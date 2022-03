Nadia, prințesa gimnasticii

„Nu consider că mi-a fost furată copilăria și adolescența, din moment ce gimnastica e singura viață pe care am cunoscut-o și pe care vreau să o duc. Îi voi fi întotdeauna recunoscătoare mamei mele, ea este cea care m-a dus într-o zi la sală. Altfel, aș fi avut o existență normală și mult mai puțin interesantă. Nu am niciun regret și nici nu am avut”, se confesa Nadia Comăneci în cadrul unui interviu pentru „Le Monde”, într-o vreme în care legenda primei note de 10 din istoria gimnasticii o transformase peste noapte în star. Drumul gloriei n-a fost însă floare la ureche.

Șoc în Canada

Selecționată de antrenorul Marcel Duncan și legitimată la clubul AS Flacăra Onești, Nadia a avut nevoie de șase ani de pregătiri draconice pentru a se putea mândri cu primul titlu național de campioană. Trei sezoane mai târziu, în 1974, bifa și primul succes important obținut peste hotare (în Germania Democrată), locul I la individual compus. A urmat apoi minunea din Canada, de la Jocurile Olimpice din 1976, când Nadia a șocat pur și simplu lumea sportului adjudecându-și șapte note de zece (premieră în gimnastică) și douăzeci de puncte la paralele inegale… „73 a fost numărul meu de concurs, 7x3=21, reprezentând a XXI-a ediție a JO, la Montreal. Am luat șapte note de zece, trei medalii de aur. 7+3=10”, sintetiza, isteață, Nadia.

16 medalii de aur

Nadia Comăneci are în palmares cinci medalii olimpice de aur, două medalii de aur la Campionatele Mondiale și nouă medalii de aur la Campionatele Europene. Este prima gimnastă din istorie care a obținut nota zece la Jocurile Olimpice (Montreal, 1976).

Obiective stabilite de „Tovarășa”

Elena Ceaușescu, personaj extrem de temut în perioada României comuniste, obișnuia să fixeze din capul ei obiective pentru sportivele valoroase. Nadia, de exemplu, când participa la o competiție internațională de mare anvergură, trebuia să câștige „2-3 medalii de aur”.

Sub lupa Serviciilor

Intrată de la 13 ani în atenția Ministerului de Interne (Departamentul Securității Statului), „Corina”, cum fusese etichetată Nadia Comăneci în documentele de filaj, a fost spionată zi de zi până în 1989, când, sufocată de atenția serviciilor secrete comuniste, dar și dezamăgită de existența precară sub sceptrul lui Nicolae Ceaușescu, a părăsit România.

A fugit din țară pe jos

În noaptea de 27 spre 28 noiembrie 1989, Nadia a trecut ilegal granița româno-maghiară, solicitând câteva zile mai târziu azil politic guvernului american. Și-a petrecut următorii ani promovând linii vestimentare pentru gimnastică, lenjerie Jockey, echipament de aerobic și rochii de mireasă. În 1994, s-a logodit cu gimnastul american Bart Conner, împreună cu care are un băiat - Dylan Paul.

