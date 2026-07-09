Semifinală de vis la Wimbledon: Djokovic îl înfruntă pe Sinner

În semifinale, Novak Djokovic îl va întâlni vineri pe liderul mondial Jannik Sinner, într-o reeditare a penultimului act de anul trecut, când italianul s-a impus în minimum de seturi și avea să cucerească trofeul. În acest sezon, Djokovic și-a luat revanșa, învingându-l pe Sinner în cinci seturi în semifinalele Australian Open.

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La finalul confruntării cu Auger-Aliassime, fostul lider mondial a descris victoria drept una dintre cele mai importante din cariera sa la Wimbledon.

„Cu o rachetă, multă inimă și controlul emoțiilor și al tensiunii enorme pe care o simți în astfel de meciuri. La final putea câștiga oricare dintre noi. Acestea sunt momentele pentru care încă joc tenis”, a declarat Djokovic în interviul acordat pe teren.

Tenismenul sârb a remarcat și atmosfera creată de public în finalul partidei, încheiată cu doar șase minute înainte de ora 23.00.

„Le spuneam copiilor să meargă la culcare după setul al patrulea, dar nu au vrut să mă asculte și mă bucur că au rămas. A fost, sincer, unul dintre cele mai frumoase meciuri din cariera mea pe acest teren”, a afirmat sârbul.

Întrebat dacă este surprins că încă poate câștiga astfel de meciuri la 39 de ani, Djokovic a răspuns că privește performanța cu mândrie, dar și cu exigență.

„Da și nu. Da, pentru că la vârsta mea încă sunt capabil să mă lupt cu jucători cu 15 ani mai tineri și chiar să-i înving în cele mai strânse meciuri. Dar am mereu cele mai mari așteptări de la mine. Sunt foarte exigent cu mine însumi”, a declarat el, la conferința de presă după partida din sferturi.

De asemenea, despre comparația cu Lionel Messi, și el în vârstă de 39 de ani, care a marcat în optimile Cupei Mondiale, Djokovic a răspuns în glumă: „Ar fi bine dacă și eu aș juca doar 90 de minute, ca el”.

Sârbul a subliniat că meciul cu Auger-Aliassime a avut pentru el „aproape valoarea unei finale”.

„Am dat tot ce aveam. Am lăsat totul pe teren. Cred că a fost o experiență extraordinară atât pentru noi, jucătorii, cât și pentru public. Sunt fericit că am făcut parte dintr-un nou meci care va rămâne în istorie”, a afirmat Djokovic.

Victoria îl califică pe Djokovic în semifinalele Wimbledon pentru a opta ediție consecutivă și îl apropie la două succese de un al optulea titlu pe iarba londoneză și de al 25-lea trofeu de Grand Slam al carierei.

De asemenea, sârbul, care în acest an a devenit primul jucător cu 107 victorii pe tabloul principal de la Wimbledon, depășindu-l pe Roger Federer, este doar al doilea tenismen din Era Open care ajunge în semifinalele turneului la vârsta de 39 de ani sau mai mult, după Ken Rosewall.

(sursa: Mediafax)