Mircea Lucescu face promisiunea pe care o așteptau toți suporterii: „Voi construi o națională puternică. De asta să fiți siguri”

A trecut aproape un an de la instalarea lui Mircea Lucescu la cârma naționalei, iar în această perioadă s-a bazat pe lotul de jucători pe care l-a moștenit de la Edi Iordănescu. Suporterii au așteptat ca „Il Luce” să înceapă imediat reconstrucția echipei, însă acesta s-a bazat în continuare pe nucleul de la EURO 2024. Nu s-a grăbit să facă schimbări majore. Și-a asigurat un prim obiectiv, calificarea la barajul pentru calificarea la Mondialul de anul viitor cu aceeași echipă și a mai forțat limitele actualului lot în cele patru meciuri din acest an și a tras concluzia că este momentul schimbării, al construcției unei alte echipe. Iar la asta Lucescu se pricepe cel mai bine. A demonstrat toată cariera că poate crea de la zero echipe și că nu este un antrenor de rezultat imediat. A cerut mereu răbdare și acolo unde i s-a oferit timp a reușit. Ulterior au venit și rezultatele.

„Nu reconstrucție, ci construcție”

Așa cum anticipam, meciul cu naționala Ciprului a însemnat „momentul 0” ales de Lucescu pentru construirea unei noi naționale. „O să reconstruim echipa. Cei care au obținut calificarea la Euro să înțeleagă că intră în competiție cu ceilalți și trebuie să joace de așa natură încât să vină pregătiți la națională. Nu cu mofturi, nu cu interese de contracte. Am avut și săptămâna asta discuții cu 4-5 jucători despre contracte. Trebuie să fim profesioniști. Vom schimba jocul, ușor-ușor. În pofida unor nemulțumiți, echipa va deveni mai puternică. Naționala nu poate face pași înapoi. Cine va răspunde pozitiv la cerințele mele, va continua să joace. Sunt foarte exigent”, a fost declarația selecționerului după victoria 2-0 cu Cipru. „Voi construi o echipă puternică, de asta să fiți siguri! Nu mai vorbesc de nicio reconstrucție. Eu vreau să fac o națională în primul rând cu jucători din campionatul intern, care să fie un exemplu pentru copiii acestei țări”, a mai spus „Il Luce”.

Ce ar însemna asta? În primul rând alcătuirea unui nou nucleu de jucători de bază, cu jucători din campionatul intern. Însă aici vine întrebarea: are „materie primă” în Liga 1 pentru un asemenea demers? Este adevărat că la Hunedoara și la Dinamo a reușit. A găsit în campionatul nostru jucători pe care i-a dus la cote foarte înalte. Oare ce viitor ar fi avut în fotbal jucători ca Andone, Rednic, Mateuț, Gabor, Lupu sau Răducioiu, dacă nu ar fi trecut prin mâna lui Lucescu. Cine știa de ei când i-a strâns la un loc Lucescu?

Prima mișcare: Lucescu a făcut deplasarea la fața locului pentru meciul echipei de tineret cu Italia de la Europeanul U21 din Slovacia. O dată să vadă pe viu comportamentul și, de asemenea, pentru a pune presiune pe ei înaintea unui meci greu cum este cel din Italia. În același timp este și un avertisment: cine nu încearcă să se autodepășească își cam încheie cariera internațională. De altfel, Lucescu a declarat în mai multe rânduri că așteaptă foarte mult de la tinerii talentați. „Degeaba ai talent, dacă nu confirmi. Degeaba ai talent, dacă nu ești serios. Degeaba ai talent, dacă nu muncești să te autodepășești, să încerci să dai cât mai mult din tine. Talentele se sting repede dacă nu există seriozitate, dacă intervine autosuficiența și alte preocupări în afara terenului”, declara Mircea Lucescu în urmă cu un an.

Ce jucători sunt vizați

Selecționerul a avertizat câțiva jucători din lot care se considerau de neînlocuit. Răzvan Marin este unul dintre ei. Principalul reproș este că nu s-a străduit să joace mai mult la echipa de club, iar lipsa de jocuri s-a văzut și în randamentul de la națională. Acesta este motivul pentru care a fost rechemat la națională Vlad Chiricheș la 35 de ani. Alți jucători care l-au nemulțumit pe Lucescu sunt Marius Marin și Stanciu. De asemenea, Lucescu caută o soluție la Bancu, postul de fundaș stânga fiind descoperit de la retragerea lui Răzvan Raț.

O națională construită în jurul lui Andrei Rațiu

Singurul jucător lăudat a fost Andrei Rațiu. Mircea Lucescu l-a dat exemplu de urmat tuturor colegilor de la lot. „Rațiu e jucătorul cel mai reprezentativ al echipei naționale. Dacă eu l-am pus căpitan al naționalei, înseamnă că e un lucru foarte important. E jucătorul cel mai reprezentativ al echipei naționale. Echipa națională are nevoie de imagine internațională, iar prezența lui Rațiu înseamnă foarte mult pentru echipa asta. Sper să simtă cu adevărat întreaga responsabilitate pe care o are”, a mai declarat selecționerul.

Citește pe Antena3.ro Un ADN ciudat și nemaiîntâlnit pe Pământ a fost descoperit la 21 de schelete umane găsite în Columbia

Tur de forță

Chiar dacă oficial este în vacanță, Lucescu va fi în următoarea perioadă între două avioane. După meciul de aseară de la Trnava, unde a urmărit naționala U21, mâine va fi pe stadionul Arcul de Triumf, la meciul naționalei U19 cu Muntenegru, apoi, pe 14 iunie, din nou pe avion la Bratislava, la meciul România U21 - Spania U21, din nou la București, pe 16 iunie, pentru România U19 - Spania U19, ziua următoare va fi din nou la Bratislava pentru ultimul meci din grupă, cu Slovacia U21, pentru ca pe 19 iunie să fie de față la meciul România U19 - Danemarca U19. Desigur, dacă naționala U21 se va califica în sferturi, va mai zbura încă o dată la Bratislava.

Desigur, așa cum îl cunoaștem, dacă nu intervine ceva serios, Lucescu va merge la toate aceste meciuri și va prezenta concluziile. „Cei mai serioși și talentați tineri vor fi promovați la echipa mare și trebuie să știe toți că toată lumea are o șansă să joace la echipa națională. Dar trebuie seriozitate și multă muncă. Trebuie să demonstreze că merită să poarte acest tricou, iar schimbarea trebuie să înceapă cu ei”, a mai declarat Mircea Lucescu.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹