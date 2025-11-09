x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Sport Hochei pe gheață: Alex Ovechkin - primul jucător din istorie care înscrie 900 de goluri în NHL

Hochei pe gheață: Alex Ovechkin - primul jucător din istorie care înscrie 900 de goluri în NHL

de Redacția Jurnalul    |    09 Noi 2025   •   23:40
Hochei pe gheață: Alex Ovechkin - primul jucător din istorie care înscrie 900 de goluri în NHL
Sursa foto: Hepta

Rusul Alex Ovechkin a devenit, săptămâna aceasta, primul jucător din istoria Ligii nord-americane de hochei pe gheață (NHL) care atinge borna de 900 de goluri marcate, în victoria echipei sale, Washington Capitals, cu 6-1 împotriva St. Louis Blues, meci disputat pe Capital One Arena.

Reușita a venit în minutul 2:39 al treimei secunde și a dus scorul la 2-0, declanșând o serie de patru goluri marcate de Capitals în aceeași treime. Golul a fost totodată și al 138-lea decisiv („game-winning goal”) din cariera rusului de 40 de ani, record absolut în NHL.

„Nu sunt sigur încă cum să pun acest număr în perspectivă. Sunt încă în activitate, dar când mă voi opri din jucat, cu siguranță mă voi gândi la asta. Băieții de pe bancă mi-au zis: «900. E ceva special.» Dar, mai am meciuri de jucat”, a spus Ovechkin după meci.

Borna istorică vine după o perioadă neobișnuit de lungă de așteptare pentru starul lui Washington: Ovechkin reușise 897 de goluri la finalul sezonului trecut și îl depășise pe Wayne Gretzky (894) pe 6 aprilie, însă marcase doar de două ori în primele 12 partide ale acestui sezon.

Golul 900 nu a venit dintr-unul dintre șuturile sale celebre, ci dintr-o execuție atipică – o lovitură cu spatele, din întoarcere. „Uneori ai ocazii mari și portarul apără, sau ratezi. Azi a intrat”, a spus Ovechkin.

Antrenorul lui Capitals, Spencer Carbery, a subliniat versatilitatea legendară a căpitanului în fața porții: „Găsește mereu o cale să marcheze. Puck-ul sare, e deviat, ajunge în fața porții… și apoi e în plasă. 900 de goluri în NHL – greu de imaginat”.

Canadianul de la Pittsburgh Penguins, Sidney Crosby, marele rival al lui Ovechkin, a reacționat la aflarea veștii recordului, spunând: „A fost greu de imaginat că cineva va ajunge la atât de multe goluri. Dar, an după an, a continuat să găsească modalități. Să fii atât de constant și atât de productiv două decenii e greu de conceput”.

Ovechkin, aflat în al 21-lea sezon în NHL și în ultimul an de contract, nu a decis încă dacă va continua și anul viitor în ligă.

Citește pe Antena3.ro

(sursa: Mediafax)

×
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: hochei Alex Ovechkin nhl
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri