auzit atât de multe lucruri frumoase despre dumneavoastră, de la toți prietenii, inclusiv de la ambasadorul Saranga (David Saranga, fost ambasador al Israelului la București, în perioada 2018-2022 – n.r.)

Mihai Gâdea: Domnul Saranga este un foarte bun prieten al meu și este o onoare să îl numesc prieten. Și este o onoare să am acest interviu, domnule președinte!

Președintele Israelului: Plăcerea este de partea mea. Bine, dragul meu prieten!

Mihai Gâdea: Perfect. Există oameni care își modelează propriul destin și există cei care se nasc într-un destin deja în desfășurare. Proveniți dintr-o familie care a avut un rol definitoriu în crearea și dezvoltarea Statului Israel. Această moștenire a fost pentru dumneavoastră o povară, o sursă de inspirație sau pur și simplu modul natural în care ați înțeles viața?

Președintele Israelului: Cu siguranță, nu este o povară. Este o sursă uriașă de forță, de forță interioară. De la o vârstă foarte fragedă am știut că trăiesc într-o familie specială și că port un destin special. Când aveam 4 ani, la grădiniță, educatoarea aproape că a ridicat tonul la mine și mi-a spus: „nu te poți comporta așa! Ești nepotul marelui rabin!”. Totuși, nu poți pur și simplu să spui: „ok, mi se cuvine ceva”. Am muncit foarte mult în viața publică, pentru a ajunge unde sunt. Și cred că în fiecare generație trebuie să fie așa. Familia mea, care este răspândită în întreaga lume evreiască și în alte părți, face bine și am înțeles că este rândul meu să fac bine.

Mihai Gâdea: Sunt sigur că ați avut multe lecții învățate foarte devreme. Ne puteți împărtăși o lecție care v-a rămas și v-a însoțit în serviciul public, în responsabilitățile dumneavoastră? Poate o poveste, un gest, ceva ce nu veți uita niciodată.

Președintele Israelului: Sunt foarte multe, iar unele pot fi înțelese doar de israelieni, din cauza contextului. Dar voi spune ceva ce le spun copiilor din școli, de care am grijă în fiecare săptămână, în Israel: vă rog, nu încetați să vă îndoiți, puneți întrebări, citiți fără oprire și, cel mai important, încercați să-l cunoașteți pe celălalt, care poate stă lângă voi în autobuz sau merge lângă voi pe stradă. Veți descoperi că este un om ca și voi, că are convingeri, că are aspirații și visuri, el sau ea. Și, de altfel, pentru că Israelul este o națiune atât de diversă, multiculturală, misiunea mea principală este să promovez aceste principii în societatea israeliană.

Mihai Gâdea: Domnule președinte, veniți într-o vizită oficială în România și este o mare onoare pentru poporul român. Aș vrea în mod special să vorbim despre faptul că veți merge la Podu Iloaiei, pentru această comemorare importantă. Aș dori să subliniez că postul nostru, Antena 3 CNN România, a difuzat de mai multe ori un documentar despre ceea ce s-a întâmplat acolo. Personal, am avut onoarea și privilegiul unei întâlniri cu unii dintre supraviețuitori și am fost profund impresionat. Nu voi uita niciodată aceste întâlniri. Întrebarea mea este legată de acest subiect: dincolo de dimensiunea oficială a programului dumneavoastră, ce semnificație are această vizită și ce mesaj ați dori ca societatea românească să primească prin prezența dumneavoastră aici?

Președintele Israelului: În primul rând, vin în România cu un mesaj de prietenie și dragoste din partea poporului israelian. În prezent, cred că există milioane de israelieni care sunt descendenți ai evreilor români. În războiul prin care trecem din 7 octombrie, este uimitor câte familii pe care le vizitez au o legătură cu povestea evreilor români. Pogromul și masacrul de la Iași sunt lucruri care trebuie predate și învățate generații la rând. Sunt profund emoționat și onorat să fiu acolo pentru a marca 85 de ani de la masacru, să aduc supraviețuitori cu mine, să fiu prezent la momentul în care vor fi îngropate 22 de trupuri ale căror rămășițe au fost descoperite recent, în pădure. Este incredibil, dacă te gândești. Vizita mea creează un entuziasm uriaș în Israel. Același entuziasm vreau să-l aduc și poporului român și conducerii României. Vreau să-i mulțumesc președintelui Dan și guvernului României, Parlamentului și Senatului și publicului dumneavoastră pentru primire și pentru această vizită care are doi piloni principali: comemorarea și construirea viitorului. Unde voi fi, la București, voi vorbiți în Parlament și mă voi întâlni cu președintele dumneavoastră.

Mihai Gâdea: Domnule președinte, supraviețuitorii pe care am avut privilegiul să îi intervievez aveau cea mai mare teamă nu de ceea ce au trăit, fiind în acel tren al morții. Domnul Zuckerman îmi spunea că cea mai mare teamă nu era faptul că își pierde viața, ci că nimeni nu va înțelege ce s-a întâmplat și cum a fost posibilă acea tragedie. Astăzi încercăm să transmitem generațiilor viitoare, fiicei mele, generației ei și celor care vin ce s-a întâmplat, pentru a-i face să înțeleagă că astfel de lucruri se pot repeta. Care credeți că este cea mai importantă lecție pentru generația tânără?

Președintele Israelului: Sunt trei lucruri pe care vreau să le spun. Nu este doar despre fiica dumneavoastră, ci și despre ceilalți copii. Cred că fiecare copil din România, din Europa, din lume trebuie să știe ce s-a întâmplat în acele zile cumplite la Iași și în tren. Prima lecție este că așa ceva poate fi făcut de oameni obișnuiți. Cei care au comis crimele au fost oameni obișnuiți din societate, instruiți de un dictator, parte a sistemului lui Hitler. Ce s-a întâmplat în Germania și în Holocaust este de neimaginat, dar a fost făcut de oameni obișnuiți. A doua lecție este că trebuie să ne ridicăm împreună împotriva urii, să nu o lăsăm să crească, să fim fermi împotriva ei, inclusiv împotriva antisemitismului. A treia lecție este că, dincolo de legi și de aplicarea lor, cel mai important lucru este educația. Vreau să vă felicit pe dumneavoastră și pe colegii dumneavoastră pentru transmiterea acestui mesaj și pentru prezentarea adevărului.

Mihai Gâdea: Domnule președinte, democrația este definită nu doar de realizări, ci și de capacitatea de a confrunta onest capitolele întunecate ale istoriei. Cum evaluați eforturile României de a transmite aceste lecții și de a combate antisemitismul?

Președintele Israelului: Sunt foarte impresionante, la multe niveluri, comparativ cu alte țări. Totuși, avem datoria de a continua să învățăm și să transmitem mai departe. Comunitatea evreiască din România este acum mică, dar a fost cândva mare și influentă. Povestea nu poate fi spusă doar de această comunitate, ci de lideri, guverne și oameni din media. La fel cum se întâmplă în Germania, unde se studiază în profunzime, toate națiunile trebuie să vorbească deschis despre asta. Trebuie să păstrăm mesajul „never again!” (niciodată din nou). Și când spunem asta, înseamnă cu adevărat niciodată. Din perspectiva israeliană, avem încă oameni care au trecut prin Holocaust și care astăzi stau în adăposturi, sub rachete. Ei se întreabă de ce există încă dorința de a distruge evreii sau statul lor. De aceea trebuie să fim puternici și să colaborăm ca democrații. Relațiile dintre Israel și România sunt foarte bune și trebuie să fie dezvoltate în toate domeniile: cultură, agricultură, știință, tehnologie și apărare.

Mihai Gâdea: Aș vrea să vă împărtășesc o poveste personală despre această relație. Eram la Ierusalim și două tinere, la finalul serviciului militar, ne-au întrebat de unde suntem. Când am spus că suntem din România, ne-au oferit băuturi gratuit și ne-au spus că apreciază faptul că România nu a întrerupt relațiile diplomatice cu Israelul. Au vizitat România și au spus că este o țară minunată. Ce putem face pentru a consolida această relație?

Președintele Israelului: Aș investi mai mult în cooperarea între universități, în schimburi între tineri și programe educaționale. Vizite de stat ca aceasta și colaborarea între lideri vor întări relațiile la toate nivelurile.

Mihai Gâdea: 7 octombrie a fost un moment definitoriu pentru Israel. Ce s-a schimbat definitiv?

Președintele Israelului: Este un moment de cotitură major. A arătat cruzimea extremă a atacatorilor. Israelienii au început să se întrebe dacă mai este posibilă pacea. Este un subiect central în alegerile viitoare. Majoritatea israelienilor își doresc pacea, dar vor fi mai precauți. Există posibilități de pace regională, dar cu garanții de securitate. Am fost șocați și de creșterea antisemitismului, la nivel global. Israelul este o democrație multiculturală care apără valorile occidentale. România înțelege acest lucru, mai ales din perspectiva securității.

Mihai Gâdea: Vă mulțumesc foarte mult. Sper să ne vedem în România.

Președintele Israelului: Cu siguranță. Abia aștept.

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