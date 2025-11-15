Djokovic admite că a primit „o palmă din partea realităţii” în ultimii doi ani

Marele jucător sârb a egalat recordul deţinut de Margaret Court, de 24 de titluri majore la simplu, cu triumful său de la US Open din 2023, dar ascensiunea lui Carlos Alcaraz şi Jannik Sinner l-a împiedicat să meargă mai departe.



Alcaraz şi Sinner, cei mai buni doi jucători din lume, şi-au împărţit ultimele opt titluri de Grand Slam între ei.



Djokovic i-a înfruntat pe Sinner şi Alcaraz în semifinalele la trei dintre cele patru turnee majore din acest an, dar accidentările şi oboseala l-au împiedicat pe jucătorul de 38 de ani să se impună.



''Cred că, într-o oarecare măsură, sunt supraomul care nu se poate accidenta niciodată, care nu poate fi niciodată slab. Dar am primit o palmă din partea realităţii în ultimii doi ani. Abia încep să cunosc acest nou capitol'', a spus Djokovic într-un interviu acordat lui Piers Morgan.



Djokovic s-a retras de la turneul ATP Masters 1.000 de la Paris în octombrie fără a oferi un motiv explicit, deşi a fost împiedicat de o accidentare în semifinala pierdută contra lui Valentin Vacherot la Mastersul de la Shanghai.



S-a calificat pentru Turneul Campionilor de pe locul al treilea în clasamentul circuitului masculin, dar s-a retras cu o zi înainte de turneu din cauza unei accidentări.



Djokovic a pierdut în faţa lui Sinner în semifinalele de la Roland Garros şi Wimbledon şi în faţa lui Alcaraz în penultimul act la US Open.



„Comparând cel mai bun nivel al meu de acum şi cel mai bun nivel al lor de acum, ei sunt mai buni. Aceasta este realitatea'', a spus Djokovic despre cei doi mari rivali. „Întotdeauna am crezut în lucruri care sunt aproape imposibil de realizat. Am îndoieli că pot câştiga turnee de Grand Slam împotriva acestor doi tipi. Dar când intru pe teren, nu-mi pasă cine este de cealaltă parte a fileului. Întotdeauna cred că sunt mai bun şi merit să câştig'', a subliniat sârbul.

