Incident violent: Bătaie între galerii la meciul Rapidului

de Redacția Jurnalul    |    02 Noi 2025   •   23:12
Sursa foto: AS.RO

Un incident violent a avut loc la începutul partidei de fotbal în sectorul galeriei echipei Rapid București, după ce două facțiuni de suporteri au intrat în conflict.

Universitatea Craiova și Rapid București au terminat la egalitate duminică seară, 2-2.

Intervenția forțelor de ordine a fost promptă, conflictul fiind imediat aplanat de efectivele prezente în dispozitiv, fără a fi necesară folosirea forței sau a materialelor din dotare.

Faptele de violență nu au degenerat, conflictul manifestându-se prin câteva împunsături și altercații minore între persoanele implicate.

În urma intervenției, au fost scoase patru persoane din tribună, dintre care două au fost sancționate contravențional conform Legii nr. 4/2008 privind prevenirea și combaterea violenței cu ocazia competițiilor și a jocurilor sportive, cu amendă în cuantum de 500 lei.

Universitatea Craiova și Rapid București au terminat la egalitate, 2-2. Pentru Universitatea Craiova au marcat Adrián Rus și Steven Nsimba (în prelungiri), iar pentru Rapid Tobias Christensen și Lars Kramer.

(sursa: Mediafax)

Subiecte în articol: rapid bucuresti universitatea craiova
