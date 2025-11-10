Primele 1200 de bilete pentru evenimentul de retragere al Simonei Halep, epuizate în opt minute

Accesul la biletele Early Bird a fost rezervat exclusiv persoanelor preînregistrate pe platforma bilete.sportsfestival.com.

Organizatorii mai anunță că marți, de la ora 14:00, vor mai fi puse în vânzare ultimele 300 de bilete Early Bird. Apoi, va începe etapa de vânzare Regular, deschisă publicului larg.

Evenimentul de retragere al celei mai tritate jucătoare de tenis din România este programat pe 13 iunie 2026, la BT Arena.

(sursa: Mediafax)