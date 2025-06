Craiova: de ce le-a fost frică n-au scăpat

„Emoții am avut, emoții avem încă” scriau ieri fanii olteni așteptând o rază de noroc. „Poate anul ăsta nu mai dăm peste echipe care să ne scoată repede. Craiova este obișnuită să Joace cu echipe mari ca Monaco, Kaiserslautern, Bordeaux sau Benfica. Gata cu eliminări cu Lokomotiva sau Maribor”.

Craiova vs. FK Sarajevo.

Ei bine, Craiova a avut din nou o tragere la sorți ghinionistă și a dat din nou peste o „sperietoare”, bosniacii de la FK Sarajevo. Universitatea Craiova a avut mereu probleme cu echipele ex-jugoslave. Meciul tur se va juca peste o lună în Bosnia, iar returul, după o săptămână, la Craiova. Și anul trecut au jucat returul la Craiova, scor 3-2, însă n-au reușit să întoarcă rezultatul din tur, 0-2.

U Cluj, mai norocoasă

O tragere la sorți mai prietenoasă a avut U Cluj. Teoretic, clujenii nu ar avea de suportat decât drumul lung peste Marea Neagră până în Armenia pentru meciul tur cu FC Ararat. Chiar dacă nu a fost cap de serie la tragerea la sorți, U Cluj a tras bila norocoasă și poate deveni cap de serie în următoarea tragere la sorți. Deși U Cluj este o debutantă, Sabău poate duce echipa în turul următor. „Visăm de mult să mergem cu echipa la meciuri prin Europa. O să începem cu Armenia. O țară frumoasă”, spun și fanii lui „U”.

CFR și-a aflat traseul

În cazul în care nu va trece de maghiarii de la Paks, CFR Cluj va juca cu adversara de anul trecut a Craiova, Maribor, care sloveni i-au lăsat acasă pe olteni. Totuși, CFR n-ar trebui să fie cei mai îngrijorați din lume nimerind cu Paks, chiar dacă Dan Petrescu va ridica în slăvi câștigătoarea Cupei Ungariei.

FCSB, două tururi de antrenament

Și FCSB și-a aflat traseul primelor două tururi preliminare din Champions League. După ce va trece de Inter Club d'Escaldes din Andorra, FCSB va întâlni învingătoarea dintre The New Saints (Țara Galilor) și cu KF Shkendija (Macedonia de Nord). Apoi, trecând și de acest tur are asigurată prezența în marea grupă, fie Champions League, fie Europa League, fie Conference League.

De ce s-a supărat Mitriță

Cel mai important jucător al Craiovei, Alex Mitriță a plecat în campionatul chinez. Suma de transfer: doar 2 milioane de euro. De ce a lăsat Craiova? „A văzut că nu este folosit la echipa națională așa cum și-ar fi dorit el”, a spus Mihai Rotaru la o emisiune TV. Asta i-a supărat pe olteni. „Putea să mai stea să ne califice în cupele europene. Dar el s-a dus repede după banii chinezilor”, s-au plâns aceștia.