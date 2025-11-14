La „mâna inspirației” lui Mircea Lucescu

Naționala României joacă sâmbătă ultima carte de a prinde un culoar mult mai accesibil în barajul de calificare la Mondialul de anul viitor. O victorie în Bosnia înseamnă plasarea tricolorilor în cel puțin urna a doua valorică la alegerea țintarului din primăvară, iar asta aduce un mare avantaj: jucăm meciurile de baraj pe teren propriu. O înfrângere ne-ar duce pe un culoar de coșmar în primăvară, în care doar o perfectă aliniere a planetelor ne-am mai da șanse de calificare.

Schimbăm tradiția?

România nu are bună tradiție în meciurile de baraj. Când am fost în situația asta, am pierdut fie dramatic, cu Slovenia, în 2001, fie fără drept de apel, cu Grecia, în 2013. Însă în ambele cazuri naționala noastră părea epuizată la finalul acelor campanii. De data asta lucrurile par să stea altfel. Analizând jocul echipei lăsate pe mâna lui Mircea Lucescu pare în creștere. În creștere pare și forma unor jucători de la care așteptările sunt mari. Ianis Hagi arată de la transferul în Turcia că a ajuns la nivelul pe care-l avea înainte de accidentarea de acum 2 ani, Dennis Man impresionează în Olanda, Dragomir se menține la un nivel foarte bun în Liga Campionilor cu Pafos, Rațiu „rupe norii” în Spania, iar Ionuț Radu este om de bază la Celta Vigo și în campionatul spaniol, și în cupele europene. Comparând cu alte campanii ale naționalei, cu actualul lot am putea rupe blestemul barajelor fără succes.

Desigur, acest entuziasm este alimentat de victoria cu Austria, pentru mulți surprinzătoare, decisă de inspirația de moment a lui Mircea Lucescu din ultimele secunde ale meciului. Într-adevăr, golul lui Ghiță a plecat de la schema dictată de „Il Luce”. A fost practic o schemă de două goluri. Primul la centrarea surprinzătoare „cu tot cu gol” a lui Dennis Man, care a dezorganizat apărarea austriecilor, la care Ghiță a luftat, și la centrarea lui Ianis Hagi „o altă centrare cu tot cu gol”, la care Ghiță n-a mai greșit.

Însă dincolo de victorie, echipa a arătat că poate mai mult, că jucătorii se înțeleg mai bine și chiar își doresc să meargă la Mondialele de anul viitor.

Ce pregătește Lucescu

După victoria meritată cu Austria, mergem în Bosnia cu mai multă încredere. Cu siguranță că Mircea Lucescu pregătește câteva scenarii și scheme-surpriză. Meciul de sâmbătă nu va semăna deloc nici cu cel cu Austria, nici cu cel de acasă cu Bosnia. Este un meci decisiv pe care, pentru prima oară în ultimii 15 ani, îl putem aborda altfel. „Mircea Lucescu a studiat cu multă atenție adversarul și sunt convins că tactica pe care o va alege va fi cea potrivită. La experiența pe care o are, la ochiul cu care citește jocul va lua cele mai bune decizii, sunt convins”, a declarat Mihai Stoichiță, directorul echipelor naționale din FRF.

La cum a abordat până acum meciurile din această campanie, selecționerul se va baza în cel mai important meci al finalului de campanie pe jucătorii care i-au ascultat cel mai bine indicațiile și i-au respectat cel mai bine tactica. În poartă va fi cu siguranță Ionuț Radu, care a revenit pe cai mari la națională după ce apără meci de meci în La Liga. Linia de fund va începe inevitabil cu Andrei Rațiu, considerat cel mai rapid fundaș lateral din Spania. În centrul apărării vor fi titulari Burcă și Ghiță, ambii demonstrând pe finalul meciului cu Austria că au o bună comunicare. Un semn de întrebare este la fundașul stânga. Chipciu sau Bancu? Cu Austria, meci în care Bancu a fost suspendat, Chipciu s-a achitat foarte bine de sarcinile defensive, însă nu a urcat în atac, lăsând doar pe umerii lui Mihăilă „să măture” banda stângă. Bancu, în schimb, este mai ofensiv, însă neglijent în apărare. De altfel, Bancu a jucat în mandatul lui Rădoi mijlocaș stânga cu mai puține sarcini defensive. La națională, pe postul de fundaș, Bancu a gafat de nenumărate ori. Din păcate, de la retragerea lui Răzvan Raț, fotbalul nostru duce o mare lipsă pe acest post. Chiar dacă în vizorul lui Mircea Lucescu pentru viitor mai sunt Onea și Opruț, pentru moment va alege experiența.

„Mijlocul Lucescu”

După mai multe încercări, Mircea Lucescu și-a ales trioul titular: Ianis Hagi - Marius Marin - Vlad Dragomir. Față de vechiul cvartet moștenit de la Edi Iordănescu, „Il Luce” a renunțat la Răzvan Marin și la Nicușor Stanciu, pe care i-a considerat ieșiți din formă și lipsiți de entuziasm. Răzvan Marin este totuși în lot și poate fi un înlocuitor pentru Marius Marin la nevoie. Însă este evident că Lucescu se va baza mai mult pe Marius Marin ca mijlocaș la închidere și îi va da și lui Dragomir sarcini defensive. Însă „cipriotul” Dragomir, în tactica lui Lucescu, va trebui să-l completeze în fazele de atac și pe Ianis Hagi, pe poziții de inter stânga, respectiv inter dreapta, ambii cu sarcini de conducători de joc.

Atacul naționalei începe să fie bătut în cuie: Mihăilă în stânga, Dennis Man în dreapta și Bîrligea vârf. „Toți trei sunt în formă, sunt bătăioși. Selecționerul are mare încredere în ei. Oricând pot fi decisivi”, spune Stoichiță.

Așa cum ne-a obișnuit, Lucescu va face puține schimbări și târziu, dacă lucrurile vor merge în favoarea noastră. Doar la meciul de la Ploiești de marți, cu San Marino, să folosească în primul „11” și alți jucători, ca Moruțan, Olaru, Tănase, Screciu sau Louis Munteanu.

Lotul naționalei pentru dubla cu Bosnia și San Marino

Portari: Ionuț Radu (Celta Vigo), Ștefan Târnovanu (FCSB), Marian Aioani (Rapid);

Fundași: Andrei Rațiu (Rayo Vallecano), Deian Sorescu (Gaziantep), Virgil Ghiță (Hannover), Bogdan Racovițan (Raków), Adrian Rus (Univ. Craiova), Lisav Eissat (Maccabi Haifa), Nicușor Bancu (Univ. Craiova, 49/2), Alexandru Chipciu (U Cluj)

Mijlocași: Marius Marin (Pisa), Vladimir Screciu (Univ.), Răzvan Marin (AEK Atena), Vlad Dragomir (Pafos), Ianis Hagi (Alanyaspor), Florin Tănase (FCSB), Darius Olaru (FCSB), Dennis Man (PSV), David Miculescu (FCSB), Valentin Mihăilă (Rizespor), Ștefan Baiaram (Univ. Craiova), Claudiu Petrila (Rapid);

Atacanți: Denis Drăguș (Eyüpspor), Daniel Bîrligea (FCSB), Louis Munteanu (CFR Cluj)

››› Vezi galeria foto ‹‹‹