Biletele pentru meciul de retragere al Simonei Halep, disponibile începând de luni

de Redacția Jurnalul    |    08 Noi 2025   •   17:00
Biletele pentru meciul de retragere al Simonei Halep vor fi disponibile începând de luni, 10 noiembrie, de la ora 14:00, anunță vineri organizatorii evenimentului, care va avea loc în cadrul Sports Festival 2026, de la Cluj-Napoca.

Accesul la biletele Early Bird va fi disponibil exclusiv pentru persoanele preînregistrate pe platforma bilete.sportsfestival.com, termenul-limită pentru înscriere fiind vineri, ora 13:00.

Conform organizatorilor, partenerul oficial de ticketing Entertix va trimite luni, în jurul orei 12:00, link-urile unice de achiziție către toți cei înscriși. Acestea vor fi valabile timp de 24 de ore, iar numărul de bilete este limitat. Fiecare comandă va permite achiziționarea a maximum patru bilete.

Evenimentul marchează retragerea oficială din activitate a celei mai titrate jucătoare de tenis din istoria României și este programat pe 13 iunie 2026, la BT Arena, din Cluj-Napoca.

(sursa: Mediafax)

