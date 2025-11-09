UTA dă lovitura în Bănie! Universitatea Craiova, învinsă pe teren propriu cu 2-1

Universitatea Craiova a pierdut surprinzător pe teren propriu, scor 1-2, în fața formației UTA Arad, într-un meci disputat duminică, în etapa a 16-a din Superliga. Deși au dominat porțiuni importante ale jocului, oltenii au fost învinși după o execuție spectaculoasă semnată de Valentin Costache.

Arădenii au deschis scorul în minutul 24, prin tânărul Luca Mihai, care a finalizat precis o fază de contraatac. Craiovenii au reușit egalarea 12 minute mai târziu, în minutul 36, prin Oleksandr Romanchuk, același jucător care înscrisese și joi, în Europa, contra celor de la Rapid Viena.

Deși au avut posesia și mai multe ocazii în repriza secundă, elevii lui Costel Gâlcă nu au reușit să spargă defensiva compactă a arădenilor. În minutul 76, Valentin Costache (27 de ani) a marcat golul decisiv cu un șut puternic de la 25 de metri, după o pasă excelentă primită de la Alin Roman.

Portarul Isenko a fost păcălit de ricoșeul balonului, care a atins pământul înainte de a fi respins, iar UTA a plecat din Bănie cu trei puncte prețioase.

Cu acest succes, echipa din Arad continuă seria rezultatelor pozitive și urcă în clasament, în timp ce Universitatea Craiova pierde teren în lupta pentru podium.

Echipele de start

Universitatea Craiova: Isenko – Romanchuk, Screciu, Badelj – Mora, D. Matei, Băluță, Cicâldău, F. Ștefan – Assad, Baiaram

Rezerve: L. Popescu, Stevanovic, Bancu, A. Crețu, A. Rus, Anzor, Teles, Houri, Băsceanu, Nsimba, Etim, Mogoș

Absent: M. Rădulescu (accidentat)

Antrenor: Mirel Rădoi

UTA: Gorcea – M. Țuțu, Pospelov, Poulolo, Padula – Hrezdac, L. Mihai – Costache, A. Roman, Tzioni – Abdallah

Rezerve: Iliev, F. Iacob, Nemga, Alomerovic, Tăroi, Vlăsceanu, Ov. Popescu, Stolnik, M. Coman

Abenți: Mino Sota, Van Durmen (accidentați)

Antrenor: Adrian Mihalcea