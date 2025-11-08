Biletele pentru meciul de retragere al Simonei Halep, disponibile începând de luni

Accesul la biletele Early Bird va fi disponibil exclusiv pentru persoanele preînregistrate pe platforma bilete.sportsfestival.com, termenul-limită pentru înscriere fiind vineri, ora 13:00.

Conform organizatorilor, partenerul oficial de ticketing Entertix va trimite luni, în jurul orei 12:00, link-urile unice de achiziție către toți cei înscriși. Acestea vor fi valabile timp de 24 de ore, iar numărul de bilete este limitat. Fiecare comandă va permite achiziționarea a maximum patru bilete.

Evenimentul marchează retragerea oficială din activitate a celei mai titrate jucătoare de tenis din istoria României și este programat pe 13 iunie 2026, la BT Arena, din Cluj-Napoca.

