Bursa pariurilor: Cât rezistă Rădoi și Pancu. Liniștea de pe marginea prăpastiei

Bucătăria este în întuneric și pare că lui Mirel îi este teamă să aprindă lumina, ca să nu explodeze totul. „La Craiova, toată lumea e supărată pe toată lumea”, declara Rădoi între două aluzii că ar putea pleca în orice moment. Într-o situație asemănătoare, plină de tensiune, își începe mandatul Daniel Pancu la CFR Cluj. Deși pozițiile în clasament sunt diametral opuse, războiul bate la ușa ambelor cluburi.

„Ce au, domnule, cu Rădoi? De ce nu-l lasă în pace?”, se întreabă o parte a suporterilor din Craiova. „Ne-a dus în Europa după atâția ani, a făcut o echipă care poate juca și fără Mitriță și Ivan. A făcut ceva curățenie. De ce nu este lăsat în pace?”. O altă parte este însă critică la adresa antrenorului: „Principala lui treabă era să câștige în cupele europene, să începem să fim văzuți în Europa. Rădoi a greșit abordarea și a meciurilor din campionat,i și a meciurilor din Europa. Echipa a jucat lamentabil în ambele competiții, la limita făcutului de râs. Lăsați poziția din clasament. E o conjunctură. Celelalte echipe joacă mai prost ca noi, nu suntem noi mai buni ca ei. Când și-or reveni FCSB și CFR se va repeta istoria din ultimii ani, cu Craiova pe afară”.

Totuși, ambele „tabere” ale suporterilor arată cu degetul în altă parte, spre numărul 1 al clubului, Mihai Rotaru. „Are un stil de a conduce clubul de acolo de la București... Are discursul ăla calm cu expresia omului care știe tot, dar nu spune niciodată nimic. Pe față susține că îi dă credit total lui Mirel. În realitate nu știm dacă într-adevăr îl susține. Dacă l-ar susține, l-ar apăra cu cuvinte apăsate, nu l-ar lăsa singur în război. Pentru că Mirel pare singur”. Însă război cu cine? Cu vestiarul? Cu Sorin Cârțu? Cu Mihai Rotaru? Cu o parte a suporterilor? Cu toți o dată? Rădoi nu spune și repetă întruna același răspuns: „Nu mă întrebați, că nu vă răspund”.

„Păcat de lot, dacă atmosfera e...”

Starea de tensiune în club nu este o noutate. Este chiar o tradiție. „O fi sângele fierbinte oltean”. Dacă este să ne uităm în istorie, numai antrenorii cu spirit vulcanic au putut ține sub un relativ control situația la Craiova, însă doar vremelnic. Ultimul care a reușit asta a fost Sorin Cârțu, însă a abandonat și el: „Universitatea m-a îmbolnăvit de inimă. Am ajuns să iau câte un pumn de medicamente”, declara Sorinaccio după ce s-a retras din antrenorat. Alți tehnicieni n-au reușit. Erau prea calmi și prea diplomați pentru ce se petrece la Craiova. Gâlcă, Bergodi, Săndoi, Mulțescu, Gabi Balint sau Neagoe au eșuat lamentabil, fiind înfrânți în primul rând de club.

Acum este șansa lui Rădoi să încerce să domine vestiarul, conducerea și fanii. A învățat din scurtul mandat precedent de doar 4 luni, august-decembrie 2023, că nu trebuie să lase garda jos și să aibă permanent o atitudine fermă. Încearcă să creeze un zid între echipă și orice influențe din exterior, fie că e vorba de conducere, fie de alți „influenceri”. Nu se ferește să critice patronul, fie și pentru cele mai nevinovate păreri de după meciuri. „S-a apucat să facă și analize tactice. Văd că se pricepe la toate”, a răbufnit Rădoi, cunoscut că nu acceptă sfaturi și păreri din exterior, indiferent de la cine vin. O sursă apropiată clubului ne-a dezvăluit că între Rădoi și Rotaru există de la bun început o situație tensionată: „Indiferent ce declară Rotaru, Mirel imediat îl contrazice. Nu mai departe de zilele trecute, după egalul cu Metaloglobus, Rotaru a zis că deși el este la București, ține permanent legătura cu echipa, cu Rădoi, cu stafful tehnic. Imediat Rădoi l-a contrazis. A zis că nici vorbă, că n-a mai discutat de mult cu patronul. Apoi a băgat și o «suliță»: «poate o fi fost informat de altcineva din vestiar, dar cu mine n-a vorbit», sugerând că sunt «sifoane» în anturajul echipei. Este clar că Mirel după ce a pățit cu Becali, care comenta vrute și nevrute și știa tot ce se întâmplă în vestiar, nu vrea să mai pățească așa ceva”.

Conform tradiției, situația nu se va calma niciodată. Va avea doar perioade de acalmie și totul depinde doar de următorul meci. În cazul Craiovei, poate fi ori nuntă, ori război după meciul de joi din Conference League din Austria, cu Rapid Viena. „Totul este ca Rotaru să nu facă declarații vizavi de jocul echipei, pentru că Rădoi îi va da imediat replica”, sunt de părere fanii care țin partea antrenorului.

„Știe Pancu în ce se bagă?”

Pe un butoi de pulbere este și situația din Gruia. CFR are un sezon catastrofal. A ratat grupele cupelor europene, este pe un loc în Liga 1 departe și de play-off, necum de titlu sau de cupe europene. Desigur nu se pune problema ca CFR să retrogradeze, deși anul trecut la fel se spunea și despre Sepsi. Totuși, CFR ar trebui scutită de astfel de emoții la ce lot are. Însă în Gruia urgența este umplerea golului din vistierie, iar singura sursă de venit este UEFA. CFR nu vinde zeci de mii de bilete, nu vinde jucători pe sume de 6, 8 sau 13 milioane de euro ca FCSB. Însă cheltuie mult, dă salarii uriașe unui lot de peste 40 de jucători din care doar o treime prind foaia de joc. Au încercat marea cu degetul, stabilind un preț pentru Louis Munteanu de 17 milioane de euro. Nu l-a vrut nimeni, bani n-au mai intrat în club, iar cheltuielile cresc în progresie geometrică. Așa că Pancu are o sarcină teribilă. Echipa este cu moralul la pământ și, în plus, vestiarul este împărțit în bisericuțe, iar Pancu nu este un diplomat. Uneori spune lucruri pe care le regretă ulterior, iar în atmosfera de la club, odată cu revenirea lui Iuliu Mureșan ca președinte, orice iluzie poate fi fatală lui Pancu. Mureșan a intrat în folclorul fotbalistic prin „asigurările” că tehnicieni ca Andone, Mandorlini, Conceição, Rednic, Bergodi, Dorinel Munteanu și cam toți ceilalți, „se bucură de totala și necondiționata susținere a clubului” pentru ca a doua zi să fie demiși. Astfel, „asigurările” lui Mureșan că Pancu va fi antrenor „pe termen lung” și că va avea mână liberă să construiască un proiect nou nu valorează mare lucru.

Cât va rezista Pancu?

Dacă la Universitatea Craiova este presiunea publicului pe rezultate, la CFR presiunea pe Pancu este de altă natură. El nu are un public fioros ca în Bănie. Are însă niște șefi care cheltuiesc cu nemiluita pe transferuri și salarii mari și niște contabili care îi cer antrenorului să aducă bani în club. Iar un lucru care se observă tot mai mult, plecarea suporterilor: „Ne-a revoltat faza aia cu lingourile din Africa. Păi, dacă toate lingourile alea erau ale lui, păi, se mai punea problema datoriilor la club? Mai existau restanțe de 2-3 luni la salariile jucătorilor? Păi, ce fel de patron de club ești? Ce jucători a vândut CFR pe bani buni? Pe Dubarbier și pe Bîrligea. Atât. Ce poate face Pancu? Va reuși ce a reușit și Șumudică. Adică nimic. Vina este a conducerii clubului, iar asta a îndepărtat o parte din suporteri”.