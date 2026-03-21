Victorie uriașă pentru Sorana Cîrstea: 6-4 în decisiv vs. top 14 WTA

Victorie dramatică după 2 ore de foc. Sorana Cîrstea o distruge pe Noskova la Miami! Românca urcă în runda 3 a turneului de 9 milioane de dolari

Românca a învins-o vineri pe cehoaica Linda Noskova (21 ani, locul 13 WTA, cap de serie 14), scor 6-2, 3-6, 6-4, într-un meci tensionat de 1 oră și 56 de minute.

Românca a totalizat 5 aşi şi 4 duble greşeli, creându-şi 16 şanse de break, din care a fructificat 5. Noskova (21 ani, 13 WTA) a încheiat cu 6 aşi, 5 duble greşeli şi 11 oportunităţi de break, din care a transformat 4.

Acum, bilanțul direct e 2-2, după ce Noskova câștigase acum 12 zile la Indian Wells (6-7(5), 6-4, 6-4).

Următoarea provocare și câștiguri

Sorana și-a securizat 61.865 dolari și 65 puncte WTA. În turul 3, o așteaptă învingătoarea dintre Elvina Kalieva (SUA) și Elise Mertens (Belgia).

Jaqueline Cristian, calificare în turul 2 la Miami după o victorie în două seturi

Meciul s-a încheiat după 1 oră și 49 de minute de joc, la capătul a două seturi echilibrate.

Jaqueline Cristian a învins-o pe americanca Peyton Stearns în două seturi, scor 6-4, 7-5, calificându-se astfel în turul al doilea al Miami Open. Românca a controlat primul set de la un capăt la altul, adjudecat cu 6-4, iar în al doilea set a rezistat revenirii adversarei, reușind să închidă partida la 7-5.

Cristian a câștigat 5 game-uri pe serviciul advers din 8 ocazii, față de 3 din 6 ale adversarei, și a avut procente mai bune atât la primul serviciu, cât și la al doilea.

În vârstă de 27 de ani, Jaqueline Cristian ocupă locul 36 WTA și este una dintre cele mai bine poziționate jucătoare din România în prezent, menținându-se în zona top 50 mondial. Cel mai bun rezultat al carierei a fost în apropierea top 30 mondial.

Românca s-a remarcat în ultimii ani prin constanță la nivel WTA, cu prezențe frecvente pe tablourile principale ale turneelor importante și rezultate solide în competițiile de categorie WTA 1000 și Grand Slam. Potrivit profilului din circuitul WTA, jocul său este construit pe consistență din spatele terenului, capacitatea de a prelungi schimburile și de a gestiona momentele importante, aspecte care s-au văzut și în meciul cu Stearns.

Peyton Stearns, în vârstă de 24 de ani, ocupă locul 47 WTA și este una dintre jucătoarele în ascensiune din circuitul american. Fostă campioană universitară în SUA (NCAA), Stearns a făcut pasul rapid spre circuitul profesionist, unde a reușit să câștige titluri WTA și să urce constant în clasament.

Americanca este cunoscută pentru jocul agresiv, bazat pe serviciu puternic și lovituri directe, în special pe forehand, fiind o adversară dificilă pe suprafețe rapide, precum cea de la Miami.

(Sursă: AGERPRES și Mediafax)