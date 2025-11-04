FCSB a pierdut procesul pentru marca „Steaua”. Decizia este definitivă!

Astfel după ani de litigii juridice, Clubului Sportiv al Armatei Steaua a căștigat definitv dreptul de a folosi marca Steaua.

„Respinge cererea de sesizare a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile, cerere formulată de recurenta-reclamantă. Respinge ca nefondat recursul declarat de recurenta-reclamantă Fotbal Club FCSB SA împotriva deciziei civile nr. 285A din 6 martie 2024 a Curții de Apel București – Secția a IV-a civilă, în contradictory cu intimaţii-pârâţi Clubul Sportiv al Armatei Steaua Bucureşti şi Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci. Definitivă”, se arată în decizia ÎCCJ.

Încheierea procesului deschide și calea spre procesul pentru prejuciu

După ce au obținut definitiv dreptul de a utiliza marca „Steaua”, cei de la Steaua București își doresc să recupere pe cale legală și posibilul prejudiciu pe care actuala FCSB l-a provocat folosind pentru mulți ani brandul „Steaua” în mod ilegal.

Concret, clubul Armatei îi solicită FCSB și patronului acestui club, în instanță, suma de 35 de milioane de euro.

„Marca Clubului Sportiv al Armatei Steaua trebuie să rămână în patrimoniul MApN. Această marcă nu trebuie scoasă la licitație. Iar George Becali să nu mai dea lecții, el trebuie să se gândească unde să găsească bani, pentru a ne plăti prejudiciul de 35 de milioane de euro. Nu va scoate nimeni marca la licitație! Gigi Becali să scoată banii și să plătească prejudiciul pe care l-a creat. Și să se gândească că mai trebuie să dea și alți bani, de care a beneficiat pe nedrept, inducând în eroare FIFA și UEFA. Marca Steaua nu se va scoate niciodată la litație. Cel puțin cât o să fiu eu la club, o să mă opun cât pot”, spunea, recent, juristul celor de la CSA Steaua, Florin Talpan, în exclusivitate, pentru ProSport.

Reacția lui Gigi Becali

„Am auzit ceva, dar vă spun sincer că nu mă interesează. Să ceară ce vor (n.r. referitor la prejudiciu). Din partea noastră se ocupă avocaţii, pe mine nu mă interesează”, a declarat Gigi Becali, potrivit Fanatik.

(sursa: Mediafax)