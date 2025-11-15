Jannik Sinner s-a calificat în finala Turneului Campionilor pentru al treilea an consecutiv

Sinner, numărul 2 mondial şi deţinătorul trofeului, a obţinut cu această ocazie a 30-a victorie consecutivă indoor pe hard, suprafaţa sa favorită.



El a câştigat totodată al nouălea meci consecutiv la turneul de final de sezon din circuitul profesionist masculin.



Jannik Sinner şi Alex de Minaur (locul 7 ATP) s-au aflat sâmbătă faţă în faţă pentru a 13-a oară, italianul reuşind să se impună de fiecare dată în faţa jucătorului de la antipozi.



Adversarul lui Sinner în finala Turneului Campionilor va fi câştigătorul partidei dintre spaniolul Carlos Alcaraz, liderul clasamentului ATP, şi canadianul Felix Auger-Aliassime, numărul 8 mondial, care se vor înfrunta la rândul lor sâmbătă.



Anul trecut, Jannik Sinner l-a învins pe americanul Taylor Fritz în finala Turneului Campionilor (6-4, 6-4), după ce în 2023 italianul se înclinase în ultimul act în faţa sârbului Novak Dokovic (3-6, 3-6).

AGERPRES