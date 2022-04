„Polițiștii” fraudelor din CV

Nu sunt puțini cei care la supermarket „uită” să scaneze un produs sau cei care omit să plătească un bilet în mijlocul de transport în comun. Dar cât de agravante sunt aceste obiceiuri și cât de departe se pot duce. Cum ajunge un om să mintă pentru un loc într-o companie în care doar el crede că i se potrivește?

Americanii numesc această practică CV Padding, iar pentru a combate dezechilibrele provocate de oamenii neexperimentați din companii, au luat naștere primele echipe de background check. Aceste companii dispun de o serie de experți care se ocupă cu studierea CV-ului și a trecutului potențialilor angajați, confirmând sau infirmând companiilor cu care au încheiat contractul, veridicitatea competențelor acestora.

Lucrurile nu diferă foarte mult nici la noi în țară, Laura Roșianu, General Managerul Mindit Consulting, a declarat pentru revista Capital: „Prin prisma informațiilor la care au acces angajații noștri, lucrăm cel mai mult cu firme de IT și banking. Am observat discordanțe între informațiile din CV și realitate pentru o varietate de roluri, de la cele entry level până spre top management.”

Astfel de persoane pot aduce prejudicii destul de mari companiilor. În funcție de poziția și responsabilitatea pe care o are acesta în companie, falsul angajat prin lipsa lui de aptitudini tehnice sau relaționale poate aduce dezavantaje de ordin financiar sau chiar de imagine. După statisticile US Department of Labor, este irosit 30% din salariul unei persoane insuficient pregătite.

Așadar, când un angajat nepotrivit vrea răul firmei pentru care lucrează, acesta poate de exemplu să folosească conturile bancare la care are acces în scop propriu sau dacă accesul la baza de informații îi este permis el poate expune vulnerabilitățile companiei, destabilizând-o.

Înșelătoria pierde teren în România

Mindit Consulting este o companie cu aproape 10 ani experiență în background screeningul de la noi din țară, ei folosesc o bază de date vastă de la diverse instituții ale statului dar folosesc de asemenea internetul și rețelele sociale pentru o analiză mai aprofundată.

„Față de 2013 când am pornit și a durat o lună să obținem primul contact la o universitate pentru a confirma studiile, lucrurile s-au schimbat destul de mult acum și ne bucurăm să vedem că am reușit să educăm cât de cât piața în acest sens. Încă mai avem un drum lung de parcurs până când procesul va fi unul larg înțeles și acceptat, iar semnele de până acum ne dau încredere. Observăm în ultima perioadă angajatori, candidați, persoane de contact de la universități și companii care se bucură foarte mult că procesul de background screening există și în România, tocmai pentru că de-a lungul timpului s-au lovit de situații în care, dacă acest proces ar fi fost realizat, ar fi evitat situații neplăcute și pierderi pentru companie. În mediul de business, cred că românii devin din ce în ce mai pregătiți să înțeleagă conceptul și beneficiile acestuia pentru toți cei implicați” a specificat General Managerul Mindit Consulting despre situația acestor expertize la nivel național.

Cei mai sceptici dintre ei refuză această analiză a datelor pentru că se simt cu musca pe căciulă. Totuși procesul de verificare a informațiilor se desfășoară într-un mod foarte transparent. Acesta este făcut doar cu acordul candidatului, iar echipa care verifică informațiile din CV nu depășește nicicând zona profesională. Cei mai mulți dintre candidați aleg să li se facă această verificare și astfel știu că relația cu viitorii lor colegi o să se bazeze încă din primele momente pe încredere. Laura Roșianu a mărturisit că procesul de analiză este uneori anevoios: „Clienții noștri (n.r. companiile) folosesc procesul de background screening pentru a filtra candidații nepotriviți încă din faza primelor discuții. Dacă aceștia au aspecte de ascuns, în momentul în care află că parte din procesul de angajare este și procesul de background screening, găsesc diverse motive pentru a se retrage.”

Particularitățile unei echipe solide

Oamenii sunt cei care contribuie deplin la dezvoltarea companiilor și indiferent de cât de eficiente sunt instrumentele de care aceștia se folosesc, tot ei sunt cei care implementează obiectivele strategice. Departamentele de Resurse Umane ale companiilor sunt un pion important în susținerea și păstrarea pe termen lung a angajaților. De aceea e foarte importantă investiția în acest sector care ajută la omogenizarea echipelor.

O firmă de background screening poate reduce mult pierderile unei firme, costurile de angajare sau eventualele prejudicii provocate de către angajații nepotriviți sunt doar unele dintre pagubele de care aceștia se scutesc odată ce folosesc aceste servicii. „Pentru că prevenim acele angajări nepotrivite care sunt costisitoare atât din prisma costului de recrutare propriu-zis, cât și din prisma prejudiciilor materiale și de imagine pe care le poate aduce un angajat, deși ne-ar plăcea, nu putem cuantifica sumele pe care clienții noștri le-au salvat în timp” completează Laura Roșianu despre avantajele oferite de firma la care activează.

O echipă productivă este întotdeauna o echipă omogenă, toți membrii acesteia își aduc aportul la proiectele la care lucrează, totul stă în măsura cu care aceștia contribuie la îndeplinirea acelui obiectiv comun. Asta nu înseamnă că toți membrii unei echipei sunt identici, ci doar sunt uniți de valori și scopuri comune și tocmai prin elementele specifice ale fiecăruia reușesc să acopere toate nevoile. Totuși, în cazul în care ceva nu corespunde în acest raport se creează discrepanțe iar munca de echipă eșuează.

O alternativă a acestor servicii ar mai fi și căutarea manuală pentru fiecare dată în parte a candidatului. Angajatorul poate căuta pe site-urile instituțiilor despre persoane pe care vor să le angajeze în firmele lor. Ministerul Justiției, spre exemplu, pune la dispoziție o bază de date foarte mare pe platforma sa, just.ro, unde angajatorul poate cerceta eventualele probleme de ordin juridic pe care potențialii viitori angajați le-ar avea.

O altă variantă mai recentă o constituie site-urile și aplicațiile specializate pe background screening. Deși economisește mai mult timp decât cercetarea manuală a antecedentelor, varianta online nu este la fel de sigură și minuțioasă precum cea a unei întregi echipe de specialiști. Toate aceste metode contribuie la o perspectivă mai bună pentru viitorul companiilor, economisindu-le timp și bani.

Cifra: 30% din salariul unui angajat nepotrivit este pierdut datorită neproductivității sale

Cifra: 10 zile durează până echipa Mindit își termină investigațiile

