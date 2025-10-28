Mirel Rădoi vrea să demisioneze după meciul cu Sănătatea Cluj din Cupa României

x close
de Redacția Jurnalul    |    28 Oct 2025   •   22:26
Sursa foto: Hepta//Mirel Radoi

Antrenorul Universităţii Craiova, Mirel Rădoi, intenționează să își prezinte demisia după confruntarea programată cu Sănătatea Cluj din Cupa României. Decizia survine în contextul tensiunilor din lot şi al rezultatelor sub aşteptări, iar clubul analizează cu atenție o formulă de urgență.

Potrivit informațiilor publicate de prosport.ro, tehnicianul intenționează să își dea demisia după meciul din Cupa României cu Sănătatea Cluj, programat în această săptămână.

Surse din cadrul clubului susțin că Rădoi le-a transmis apropiaților că nu mai dorește să continue pe banca formației oltene, decizia fiind motivată de tensiunile interne și de lipsa rezultatelor conforme cu așteptările conducerii și suporterilor.

În ultimele etape de Superligă, Universitatea Craiova a avut evoluții inconstante, iar presiunea asupra antrenorului a crescut. În ciuda sprijinului declarat de conducerea clubului, relația dintre Rădoi și o parte a vestiarului s-a deteriorat în ultimele săptămâni.

Conducerea oltenilor ia în calcul mai multe variante pentru banca tehnică, însă, potrivit acelorași surse, o decizie finală va fi luată doar după partida din Cupa României.

(sursa: Mediafax)

