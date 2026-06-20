Liverpool îl vrea pe Andrei Rațiu! Suma uriașă pe care trebuie să o plătească englezii pentru fundașul român

Potrivit unor informații publicate de Anfield Index, discuțiile cu reprezentanții jucătorului ar fi avut deja loc în ultimele săptămâni, iar mutarea este urmărită cu interes de conducerea clubului de pe Anfield.

Interesul vine într-o vară extrem de agitată pentru Liverpool, care a trecut prin schimbări importante după numirea lui Andoni Iraola în funcția de antrenor principal, în locul lui Arne Slot.

Andrei Rațiu, variantă accesibilă pentru Liverpool

Fundașul român în vârstă de 28 de ani a fost unul dintre oamenii de bază ai lui Rayo Vallecano în sezonul trecut, contribuind la clasarea surprinzătoare a echipei pe locul 8 în La Liga.

Potrivit sursei citate, contractul lui Rațiu include o clauză de reziliere de 25 de milioane de euro, însă Liverpool consideră că transferul ar putea fi realizat pentru aproximativ 20 de milioane de euro.

Comparativ cu alte ținte analizate pentru postul de fundaș dreapta, românul este văzut ca o opțiune mai accesibilă din punct de vedere financiar.

Totuși, Liverpool nu este singurul club interesat. Și FC Barcelona monitorizează situația jucătorului și ar putea intra în cursa pentru semnătura sa.

De ce îl dorește Andoni Iraola

Stilul de joc al lui Andrei Rațiu pare să se potrivească perfect filozofiei lui Andoni Iraola, cunoscut pentru pressingul agresiv și ritmul ridicat impus echipelor sale.

Datele statistice din sezonul 2025-2026 îl plasează pe internaționalul român printre cei mai eficienți fundași din campionatul Spaniei la capitolul progresie cu mingea la picior.

Rațiu s-a aflat în percentila 96 pentru acțiunile progresive cu mingea, cu o medie de peste trei astfel de acțiuni la fiecare 90 de minute. De asemenea, aproape două treimi dintre aceste curse au fost realizate în ultima treime a terenului, confirmând profilul său ofensiv.

Viteza, energia și capacitatea de a transporta mingea din apărare spre atac sunt caracteristici apreciate de Iraola și considerate esențiale pentru sistemul său de joc.

Singurul semn de întrebare: vârsta

Deși profilul sportiv și suma de transfer sunt considerate atractive pentru Liverpool, există un aspect care ridică unele semne de întrebare.

La 28 de ani, Andrei Rațiu este mai în vârstă decât tipologia de jucători pe care clubul englez obișnuiește să investească pe termen lung. Cu toate acestea, Liverpool a mai făcut excepții în trecut, una dintre cele mai cunoscute fiind transferul japonezului Wataru Endo.

În acest moment, negocierile se află într-o fază preliminară, însă interesul este real, iar numele lui Andrei Rațiu ar putea deveni unul dintre cele mai discutate în perioada de mercato.

Dacă mutarea se va concretiza, fundașul român ar face pasul către unul dintre cele mai importante cluburi din lume și ar deveni unul dintre puținii fotbaliști români care au evoluat pentru Liverpool.