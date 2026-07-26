x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul Ştiri Observator Cod roșu de incendii în estul Spaniei. MAE a emis o atenționare de călătorie pentru români

Cod roșu de incendii în estul Spaniei. MAE a emis o atenționare de călătorie pentru români

de Redacția Jurnalul Publicat la 26 Iul 2026 15:40 Modificat la 26 Iul 2026 15:40
Urmăreşte Jurnalul pe Discover Adaugă Jurnalul ca sursă preferată
Cod roșu de incendii în estul Spaniei. MAE a emis o atenționare de călătorie pentru români
Hepta/ Incendiile de vegetație cuprind o mare parte din Europa

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atenționare de călătorie pentru cetățenii români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Comunitatea Valenciană din Spania, după ce autoritățile spaniole au instituit cod roșu de risc de incendii de vegetație.

În prezent, unul dintre cele mai importante incendii este înregistrat în zona Vall d'Uixó, din provincia Castellón.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹

Incendii de amploare în provincia Castellón

Potrivit MAE, autoritățile spaniole au ridicat nivelul de alertă la cod roșu din cauza riscului foarte ridicat de producere și extindere a incendiilor de vegetație. La acest moment, incendiile cele mai importante afectează zona Vall d'Uixó, din provincia Castellón, unde echipele de intervenție acționează pentru limitarea extinderii focarelor.

Recomandările autorităților române

Ministerul Afacerilor Externe le recomandă cetățenilor români să evite deplasările în zonele în care sunt incendii active sau unde există risc iminent de izbucnire a acestora. De asemenea, românii sunt sfătuiți să respecte cu strictețe indicațiile autorităților spaniole și să urmărească permanent informațiile și avertizările oficiale transmise de serviciile de urgență locale.

Asistență consulară pentru cetățenii români

Cetățenii români aflați în Comunitatea Valenciană pot solicita asistență consulară la numerele de telefon ale Consulatului General al României la Valencia, apelurile fiind redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate, disponibil în regim permanent.

În situații de urgență, românii au la dispoziție și telefonul de urgență al Consulatului General al României din Valencia.

MAE recomandă informarea înaintea deplasărilor

Ministerul Afacerilor Externe le recomandă cetățenilor români să consulte în permanență informațiile oficiale publicate de autoritățile spaniole privind evoluția incendiilor, precum și paginile de internet ale MAE și ale Consulatului General al României la Valencia.

Totodată, instituția reamintește că persoanele care călătoresc în străinătate pot utiliza aplicația mobilă „Călătorește informat”, prin intermediul căreia sunt disponibile alerte și recomandări de călătorie actualizate.

(sursa: Mediafax)

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe LongevityMagazine.ro
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: cod rosu incendii estul Spaniei
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri