FCSB, spectacol și dramă la Sibiu! Campioana, condusă și salvată în prelungiri: 3-3 cu Hermannstadt după un meci nebun

FCSB a scăpat cu un punct dintr-un meci nebun la Sibiu, împotriva celor de la Hermannstadt. Campioana a condus, a fost întoarsă de două ori și a egalat abia în prelungiri, scor 3-3, după o partidă cu faze spectaculoase și erori defensive flagrante de ambele părți.

Start fulminant: FCSB a lovit prima

Nici nu s-au așezat bine jucătorii în ghete, că FCSB a deschis scorul în minutul 4. Miculescu a trimis o pasă lungă printr-o apărare adormită, iar Cisotti a pasat ideal pentru Thiam, care a înscris simplu cu poarta goală.

Replica gazdelor: Chițu a profitat de blackout-ul apărării

În minutul 25, Hermannstadt a profitat de o gafă uriașă a apărării campioanei. Aurelian Chițu, complet liber în fața porții, a primit o pasă perfectă de la Neguț și a restabilit egalitatea. Atacantul sibienilor a fost omul potrivit la locul potrivit, profitând de pasul greșit la ofsaid al defensivei roș-albastre.

Show total în repriza a doua: Hermannstadt a întors meciul

La pauză, Daniel Bîrligea a intrat în locul lui Lixandru, iar FCSB a rămas fără un închizător de meserie. Modificările lui Becali au dat peste cap echilibrul echipei, iar Hermannstadt a speculat imediat.

În minutul 55, după o acțiune splendidă cu cinci pase consecutive, Bejan a lansat perfect pe dreapta, Stancu a centrat în fața porții, iar Chițu a reluat simplu pentru 2-1.

FCSB revine, dar pierde din nou avantajul

FCSB a egalat în minutul 63 prin David Miculescu, care a înscris superb cu capul în vinclu, după o fază frumos construită. Daniel Bîrligea a înscris în minutul 72, însă reușita atacantului a fost anulată pentru ofsaid, după analiza VAR. Atacantul a fost eliminat (81), după două cartonaşe galbene primite pentru proteste în decurs de trei minute. Însă finalul a fost din nou incendiar: în minutul 87, Luca Stancu a trimis un șut plasat, pe jos, lângă bară, și Hermannstadt a trecut din nou în avantaj.

Politic a salvat un punct în prelungiri

Când totul părea pierdut pentru FCSB, Dennis Politic a apărut providențial în minutul 94 și a înscris golul egalizator, evitând o înfrângere rușinoasă pentru campioană.

AFC Hermannstadt - FC FCSB 3-3 (1-1), Stadion Municipal - Sibiu

Au marcat: Aurelian Chiţu (26, 55), Luca Stancu (87), respectiv Mamadou Thiam (4), David Miculescu (63), Denis Politic (90+3).

Cartonaş roşu: Daniel Bîrligea (FCSB, 81).

Echipele de start

FC Hermannstadt (3-5-2): Muțiu – Căpușă, Bejan, Karo – L. Stancu, D. Albu, Ivanov, Al. Oroian, Ciubotaru – Chițu, Neguț

Rezerve: I. Pop, Issah, Bârstan, D. Batista, Biceanu, Gândilă, Mihart, Tavares, Vuc, S. Buș, Gjorgjievski

Absent: Selimovic (suspendat), I. Stoica, Balaure, Căbuz (accidentați)

Antrenor: Marius Măldărășanu

FCSB (4-2-3-1): Zima – Graovac, Ngezana, Cercel, Radunovic – Lixandru, Tănase – Miculescu, Olaru, Cisotti – Thiam

Rezerve: Udrea, Dăncuș, Alibec, Șut, Bîrligea, Kiki, Edjouma, Politic, Toma, Oct. Popescu, Alhassan, Al. Stoian

Absenți: Chiricheș, V. Crețu, Dawa, M. Popescu (accidentați), Pantea (suspendat)

Antrenor: Elias Charalambous

Arbitru: Radu Petrescu (Bucureşti); arbitri asistenţi: Andrei Constantinescu (Bucureşti), Alexandru Vodă (Alba Iulia); al patrulea oficial: Iulian Călin (Ştefăneşti/Argeş)

Arbitru video: Sorin Costreie (Voluntari); arbitru asistent video: Lucian Rusandu (Sfântu Gheorghe)

Observatori: Eduard Dumitrescu (Piteşti) - CCA, Viorel Ilinca (Piteşti) - LPF