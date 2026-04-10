Gabriela Ruse șochează la Linz: Victorie epică cu o câștigătoare de Grand Slam și loc în semifinale!

Revenire de vis în fața campioanei Roland Garros

Gabriela Ruse a scris istorie vineri la turneul WTA 500 de la Linz, în Austria, unde s-a calificat în semifinale după o victorie spectaculoasă contra Jelenei Ostapenko, ocupanta locului 23 WTA și fosta campioană de la Roland Garros 2017. Clasată pe locul 87 mondial, sportiva noastră de 28 de ani a întors un meci tensionat, câștigând cu 4-6, 6-4, 6-1 după două ore și 23 de minute de luptă intensă pe zgură.

Ruse a început ezitant, cedând primul set, dar a revenit magistral, dominând cu un serviciu letal: 9 ași și doar 3 duble greșeli. Ostapenko, cap de serie numărul 4 și a patra favorită, a răspuns cu 4 ași, dar s-a poticnit rău cu 11 duble greșeli, permițând româncei să preia controlul.

Cel mai bun rezultat al sezonului pentru Ruse

Aceasta este performanța de top a Gabrielei Ruse în 2026, după un an în care nu stringuse mai mult de două victorii consecutive la niciun turneu. Succesul îi aduce un cec consistent de 57.395 euro și 195 de puncte WTA, propulsând-o în lumina reflectoarelor теннису mondial.

Turneul de la Linz, dotat cu premii totale de 1.049.083 euro, devine acum miza supremă pentru Ruse, care visează la finală.

Semifinală cu miză românească: Cîrstea sau Andreeva?

În penultimul act, programat sâmbătă, Ruse o va înfrunta pe câștigătoarea partidei dintre Sorana Cîrstea și rusoaica Mirra Andreeva, principala favorită.

Agerpres