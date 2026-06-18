Bulgaria va bloca prin veto noile sancțiuni ale UE împotriva Rusiei

El susține că pachetul de măsuri ar putea avea un impact negativ asupra economiei țării, în timp ce guvernul nu este de acord cu sancțiunile împotriva patriarhului ortodox rus Kirill.

„Să nu amestecăm politica cu religia. Astăzi, la Sofia, am spus că epoca cruciadelor s-a încheiat. Acest război a depășit deja tranșeele. S-a extins la economie, la energie, vedem că afectează cultura și sportul, iar acum nu mai rămâne decât să cuprindă și religia. Da, vom exercita dreptul de veto”, a declarat Radev înaintea unei reuniuni a Consiliului European la Bruxelles, scrie Novinite.

„Nu-mi pasă ce face patriarhul (Kirill – n.r.). Mă interesează întreaga societate rusă care are această biserică. Este ortodoxă orientală, la fel ca a noastră. Suntem o singură familie”, a adăugat acesta.

El nu este de acord nici cu sancționarea sucursalelor Lukoil pe teritoriul Uniunii.

„Există un risc semnificativ pentru activitatea companiei Lukoil. Vrem ca aceasta să fie exclusă de pe listă”, a spus Radev.

Pe de altă parte, premierul a subliniat că Bulgaria nu va împiedica deciziile comune ale UE privind Ucraina.

„Vom sprijini procesul de negocieri pentru aderarea Ucrainei la UE”, a spus el, potrivit Reuters.

Reacția sa vine în contextul în care luni, UE și-a extins lista de sancțiuni împotriva Rusiei, adăugând 34 de persoane și 47 de entități legate de complexul militar și industrial rus, de flota sa secretă de petroliere și gaze și de alte entități implicate în activități de ingerință politică.

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(sursa: Mediafax)