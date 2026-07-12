Argentina, în semifinalele Cupei Mondiale 2026 după un thriller cu Elveția. Campioana mondială va întâlni Anglia

Succesul trimite Argentina în semifinalele turneului final organizat de Statele Unite, Mexic și Canada, unde va avea parte de un duel de gală împotriva Angliei, programat pe 15 iulie, la Atlanta.

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Sursa foto Hepta/ Argentina - Elveția Cupa Mondială 2026

Argentina a început perfect, dar Elveția a revenit spectaculos

Campioana mondială a intrat excelent în joc și a deschis scorul încă din minutul 10. După două lovituri consecutive de colț, Lionel Messi a centrat perfect pentru Alexis Mac Allister, care a înscris cu o lovitură de cap din apropierea porții.

După golul primit, Elveția a preluat treptat controlul partidei și a pus presiune constantă asupra defensivei sud-americane. Michel Aebischer, Djibril Sow și Breel Embolo au creat numeroase probleme, însă Emiliano „Dibu” Martinez a intervenit decisiv la șuturile și loviturile de cap ale adversarilor.

Argentina a încercat să își dubleze avantajul imediat după pauză prin Nahuel Molina și Julian Alvarez, însă defensiva elvețiană a rezistat.

Dan Ndoye a trimis meciul în prelungiri

Insistențele Elveției au fost răsplătite în minutul 67. Dan Ndoye a combinat excelent cu Ricardo Rodriguez și l-a învins pe Emiliano Martinez cu un șut plasat, restabilind egalitatea și readucând suspansul în confruntare.

Momentul care avea să schimbe cursul meciului s-a produs în minutul 72, într-o fază rar întâlnită la un Campionat Mondial.

Inițial, arbitrul portughez i-a acordat cartonaș galben lui Leandro Paredes pentru un presupus fault asupra lui Breel Embolo. Camera VAR a semnalat însă o eroare de identificare, iar după analizarea reluărilor, centralul a anulat avertismentul primit de argentinian și i-a acordat cartonaș galben atacantului elvețian pentru simulare. Fiind al doilea avertisment, Embolo a fost eliminat, iar Elveția a rămas în inferioritate numerică pentru aproape 50 de minute.

Chiar și cu un om în plus, Argentina nu a reușit să închidă partida în timpul regulamentar. Alexis Mac Allister a ratat cu capul o ocazie uriașă, Messi a trimis puțin pe lângă poartă în prelungirile reprizei secunde, iar Gregor Kobel a avut o intervenție spectaculoasă la execuția acrobatică a lui Lisandro Martinez.

Julian Alvarez și Lautaro Martinez au decis calificarea

În prelungiri, presiunea exercitată de sud-americani a devenit sufocantă. Thiago Almada, introdus pe teren în repriza suplimentară, a adus un plus important în ofensivă și a fost aproape de gol în două rânduri.

Portarul Gregor Kobel a continuat să fie omul meciului pentru Elveția și a respins spectaculos un șut puternic expediat de Lionel Messi.

Doar câteva secunde mai târziu, însă, apărarea elvețiană a cedat. Julian Alvarez a primit o pasă excelentă de la Nicolas Gonzalez și a șutat imparabil de la aproximativ 20 de metri, trimițând mingea direct în vinclu pentru 2-1 în minutul 112.

Elveția a încercat un ultim asalt în finalul partidei, însă s-a expus pe contraatac. În minutul 120+1, Thiago Almada a pornit o acțiune rapidă, Kobel a respins primul șut, dar Lautaro Martinez a urmărit faza și a înscris fără emoții pentru 3-1, stabilind scorul final.

Messi nu a fost la nivelul obișnuit, dar Argentina merge mai departe

Deși Lionel Messi nu a avut una dintre cele mai inspirate prestații ale sale la această ediție a Cupei Mondiale, căpitanul Argentinei și-a trecut în cont o pasă decisivă și a rămas principalul reper ofensiv al echipei pregătite de Lionel Scaloni.

Victoria confirmă încă o dată forța grupului argentinian, capabil să găsească soluții chiar și în serile în care liderul său nu traversează cea mai bună formă.

Totodată, aceasta a fost a 13-a partidă disputată de Argentina în prelungiri la un Campionat Mondial, un record în istoria competiției.

Urmează duelul de foc cu Anglia

Semifinala dintre Argentina și Anglia promite să fie unul dintre cele mai spectaculoase meciuri ale Cupei Mondiale 2026. Cele două naționale au o rivalitate istorică, iar confruntarea de la Atlanta va decide una dintre finalistele turneului.

Argentina visează la al patrulea titlu mondial din istorie și la apărarea trofeului cucerit în Qatar, în timp ce Anglia încearcă să revină într-o finală mondială după decenii de așteptare.



Argentina - Elveția 3-1 (1-0, 1-1), după prelungiri

Au marcat: Alexis Mac Allister (10), Julian Alvarez (112), Lautaro Martinez (120+1), respectiv Dan Ndoye (67).

Kansas City, Kansas City Stadium: 69.045 spectatori

Cupa Mondială 2026 - sfert de finală



Au evoluat echipele:

Argentina: 23. Emiliano Martinez - 26. Nahuel Molina (4. Gonzalo Montiel, 85), 13. Cristian Romero (19. Nicolas Otamendi, 106), 6. Lisandro Martinez, 3. Nicolas Tagliafico (15. Nicolas Gonzalez, 78) - 5. Leandro Paredes (21. Jose Manuel Lopez, 110) - 7. Rodrigo De Paul (22. Lautaro Martinez, 85), 24. Enzo Fernandez (16. Thiago Almada, 91), 20. Alexis Mac Allister - 10. Lionel Messi (căpitan), 9. Julian Alvarez. Selecționer: Lionel Scaloni.

Rezerve neutilizate: 1. Juan Musso, 12. Geronimo Rulli - 2. Marcos Senesi, 25. Facundo Medina, 8. Valentin Barco, 11. Giovani Lo Celso, 14. Exequiel Palacios, 17. Giuliano Simeone, 18. Nicolas Paz.

Elveția: 1. Gregor Kobel - 6. Denis Zakaria (14. Ardon Jashari, 96), 4. Nico Elvedi, 5. Manuel Akanji, 13. Ricardo Rodriguez (18. Eray Comert, 90+5) - 8. Remo Freuler (17. Ruben Vargas, 115), 10. Granit Xhaka (căpitan) - 15. Djibril Sow (3. Silvan Widmer, 86), 22. Fabian Rieder (23. Zeki Amdouni, 86), 11. Dan Ndoye (2. Miro Muheim, 86) - 7. Breel Embolo. Selecționer: Murat Yakin.

Rezerve neutilizate: 12. Yvon Mvogo, 21. Marvin Keller - 24. Aurele Amenda, 25. Luca Jaquez, 20. Michel Aebischer, 16. Christian Fassnacht, 19. Noah Okafor, 26. Cedric Itten.



Arbitru: Joao Pedro da Silva Pinheiro; arbitri asistenți: Bruno Miguel Alves de Jesus, Luciano Antonio Gomes Maia (toți din Portugalia); al patrulea oficial: Drew Fischer (Canada); arbitru asistent de rezervă: Michael Barwegen (Canada)

Arbitru video: Guillermo Pacheco (Mexic); arbitri asistenți video: Juan Lara (Chile), Marco Di Bello (Italia); arbitru video de rezervă: Bram van Driessche (Belgia); arbitru asistent video de rezervă: Willy Delajod (Franța)

Cartonașe galbene: Embolo (44, 72), Almada (97), Lautaro Martinez (98), Lopez (114).

Cartonaș roșu: Embolo (72).

AGERPRES