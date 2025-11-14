Carlos Alcaraz primește trofeul ATP pentru încheierea anului pe locul 1 mondial

Este pentru a doua oară când Alcaraz încheie anul ca numărul 1 mondial, după performanța din 2022.

„Pentru mine este o plăcere să fiu numărul 1. Este un obiectiv pentru care muncesc în fiecare zi alături de echipa mea. Dar, este o călătorie pe care nu o parcurgi singur, ci împreună cu familia, cu oamenii apropiați, cu cei care te sprijină în momentele bune și în cele grele. Sunt foarte, foarte mândru de echipa mea”, a spus Alcaraz la ceremonie, potrivit comunicatului ATP.

Spaniolul a subliniat faptul că aceeași echipă i-a fost alături și în 2022, când a obținut pentru prima dată acest titlu simbolic.

„Sunt în continuare foarte mândru de echipa pe care o am. Sunt și membri noi în staff, iar acest moment îl împart cu toți. Este o realizare uriașă pentru mine și sunt foarte fericit”, a adăugat liderul mondial.

Trofeul i-a fost înmânat de Andrea Gaudenzi, președintele ATP, și de Mohamed Alsayyad, din cadrul PIF (Public Investment Fund).

În vârstă de 22 de ani, Alcaraz este calificat în semifinalele Turneului Campionilor, de la Torino, unde îl va înfrunta sâmbătă pe Alexander Zverev sau Felix Auger-Aliassime, în încercarea de a câștiga pentru prima dată Turneul Campionilor.

Înainte de a-și îndrepta din nou atenția spre competiție, Alcaraz a ținut să mulțumească fanilor din întreaga lume.

„Sprijinul pe care îl primesc peste tot este incredibil. Călătorim din ianuarie până în noiembrie, în locuri noi, țări noi, dar energia oamenilor este mereu aceeași. În unele meciuri, fără sprijinul lor nu aș fi putut reveni sau câștiga trofee. Acest trofeu este pentru ei”, a încheiat ibericul.

