CM 2026: Rezultatele şi clasamentul Grupei I

Rezultate:

Marţi 16 iunie

Franţa - Senegal 3-1 (0-0), la East Ruterhford

Au marcat: Kylian Mbappe (66, 90+6), Bradley Barcola (82), respectiv Ibrahim Mbaye (90+5).



Irak - Norvegia 1-4 (1-2), la Boston

Au marcat: Aymen Hussein (39), respectiv Erling Haaland (29, 43), Leo Ostigard (76), Aymen Hussein (90+7, autogol).



Luni 22 iunie

Franţa - Irak 3-0 (1-0), Philadelphia

Au marcat: Kylian Mbappe (14, 54), Ousmane Dembele (66).



Norvegia - Senegal 3-2 (1-0), la East Rutherford

Au marcat: Marcus Holmgren Pedersen (43), Erling Haaland (48, 58), respectiv Ismaila Sarr (53, 90+3).



Clasament

loc echipa M V E Î GM-GP P

1 Franţa 2 2 0 0 6-1 6

2 Norvegia 2 2 0 0 7-3 6

3 Senegal 2 0 0 2 3-6 0

4 Irak 2 0 0 2 1-7 0



Legendă: M - meciuri, V - victorii, E - egaluri, Î - înfrângeri, GM - goluri marcate, GP - goluri primite, P - puncte.



Notă: În şaisprezecimile de finală se vor califica primele două clasate din cele 12 grupe, precum şi cele mai bune opt echipe de pe locul al treilea.



Următoarele meciuri:

Joi 26 iunie

22:00 Norvegia - Franţa (Grupa I), Boston - Boston Stadium

22:00 Senegal - Irak (Grupa I), Toronto - Toronto Stadium

AGERPRES