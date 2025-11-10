Lenny Wilkens, legendă a baschetului american, a murit la 88 de ani

x close
de Redacția Jurnalul    |    10 Noi 2025   •   11:11
Lenny Wilkens, una dintre legendele baschetului american, a murit la vârsta de 88 de ani, a anunțat familia sa duminică. Fost conducător de joc de nouă ori selecționat în All-Star Game-ul NBA, Wilkens este unul dintre foarte puținii incluși în Basketball Hall of Fame ca jucător și ca antrenor.

Wilkens a strălucit în NBA în anii 1960-1970, înainte de a-și continua cariera ca antrenor, calitate în care a obținut performanțe remarcabile. Punctul culminant a fost în 1979, când a cucerit titlul NBA ca antrenor al echipei Seattle SuperSonics – singurul titlu din istoria francizei.

A rămas, de asemenea, una dintre personalitățile definitorii ale baschetului american și la nivel internațional, conducând echipa americană spre medalia de aur la Jocurile Olimpice din 1996.

Comisarul NBA, Adam Silver, i-a adus un omagiu într-un comunicat al ligii: „Lenny Wilkens reprezenta tot ceea ce NBA are mai bun. A fost unul dintre cei mai respectați ambasadori ai jocului. A influențat generații de jucători și de antrenori, care l-au considerat nu doar un coechipier sau antrenor excelent, ci și un mentor extraordinar, un om cu integritate și o eleganță autentică”.

Printre performanțele sale se numără:

- 9× All-Star, conducător de joc

- A condus NBA la pase decisive în 1970

- Numărul său 19 a fost retras de Sonics

- 1.332 de victorii ca antrenor – record NBA la momentul retragerii

- Campion NBA (1979) cu Seattle

- Al doilea antrenor afro-american din istorie (după Bill Russell)

- De 3 ori membru al Hall of Fame: ca jucător, antrenor și asistent al „Dream Team”-ului SUA din 1992

 

 

(sursa: Mediafax)

Subiecte în articol: Lenny Wilkens mort nba
