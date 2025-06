România U19, în Top 4 european

Spre deosebire de naționala U21 care a participat la Europeanul din Slovacia, echipa pregătită de Ion Marin a avut un parcurs peste așteptări, fiind învinsă de finalistele turneului, Spania și Olanda. Îmbucurător este că echipa a jucat cu multă ambiție și a fost mereu „acolo”, având momente bune în care puteau răsturna calculele hârtiei în fața greilor olandezi sau spanioli.

Luna iunie a fost una densă pentru echipele naționale ale României. Echipa mare a lui Mircea Lucescu a avut două meciuri în preliminariile Campionatului Mondial de anul viitor, iar selecționatele U21 și U19 au participat la europenele din Slovacia și România. Suporterii și-au pus mari speranțe în echipa U21 pregătită de Pancu. „Suntem în grupă cu Italia, Spania și Slovacia. Putem obține 6 puncte cu care să ieșim din grupă”, declara Daniel Pancu înainte de plecarea la turneul final. Din păcate, naționala U21 a pierdut pe linie toate meciurile și s-a întors acasă cu 0 puncte. Singurul motiv de satisfacție este golul marcat de Louis Munteanu în meciul cu Spania, votat golul turneului. În rest puține lucruri pozitive de menționat în urma prestației „tricolorilor mici”.

Tricolorii „foarte mici”, alt joc

Fără mari așteptări înaintea turneului EURO U19, echipa pe care o are în grijă Ion Marin de aproape 3 ani a arătat altceva. Un fotbal ofensiv și foarte curajos. „Se vede că nu li s-a alterat stilul cu jocul de la naționalele mai mari, cu fundu-n poartă”, au concluzionat suporterii. Bilanțul: două victorii, cu Muntenegru și Danemarca, și două înfrângeri, cu Spania și Olanda, ulterior finalistele turneului. Totuși, chiar dacă am pierdut cu coloșii Spania și Olanda, am fost tot timpul în joc. Diferența s-a făcut la experiență. De exemplu, fundașul nostru stânga, Călugăr, evoluează în Liga 3, la Unirea Alba Iulia, în timp ce adversarul lui direct, Read Givairo, este titular la Feyenoord (26 de meciuri în prima ligă olandeză, 2 goluri și 6 assisturi) plus 3 meciuri în Champions League.

Totuși, Călugăr n-a jucat deloc rău, însă una este să ai experiența unor jocuri cu Ajax, PSV Eindhoven, AC Milan sau Inter și alta cu Avântul Reghin, Metalurgistul Cugir sau Unirea Dej.

Tricolorii „foarte mici”, bob cu bob

În general toți jucătorii care au evoluat la acest EURO au lăsat o impresie bună.

Mate Simon, portar, 18 ani. Jucător al harghitenilor de la Csikszereda, echipă proaspăt promovată în Liga 1. A fost printre cei mai buni tricolori în meciul din semifinale cu Olanda. Chiar dacă a încasat trei goluri, nu i se pot imputa. Are reflexe, iese destul de sigur pe centrări.

Ionuț Cercel, fundaș dreapta, 18 ani, FCSB. Crescut la Academia Hagi a fost transferat în acest an la campioană pentru a ocupa în viitorul apropiat postul „bătrânului” Crețu. Față de jocul cu Danemarca, cu olandezii nu a mai avut așa mult curaj să avanseze pe banda dreaptă, motiv pentru care a fost înlocuit la pauză cu Mario Bărăitaru de la CSM Slatina.

Cuplul de fundași centrali Darius Fălcușan și Emanuel Marincău, ambii 19 ani. Primul joacă la Empoli, al doilea la Mainz. Ambii însă și-au coordonat bine plasamentul, s-au completat și dublat de multe ori foarte bine. Ambii au un fizic bun. Totuși, ambii sunt vinovați la golurile primite.

Luca Szimionaș, închizător, 18 ani, Verona. „E tanc băiatul ăsta”, comenta un spectator. E bătăios, stă bine pe picioare, e greu de doborât, poate juca și ca stoper. Are și un șut bun.

Remus Guțea, mijlocaș, 18 ani, FC Voluntari. A marcat senzaționalul gol de 1-0 cu Danemarca în stilul lui Gareth Bale, driblând totul din banda stângă până a băgat mingea în poartă. În meciul cu Olanda nu a avut la fel de multe realizări.

David Matei, mijlocaș, 18 ani Steaua București. „Decarul” naționalei a fost una din surprizele plăcute. Precis în centrări, i-au ieșit și câteva pase și driblinguri de efect. Nu este de mirare că Universitatea Craiova intenționează să-l „fure” Stelei.

David Păcuraru, 19 ani, mijlocaș, Steaua București. „Artistul” era strigat din tribune. A adus un plus de fantezie în joc. A jucat în toate cele patru meciuri la acest EURO. S-a comportat bine pe ambele părți ale terenului, și-a surprins însă de multe ori și coechipierii cu pasele „năstrușnice”.

Ioan Vermeșan, atacant, 18 ani, Verona. Cel mai bun meci l-a avut cu Danemarca, în care a și înscris golul de 3-0. Cu Olanda însă, nu a mai fost la fel de inspirat, fiind în cele din urmă înlocuit cu „americanul” de la Austin FC Vlad Dănciuțiu, mai incisiv.

Jason Kodor, atacant, 19 ani, Lecce. Atacant puternic, crescut în Italia la Lecce, „poate ajunge ca Rodion Cămătaru”, se spunea în tribună. N-a avut mari realizări, însă a fost „hărțuitorul” de serviciu al apărărilor adverse.

Una peste alta, echipa asta, în care majoritatea au 18 ani, are potențial. Mircea Lucescu i-a studiat atent și a luat în vizor câțiva jucători pentru viitorul naționalei. Prima condiție este „să fie serioși, să se țină de treabă, pentru că se vede că există talent la ei”, a declarat „Il Luce”.